El puerto de Bilbao afirma que su bajada de tasas no busca captar cargas de Pasaia El presidente de la dársena vizcaína niega un trato de favor de las instituciones, como denuncia la asociación de empresas asentadas en la bahía pasaitarra FERNANDO SEGURA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 17 febrero 2018, 09:56

El puerto de Bilbao no tiene interés en captar tráficos de Pasaia. Así lo aseguró ayer el presidente de la dársena vizcaína en el acto de presentación de los resultados de 2017. Asier Atutxa afirmó que la «liga» en la que juega Bilbao es la de los «cuatro grandes puertos del Estado». Y remachó: «La otra liga -en la que incluye a Pasaia y Santander- a mí no me aporta como puerto, y al país tampoco».

Atutxa realizó estas declaraciones a raíz de las críticas vertidas recientemente por Giport. La asociación de empresas asentadas en el puerto de Pasaia denunció la presión que ejerce el «lobby» vizcaíno en favor de su puerto, aprovechando la inhibición de unas instituciones que han dejado de lado a Pasaia.

34 millones de toneladas movió el puerto de Bilbao en 2017, un 7% más que en 2016 En 2022 pretende llegar a los 37,4 millones 2,9 millones de toneladas se trasegaron en Pasaia el año pasado, un 14% menos que en 2016 En 2025 se estima alcanzar los 5,5 millones.

Atutxa, preguntado sobre la existencia de este trato de favor, lo negó con rotundidad. Afirmó que Giport se equivoca porque desde 1991 los 900 millones invertidos en Bilbao «no ha venido ni de Madrid ni de ninguna otra institución», sino de los recursos que generan las empresas que operan en la instalación. «Aquí no viene ningún euro de ninguna otra institución», añadió.

LAS FRASES Asier Atutxa Pte. puerto de Bilbao «Nuestra liga es la de los cuatro grandes. La otra liga no me aporta ni como puerto ni como país» Giport Empresas asentadas en Pasaia Denuncia la inhibición institucional ante el 'lobby' vizcaíno que presiona en favor del puerto de Bilbao

El presidente aseguró que no tiene ningún interés «en tratar de ir a por los tráficos de Pasaia» y manifestó que la apuesta de hacer «las cosas sin prisa pero sin pausa» les ha llevado a ser «un ejemplo de infraestructura bien gestionada y de éxito». Asimismo, explicó que el reto es «dar servicio a la comunidad. El objetivo no es el puerto, es el país».

Respecto a si la estrategia de bajada de las tasas puede atraer tráficos de Pasaia, reiteró que el nuevo Plan Estratégico no tiene en el punto de mira a Pasaia. Añadió que la finalidad es disponer de una infraestructura que «destine sus recursos a quienes tienen que operar, para hacer ofertas más competitivas al sector industrial en Euskadi».

Atutxa explicó que la zona de influencia del puerto vizcaíno es «mayor que Euskadi». Añadió que esa apuesta le puede llevar a atraer tráficos «pero ya no de Pasaia, sino también de Santander, Valencia, Barcelona, de toda nuestra zona de influencia. ¿Que esa dinámica le puede afectar a Pasaia? Ni idea. ¿Qué puede haber cargadores en Gipuzkoa que, con esa reducción de 5,6 millones de la tasas, decidan venir a Bilbao porque tiene más líneas regulares a más partes del mundo? Puede producirse -conjeturó Atutxa- pero el objetivo no es Pasaia. Si el reto es llegar a 37,4 millones de toneladas, desde luego, no pasa por pensar en quitar a Pasaia, que tiene 2 millones, una parte de lo que mueve».

Atutxa se explayó en la cuestión y quiso dejar claro que Pasaia es un puerto menor al lado de la dársena vizcaína. «Las oportunidades que tiene Bilbao son mucho mayores que Pasaia o Santander. Nosotros estamos en la liga de los cuatro más grandes del Estado. La otra liga a mí no me aporta como puerto y al país tampoco» subrayó. A su juicio, la caída del tráfico de Pasaia responde al cierre de la planta de Arcelor de Zumarraga. Finalmente, Atutxa templó gaitas y concluyó que «no estamos para hacer puerto sino para hacer país. Y para mi Pasaia es tanto país como Bilbao».

Incremento del 7%

Que Bilbao y Pasaia juegan en dos ligas distintas es evidente. El primero cerró 2017 con un crecimiento del tráfico de mercancías del 7%, alcanzando los 34 millones de toneladas. La dársena guipuzcoana, por el contrario, redujo su actividad un 14%, situándose en 2,9 millones.

La polémica no ha surgido por esta cuestión, sino por la inquietud suscitada por la aparición de voces que dudan de la viabilidad de Pasaia. Giport alertó de que en un estudio de la consultora PwC, realizado por encargo de empresarios vizcaínos, se indica que «habría que estudiar el destino del puerto de Pasaia y qué mejoras tiene que abordar el de Bilbao para ser el puerto de Euskadi».

La conclusión de este estudio casa con los objetivos del Plan Estratégico del puerto de Bilbao. El documento sienta las bases para que la infraestructura vizcaína sea «el puerto de referencia en los tráficos del eje Atlántico y dé respuesta a las necesidades logísticas de los sectores industriales estratégicos de su zona de influencia». Dicho de otra manera, el pez grande ronda al chico.