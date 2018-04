Los Presupuestos incluyen 30 millones para un 'renove' de máquina-herramienta La asociación de fabricantes, con sede en Donostia, ve positiva la medida, pero negocia con el Ministerio de Industria que se amplíen las ayudas FERNANDO SEGURA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 26 abril 2018, 06:58

Los Presupuestos Generales del Estado contemplan una partida de 30 millones de euros para que las pymes renueven sus bienes de equipo. Una buena noticia para las empresas vascas de máquina-herramienta, máxime cuando las cuentas de 2018 parecen encaminarse a buen puerto, tras el acuerdo alcanzado ayer entre el PNV y el PP para actualizar todas las pensiones.

La puesta en marcha de un programa de ámbito estatal para la renovación de los bienes de equipo ha sido una reivindicación constante de la Asociación de Fabricantes de Máquina Herramienta (AFM). La entidad, cuya sede se encuentra en Donostia debido a que la mayor parte de las compañías del ramo son vascas, considera que las ayudas para la modernización de equipos en España conllevará un tirón de ventas para sus asociados, debido a su posición central como proveedores industriales. La AFM aduce que el buen resultado del plan renove que impulsa el Gobierno Vasco desde 2009 sirve como precedente.

Xabier Ortueta, director general de la AFM, mostró ayer su satisfacción por la medida ministerial. «Llevamos años trabajando codo con codo con la Administración vasca y con la central, para la puesta en marcha de incentivos a la inversión en equipos productivos, dado su efecto multiplicador». En este sentido, señala que los planes promovidos por el Ejecutivo autónomo han permitido renovar el tejido industrial vasco, potenciando su competitividad.

«La medida tendrá poco efecto inversor, porque los tipos están bajos, pero todo ayuda»

«Existe una firme voluntad por parte de Industria para completar esta medida con otros incentivos»

No obstante, no quiere lanzar las campanas al vuelo. «A falta de conocer los detalles -señala Ortueta- no se trataría de un plan 'renove' propiamente dicho, sino de una línea de financiación con tipos de interés bajos para la compra de maquinaria». El director general estima que, en un contexto de abundancia de liquidez y tipos comerciales muy competitivos, «la medida tendrá poco efecto incentivador en la inversión, aunque todo ayuda».

«Trabajando mano a mano»

Ortueta destaca la actitud positiva del Ministerio para potenciar este canal de apoyo a las pymes. «Estamos trabajando mano a mano y de manera leal con la Secretaría General de Industria. Sabemos que existe una firme voluntad por su parte para complementar esta insuficiente medida con otro tipo de incentivos, tanto directos, como los que se han activado en Euskadi, como fiscales». El director general de la AFM pone como ejemplo de este último sistema el que se aplica en Italia, donde se permite amortizar hasta el 140% del valor de un equipo productivo en general y hasta el 250% si la máquina es conectable. Ortueta explica que la amortización se considera un gasto y, en consecuencia, «para una empresa que tiene beneficios, es una forma de empujarle a invertir en maquinaria, porque le sale barato reequiparse». Este incentivo ha logrado que el gasto en máquina-herramienta fabricada en Italia se haya incrementado un 47%.

El director general de la AFM subraya la disposición del Ministerio a escuchar las reivindicaciones del sector. «Es importante reconocer que, aunque las restricciones presupuestarias han complicado mucho las cosas en el pasado, se nos ha escuchado muy activamente desde el principio. De hecho, el equipo de Industria ministerio tenía preparado un borrador de plan 'renove' en mayo de 2016, que quedó sin efecto por necesidades de control del déficit».

Ortueta destaca que este tipo de planes son beneficiosos tanto para las empresas que renuevan sus equipos, porque ganan en competitividad, como para las compañías que venden las máquinas que sustituyen a las antiguas. El responsable de la AFM señala que la experiencia de los planes renove del Gobierno Vasco indica que cada euro de ayuda se convierte en entre 10 y 15 euros de inversión productiva.

Respecto a los resultados que está obteniendo el sector en el presente ejercicio, Ortuella se muestra «moderadamente optimista», porque sigue alimentándose de una «buena dinámica de la industria». El director general de la AFM señala que el verdadero termómetro del sector será la bienal que se celebrará en Bilbao entre el 28 de mayo y el 1 de junio. Las sensaciones son excelentes porque todo indica que la presencia de empresas y de visitantes batirá todo los récords.