Rajoy convocará «de inmediato» a las autonomías para abordar la financiación 01:55 Mariano Rajoy, durante la reunión en el Palacio de la Moncloa con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. / Ballesteros (Efe) Susana Díaz defiende que comience la negociación sobre el modelo aun sin Gobierno constituido en Cataluña NURIA VEGA Madrid Miércoles, 18 abril 2018, 15:19

El presidente del Gobierno ha asumido esta mañana un compromiso con Susana Díaz: convocar «de inmediato» una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para impulsar la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas. Ese encuentro, en principio, podría celebrarse en mayo. El mismo mes en el que concluye el plazo para una investidura viable en Cataluña.

La jefa del Ejecutivo andaluz, que se ha reunido con Mariano Rajoy en la Moncloa durante poco más de una hora, no ve inconveniente a retomar las negociaciones aun sin la nueva Generalitat constituida. «¿Por qué no va a participar Cataluña? Hay quien está ejerciendo ahora mismo las competencias en Cataluña», ha recordado.

En estos momentos, y desde la aplicación el 27 de octubre del artículo 155 de la Constitución, es el Gobierno central el responsable de la administración catalana. Pero fuentes del entorno de Díaz matizan que antes del 22 de mayo podría estar ya desbloqueada la investidura.

También el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, se muestra partidario de avanzar, «pese a las dificultades», y no permitir que los secesionistas establezcan el calendario. «Me niego a aceptar que Cataluña condicione más la política española de lo que ya la está condicionando. Por lo tanto, si hay que llegar a un acuerdo sobre financiación autonómica y, por obra y gracia de lo que sea, no hay un Gobierno en Cataluña, yo lo negociaría con el actual gobierno del 155», ha dejado claro Lambán tras verse con Rajoy, aunque ese no sea, ha añadido, el mejor escenario.

Será el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el responsable de trasladar a los consejeros del ramo su propuesta de reforma del modelo de financiación antes, ha señalado Díaz, del encuentro del CPFF. Una oferta que, según la dirigente andaluza, Rajoy no ha compartido con ella esta mañana. La presidenta ha mostrado, en todo caso, su predisposición a apoyar el modelo que se pacte siempre y cuando se respeten los criterios acordados en el Parlamento de Andalucía y que están respaldados por todas las formaciones menos Ciudadanos. «Si se quiere -ha concluido- será posible, pero hay que querer hacerlo. De momento, hay un paso importante».

Negociación presupuestaria

Además, Díaz ha anunciado que, en caso de que los Presupuestos Generales del Estado superen el trámite de la semana que viene en el Congreso, el ministro de Fomento y el consejero andaluz encargado de las infraestructuras se reunirán para hablar de inversiones. La intención de la presidenta es que esas conversaciones tengan reflejo en las partidas presupuestarias. En todo caso, asegura, que la negociación no determinará el sentido del voto de los diputados andaluces en la Cámara baja. Algo que corresponde, ha zanjado, al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.