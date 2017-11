El proceso judicial por la demanda de los exsocios de Fagor se reanuda el martes Manifestación en Arrasate de las asociaciones Ordaindu y Eskuratu en protesta por la pérdida de sus ahorros, prestados a FED. / LOBO ALTUNA Después de dos aplazamientos, se retoma el proceso en el que 959 demandantes reclaman sus 47,8 millones invertidos DV Y AGENCIAS Jueves, 9 noviembre 2017, 18:39

La demanda interpuesta por los 900 afectados por las aportaciones voluntarias a la antigua Fagor Electrodomésticos y Edesa se reactivará el próximo miércoles con la reanudación de la audiencia previa suspendida en dos ocasiones, los pasados meses de enero y abril.

La audiencia se celebrará en los juzgados de Bergara (Gipuzkoa) a las 10.30 de la mañana del 15 de noviembre,informaron a través de un comunicado las asociaciones Ordaindu y Eskuratu, que agrupan a los 959 afectados, quienes reclaman a la Corporación Mondragón más de 47 millones de euros por la pérdida de los ahorros depositados en la empresa en forma de aportaciones voluntarias, préstamos mercantiles, préstamos especiales o reintegros pendientes.

El pasado 24 de enero, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Bergara (Gipuzkoa) trasladó al 12 de abril la audiencia previa fijada para ese día con el fin de que cada uno de los cooperativistas detallase que tipo de producto había suscrito con Fagor o Edesa, a petición de los demandados. Después de que los demandantes detallaran la cantidad y el producto que correspondía a cada uno de los afectados, la jueza dio un plazo de 40 días al grupo de cooperativas para poder ampliar la contestación de la demanda.

En abril, se suspendió de nuevo la sesión para que la jueza resolviera por escrito «las excepciones de tipo procesal» que había presentado la Corporación en la primera reunión. La jueza encargada del caso dictó el día 3 de abril una providencia con la que abrió un paréntesis para que algunas cuestiones preliminares sobre las que no se ponían de acuerdo las partes quedaran aclaradas. Mondragon entiendía que algunos de los demandantes (sobre todo, hijos de exsocios ya fallecidos) no tenían capacidad para litigar y también que la acusación no había detallado créditos individualizados de los demandantes o lo ha hecho fuera de plazo.

Los afectados apuntan que, una vez cumplido con ese requisito y después de haberse producido el cambio de juzgado, «puesto que la anterior responsable del órgano jurisdiccional consideraba que no le correspondía el asunto por el turno de reparto», el miércoles que viene se celebrará la segunda sesión de la audiencia previa, en la que las partes propondrán sus respectivas pruebas.

Quiebra de CNA

En la nota publicada ayer, Ordaindu y Eskuratu denuncian que el concurso de acreedores en el que está inmerso Edesa Industrial, el proyecto que asumió el grupo catalán CNA tras la quiebra de Fagor Electrodomésticos, «demuestra y confirma» las tesis en las que han basado su demanda. «El cierre de las cooperativas Fagor Electrodomésticos y Edesa fue orquestado desde hacía años por Mondragón para quedarse con unos importes activos libres de deuda», destacan.