Problemas formales amenazan con retrasar otro año la nueva Ley de Aportaciones Reunión del último Consejo de Finanzas, con consistorios, diputaciones y Ejecutivo vasco en la misma mesa. / MIKEL ARRAZOLA El grupo de trabajo técnico no ha concluido el análisis que debía haber estado listo para abril El Gobierno Vasco confía en que el borrador pueda llegar antes de fin de año, aunque antepone un correcto diseño a un exceso de celeridad ALEXIS ALGABA San sebastián Jueves, 29 junio 2017, 18:40

Parece que no será 2017 el año en el que Euskadi vea como las diputaciones acuerdan un borrador para reformar la Ley de Aportaciones y que sea debatida en el Parlamento Vasco. Se cumplen así, por tanto, diez años desde que la Cámara vasca viera pasar la última proposición que fue aprobada en un Consejo Vasco de Finanzas de urgencia celebrado en vísperas de un día de San Sebastián de hace una década. Aquella norma, por la que se regula el traspaso de fondos desde las diputaciones al Gobierno Vasco, sigue vigente y prorrogada desde 2011 y este año, al menos, parece que no va a conocer sustituta. Después de registrar un aplazamiento 'sine-die' en diciembre del pasado año, la confección de la nueva ley atraviesa por un laberinto formal en su confección que acumula ya varios meses de retraso en su primer paso, que no es otro que el análisis técnico en el que participan también los municipios.

Lo explicamos. El consejero de Hacienda y Finanzas, Pedro Azpiazu, anunció el 16 de diciembre del pasado ejercicio el aplazamiento de la modificación, entre otras cosas, «ante los nuevos condicionantes derivados del cumplimiento de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi (LILE)». Esta ley, aprobada en el Parlamento Vasco el 7 de abril de 2016, recoge en su artículo 117.5 que los municipio «participarán en la determinación de los criterios para el establecimiento del modelo de distrubición horizontal y los coeficientes horizontales de contribución de cada territorio histórico».

Por tanto, no había duda, los consistorios, asociados en Eudel, debían participar en ese diseño. Pero, ¿cómo? A través de la realización de un informe técnico y en el plazo de un año. Así lo recoge la disposición transitoria del propio LILE. «A fin de que las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi cuenten con la financiación adecuada, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente ley, y a través del Consejo Vasco de Finanzas Públicas, se realizará un análisis general de las competencias propias y de la financiación de los distintos niveles institucionales de la CAV (...) Las conclusiones del análisis serán tenidas en cuenta en la revisión de la ley», recoge la norma.

Han leído bien, la ley estipulaba que en el plazo de un año desde su publicación debería estar realizado el análisis, pero como ha podido conocer las instituciones que toman parte en ese análisis técnico prefieren no mojarse todavía en dar una fecha para la entrega de ese informe. El propio Azpiazu, en una respuesta parlamentaria, admitió que los tramites llevaban retraso pero confiaba en que el análisis llegarían a tiempo para que los territorios pudiesen posteriormente diseñar un borrador de reforma que viese la luz antes de cierre de 2017.

Las 'apreturas' del calendario llevaron a que la formación del grupo de trabajo técnico no fuera anunciada por el consejero hasta el CVF celebrado en octubre del año pasado, y que no fuera hasta febrero, como apunta Eudel y reafirma el departamento de Azpiazu, cuando tuvo lugar la primera reunión de trabajo de este equipo, integrado por dos representantes del Ejecutivo vasco, otros dos de cada una de las diputaciones forales y también dos de Eudel.

En el primer contacto presencial del 10 de febrero se estableció un calendario de trabajo y hasta la fecha, el grupo se ha reunido tres veces para tratar de perfilar el análisis de esa financiación.

Pero el Gobierno Vasco tiene claro que no precipitará ningún proceso y que tras aplazar el año pasado el comienzo de la reforma con la publicación del borrador, no se plantea una fecha concreta para tener un texto que pueda llevar al Parlamento Vasco. Por ello, Azpiazu no tratará de acelerar ningún proceso con el objetivo de cumplir plazos, sino que prima, ante todo, la confección acertada de la reforma.

Desde los territorios más afectados por la actual coyuntura de la norma, Álava y Gipuzkoa, ven con preocupación y con cierta confusión el momento que atraviesa la negociación de la nueva Ley de Aportaciones. Y es que el año pasado sobre estas fechas nada hacía dudar de que la modificación de la normativa podría ser aplicable para el ejercicio 2018 ya que a estas alturas el borrador debería estar en pleno debate parlamentario. Sin embargo, y para su asombro, su apuesta ahora se centra en luchar por una aplicación de la reforma para 2019, aunque no se descarta que los trámites se alarguen y no sea hasta 2020 cuando llegue la ansiada aprobación.

Una nueva norma que debería acabar con los desequilibrios en las aportaciones de los territorios a la bolsa común del Gobierno Vasco. Tanto Gipuzkoa como Álava llevan más de un lustro reclamando que se revise el sistema ya que su coeficiente horizontal está por encima de su peso real en la economía vasca. Así, la recaudación de Gipuzkoa en los últimos diez años se ha quedado a 1,4 puntos de media del indice de aportación estipulado en la Ley de Aportaciones, con picos de hasta 2,97 puntos de diferencia en 2008. En los últimos ejercicios sí que se ha estrechado ese margen, aunque sigue siendo negativo. Solo entre 2012 y 2016, años de la prórroga de la ley, Gipuzkoa ha pagado 616 millones de más al tener asignado un volumen de recaudación superior a su peso económico real.