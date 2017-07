Petronor exige a Iberdrola 19 millones por un corte en su producción dv Jueves, 6 julio 2017, 08:35

Petronor ha decidido exigir por vía judicial a Iberdrola una indemnización de 18,9 millones de euros, cifra en la que ha valorado los daños que causó en la filial de Repsol un corte de energía eléctrica ocurrido a finales de julio del pasado año. La empresa que preside Emiliano López Atxurra estima que la eléctrica es responsable no sólo del parón de la producción en la planta durante casi dos días, sino también del deterioro que sufrieron algunos de sus equipos e incluso del daño en la imagen de la refinera. Petronor e Iberdrola han terminado en los tribunales tras un año de conversaciones en las que no se encontró un mínimo punto de entendimiento. La eléctrica y sus compañías aseguradoras han sostenido desde el primer momento que el corte fue «fortuito» y que la legislación lo admite en las líneas de 132 kilovoltios -como las que abastecen de energía a Petronor-, siempre que no se superen determinados límites. El Juzgado de primera instancia número 10 de Bilbao acaba de admitir a trámite la demanda de la refinera y el asunto puede acabar en juicio.

El origen del problema se suscitó en la subestación de Iberdrola ubicada en Ortuella mientras se procedía a modificar precisamente los sistema de control y protección. En opinión de Petronor - así lo argumenta en su demanda- se produjo en ese proceso una «actuación negligente del personal», todo ello «unido a un deficiente diseño de los circuitos de control».