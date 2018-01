El récord de Gipuzkoa impulsa a Euskadi a recaudar 975 millones más de lo previsto Los diputados forales de Hacienda antes del último Consejo Vasco de Finanzas. / M. ARRAZOLA Las Haciendas forales cierran un año histórico con 14.473,9 millones en ingresos por impuestos. Al margen del impacto del acuerdo del Cupo, de 600 millones, la mejoría de ingresos por IRPF y Sociedades ha permitido el despegue ALEXIS ALGABA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 25 enero 2018, 06:52

Las Haciendas forales han llegado a Ítaca. Como Ulises, que partió hacia su hogar junto a sus hombres después de jugarse el pellejo en la guerra de Troya, las Haciendas vascas también han necesitado diez largos años para volver a la tierra prometida, en forma de récord recaudatorio. En su particular Odisea, los tres fiscos se embarcaron en 2007 pensando que su viaje no sería movido y que en 2008 los ingresos serían ya mayores que los del ejercicio precedente. Pero lejos de encontrar un mar en calma, la crisis económica llenó de nubes el cielo y avivó el oleaje. Se abrieron grietas en el casco del barco por donde se escapaban los ingresos previstos y crecía el endeudamiento. A mitad de camino, para 2009, se temía que nunca volverían a brillar las cuentas de la misma manera que dos años atrás. La caída en 3.000 millones de los ingresos conjuntos no auguraba nada bueno. Pero poco a poco y ejercicio tras ejercicio comenzaron a tapar las fugas de agua y a preparar más que dignamente los barcos para cuando el viento comenzase a soplar a favor.

En 2017, finalmente, han podido desembarcar en la tierra prometida, con unos ingresos extraordinarios que dejan a varios cuerpos de distancia cualquier otro resultado anterior. Las Haciendas vascas ingresaron el pasado año 14.473,9 millones, 1.523,2 millones más que en 2016 (+11,8%) y 975 más que los ingresos previstos inicialmente para el pasado curso y con los que se diseñaron los Presupuestos de todas las instituciones vascas. Además, el resultado supone 601 millones más que el récord precedente, que databa de aquel 2007 antesala de la crisis.

Hasta ayer conocíamos los datos recaudatorios de cierre de curso de Bizkaia y Álava. Ambos habían concluido el año con mejores momios que lo previsto, con 7.500,5 millones de euros por un lado (un 11,3% más) y 2.303,2 millones por el otro (un 13,3% más). Gipuzkoa se reservó esta vez el turno para ser la última en desvelar sus cifras, que sirvieron para insuflar el último aporte que confirma el récord. El fisco guipuzcoano recaudó el pasado curso 4.670,2 millones de euros, 472,5 millones más que en 2016, lo que sitúa su crecimiento en el mismo nivel que Bizkaia, el 11,3%.

Bizkaia 7.500,5 millones de euros recaudó el fisco vizcaíno el pasado año, un 11,3% (785 millones) más que en 2016. En comparación con la previsión del último CVF de octubre el aumento se sitúa en 52 millones de euros. Para este año, la previsión recoge un objetivo de 7.425 millones.

Álava 2.303,2 millones de euros ingresó la Hacienda alavesa por tributos el pasado ejercicio, lo que supone un aumento del 13,3% (265,3 millones), con respecto a 2016. En comparación con la previsión del último CVF el aumento se sitúa en 31 millones de euros.

Evidentemente, la cifra supera holgadamente el anterior máximo de 2007, cuando se ingresaron 4.367,5 millones, 303 millones menos que en 2017 y, curiosamente, se queda a apenas 200.000 euros de la previsión de ingresos establecida por la Hacienda foral para el vigente ejercicio en el último Consejo Vasco de Finanzas (CVF), el pasado mes de octubre.

En dicha reunión se revisaron también los objetivos recaudatorios para 2017 y se establecieron nuevas cifras que recogiesen los ingresos 'extra' que se habían recibido gracias al acuerdo por el Cupo entre el Gobierno Vasco y el Ministerio de Hacienda. En total, unos 600 millones por ajustes sobre el IVA. Pero tan positivo ha sido el tramo final de ejercicio, que hasta esa nueva estimación se ha quedado finalmente corta y las Haciendas han recaudado 106,2 millones más que la nueva previsión. Sin el efecto del Cupo, Euskadi hubiera recaudado 923 millones más que el año precedente, un 7% más -por encima del 4,3% esperado-.

Un 5% sin Cupo

Pero como en todas estas situaciones en las que se advierte cierto dopaje extraordinario de las cifras por circunstancias puntuales -en este caso el acuerdo sobre el Cupo-, conviene separar el polvo de la paja y poder establecer cuál es el crecimiento que directamente se puede atribuir a la mejora de la economía y el empleo. Así, Gipuzkoa apuntó ayer que alrededor de 262 millones de su incremento recaudatorio tienen la firma del acuerdo entre los gobiernos vasco y español. De esta forma, el aumento recaudatorio real sería de 209 millones, con lo que el crecimiento de ingresos por la propia dinámica se situaría en el 5%.

Sin el efecto Cupo, la recaudación total de Gipuzkoa sería de 4.406,7 millones, lo que también significaría un nuevo récord histórico para el territorio. Ese máximo llega gracias al repunte de los principales tributos directos. Los ingresos por IRPF han aumentado un 6%, con la recaudación por rendimientos del trabajo, la ligada directamente al empleo, ha crecido un 4,2%. Por su parte, el Impuesto de Sociedades ha dejado 25 millones más que el ejercicio anterior, con un crecimiento del 10,3%. Los 274,8 millones ingresados por Sociedades suponen la mejor cifra recaudatoria desde 2009.

Aunque habrá que esperar a que se celebre el próximo CVF el 13 de febrero, el más que probable destino para este superávit de ingresos, será la reducción del endeudamiento por parte de las instituciones.