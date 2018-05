El salario medio vasco pierde un 4,7% de capacidad de compra desde 2012 El dato, elaborado por la consultora Adecco y que compara con una caída del 2,3% en el conjunto de España, se debe sobre todo al sector Servicios J. D. A. SAN SEBASTIÁN. Martes, 1 mayo 2018, 12:02

Cuando los salarios y su comportamiento-en realidad, la conveniencia o no de subirlos- están de plena actualidad en esta salida de la crisis, la consultora de recursos humanos Adecco publica su Monitor Anual sobre las remuneraciones -toma como base la encuesta de costes laborales del INE- que, en el caso del País Vasco, revela que la retribución media en Euskadi «ha sufrido una pérdida de capacidad de compra del 4,7% entre los años 2012 y 2017, periodo en el que la media estatal ha registrado un descenso del 2,3%». «Es decir -añade la multinacional- el salario medio vasco ha perdido el doble de poder de compra que el promedio del conjunto español».

Esa 'fotografía' tiene una cierta trampa; y es que el descenso en el País Vasco de lo que la consultora define como poder de compra (el salario ordinario bruto, sin pagas extraordinarias, horas extra o indemnizaciones menos la variación de los precios de consumo) no es, ni mucho menos, generalizado. En realidad, el recorte se debe sobre todo a la merma experimentada en los Servicios, puesto que en alguno de los principales sectores productivos el fenómeno no es no se haya dado, es que el poder adquisitivo ha llegado incluso a crecer muy por encima de los registros estatales.

Vayamos por partes. En los Servicios, el País Vasco ofrece «el peor resultado de entre todas las autonomías», dice Adecco, al experimentar el salario medio una caída en esos cinco años del 8,1%, frente al descenso general del 3,1%. En la Construcción, añade, «Euskadi es una de las doce comunidades en las que se ha erosionado el poder de compra, con un 3,3%, el sexto más profundo». En este capítulo ligado al ladrillo, las caídas más intensas se han vivido en La Rioja (9,6%) y Navarra (7%).

Pero cuando lo que se analiza es el apartado industrial, corazón del empleo de calidad y de larga duración en la comunidad autónoma, la cosa cambia. Y mucho. Según el propio Monitor, «el País Vasco es una de las catorce autonomías donde el poder de compra del salario medio creció; en concreto, en un 5,9%». De hecho, es el segundo alza más notable de toda España, donde la media del proder de compra entre 2012 y 2017 creció un 1,8% en este segmento industrial.

Junto a esto, Adecco repasa cada uno de esos tres grandes sectores de actividad. Y concluye que la Industria es el sector mejor pagado en Euskadi, con un salario medio de 2.341 euros (un 21,3% pòr encima de la media vasca y un 22,6% sobre la estatal). En los Servicios, esa nómina tipo se queda un 6,4% por debajo del promedio autonómico (en 1.807 euros) y en la construcción, con 1.914 euros, la distancia -por debajo- al promedio se limita a un 0,8%. De nuevo resulta obligado acudir a la letra pequeña. Y es que mientras los salarios tipo se han elevado en la industria vasca en los últimos cinco años (un 9,6%), ese fenómeno se ha reproducido en los Servicios, donde la media ha retrocedido en ese periodo un 4,9%. En la construcción no ha habido variación.

Un año en diez meses

El trabajo de los técnicos de la consultora de recursos humanos es más amplio. Así, explica que aunque el año pasado se perdió la primera posición en beneficio de Madrid, Euskadi ofrece un salario medio mucho mayor que el conjunto de España. La cifra se sitúa en 1.930 euros mensuales, lo que representa un 17,7% más que el promedio estatal, que está en 1.639 euros. Eso significa que un trabajador vasco (siempre de media) gana en diez meses lo que uno estatal ingresa en todo un ejercicio. Pero, como sucede siempre que se recurre a la estadística -no digamos si se analizan varios años-, no es oro todo lo que reluce.

El mismo trabajo resalta que la remuneración media ha caído de manera acumulada en los últimos cinco años en Euskadi un 1,4%, mientras se ha mantenido invariable en el conjunto de España. Por eso, resalta la multinacional, «la brecha que separa ambas magnitudes ha mostrado una suave tendencia a reducirse en los últimos años: mientras en 2012 el salario vasco era un 19,4% mayor que la media, ahora lo supera en un 17,7% y, en términos absolutos, la distancia ha pasado de 318 euros a 291 mensuales».

Otra vertiente del trabajo es la que disecciona los sueldos vascos por deciles (se dividen todos los salarios en diez grupos con la misma cantidad de trabajadores en cada uno), y que señala que los salarios más altos multiplican por 8,8 veces los más bajos.