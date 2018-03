«Rajoy nos refuerza en nuestra exigencia» 01:36 Un grupo de jubilados, concentrados ayer frente al Congreso de los Diputados. / ALBERTO FERRERAS Los pensionistas guipuzcoanos se muestran «defraudados» por unas propuestas que «no resuelven nada». Las plataformas convocantes de la manifestación del sábado en Donostia afirman que siguen cargados de razones para las protestas PILAR ARANGUREN SAN SEBASTIÁN. Jueves, 15 marzo 2018, 07:22

«Defraudados, totalmente defraudados». Así es como se sienten los pensionistas guipuzcoanos tras escuchar las propuestas del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el debate monográfico sobre las pensiones que se celebró ayer en el Congreso de los Diputados. Aunque tampoco se esperaban gran cosa, tal y como adelantaron este martes a preguntas de este periódico durante la presentación del manifiesto y el lema de la manifestación convocada para el sábado en Donostia. De hecho, varios portavoces de asociaciones de pensionistas consideraron ayer que lo dicho por el presidente del Gobierno no hace más que «reafirmar la necesidad de seguir movilizándose» para lograr sus reivindicaciones.

«Es totalmente insuficiente lo que ha planteado y encima lo condiciona a la aprobación de los presupuestos», remarca José Riviere presidente de Agijupens, que engloba a más de 37.000 pensionistas. Riviere recalca, además, que aunque anuncia que subirá las pensiones más bajas y las de viuedad «no ha especificado ni cuánto ni cómo». Riviere lamenta que no haya un compromiso de elevar la cuantía de todas las pensiones en función de la inflación, que es una de las reclamaciones que realizan los pensionistas de todo el Estado y también los guipuzcoanos.

El presidente de Agijupens cree que Rajoy pondrá cifras en los presupuestos, pero tampoco tiene muchas esperanzas de que pueda contentar a los pensionistas porque «ha dado a entender que no hay mucho margen». «El dinero tiene que salir de donde está, porque ellos ya saben dónde están todas esas partidas que han desviado a otras cuestiones», remarca. Riviere cree que el presidente del Gobierno «pretende con esta maniobra enfriar las movilizaciones», pero apunta que no lo conseguirá. «Seguiremos fuertes en nuestras reivindicaciones y pedimos a toda la sociedad que venga el sábado a Donostia».

En la misma línea se pronuncia Fernando Arozena, de la Plataforma de Pensionistas de Txingudi. «Estamos totalmente decepcionados, porque no hay nada nuevo. Intenta dividirnos ofreciendo un caramelo a unos y otros, pero no es la solución». Arozena también incide en que no es un problema de dinero. «Lo que falta es voluntad para arreglar las cosas».

Este portavoz de la Plataforma de Txingudi, una asociación que se ha creado recientemente pero que ha adquirido gran fuerza, considera que lo de condicionar la subida de las pensiones de viudedad y las más bajas a los Presupuestos «es un chantaje, más cuando se trata de unas cuentas que contemplan recortes».

Arozena pone el foco, además, en el factor de sostenibilidad, que entrará en vigor el próximo año y que vincula las cuantías de las pensiones a la esperanza de vida, «lo que supondrá que quienes se jubilen a partir de ese momento perderán más dinero». Se calcula que un 4%. «Esa es una cuestión muy importante, porque solo con una subida de las pensiones ligadas al IPC no se arregla todo», añade. En este sentido, recuerda que la Carta Social Europea -que ha sido suscrita por el Gobierno español- establece que ninguna pensión tiene que estar por debajo del umbral de la pobreza. «Por eso pedimos que ninguna prestación esté por debajo de 1.080 euros».

Este portavoz se muestra además muy crítico con la rebaja del IRPF planteada por el presidente a algunos pensionistas, «porque habría menos ingresos para costes sociales y también para las pensiones y es que los jubilados dependemos de otras coberturas sociales, como la Dependencia...».

«Propuestas de los partidos»

Marian Esnaola, presidenta de Duintasuna, la plataforma que convoca concentraciones en Donostia el primer y el tercer lunes de cada mes, también considera que «no se ha movido nada». «El PP se ha reforzado en su planteamiento, porque lo único que ha anunciado, que ha sido la intención de elevar las pensiones mínimas y de viuedad, ha sido un mero pronunciamiento sin especificar la cuantía. Y además lo condiciona a que se aprueben los Presupuestos».

En su opinión, «si esta es la respuesta que da el PP a los pensionistas tras más de dos meses de movilizaciones, dicho partido no se merece seguir gobernando porque no atiende al 25% de la población».

Pero Esnaola quiere ir más allá y hace un llamamiento a todos los partidos a que expliquen claramente cuáles son sus propuestas concretas en el tema de las pensiones. «Que lo digan como si estuvieran ante unas elecciones y tuvieran que elaborar su programa para que todos los pensionistas sepamos a qué atenernos». Añade que mientras tanto continuarán con las movilizaciones. «No nos iremos a casa».

Antton Karrera, portavoz de GEPE, otra de las asociaciones de pensionsitas guipuzcoana que ha convocado la manifestación del sábado, incide en los mismos aspectos. «No ha contestado. Ha salido por la tanjente tirando balones, y un Gobierno tiene que responder a la situación de los pensionistas». Karrera destaca que no se puede vincular la solución a unos presupuestos anuales que se tienen que negociar cada ejercicio, porque entonces el tema de las pensiones sufriría vaivenes y hay que establecer medidas duraderas.

Respecto a las ventajas fiscales que planteó Rajoy, el portavoz de GEPE explica que esta medida no afectaría al 60% de los pensionistas que no llegan al mímino de fiscalidad, con lo que quedarían fuera, precisamente, los que cuentan con prestaciones más bajas. «Si con esas propuestas pretende que nos conformemos y que las protestas bajen de intensidad va aviado, porque se va a encontrar justo con lo contrario. Habrá más malestar».

Miguel Gortari, presidente de Fevaas, se muestra asimismo muy crítico con la comparecencia de ayer. «Muchas palabras pero pocos mimbres». Eso sí, considera que el próximo ejercicio el PP echará el resto al tratarse de un año electoral. «Soltará la pasta porque se juega muchos votos». Pero en cualquier caso, adelanta que no espera nada sustancial de un partido que hasta ahora no ha dado ninguna muestra de atender las peticiones de millones de pensionistas. «Está cómodo y lo seguirá estando hasta que le removamos la silla».