Los jubilados desafían a la lluvia en defensa de unas pensiones dignas 00:11 Una de las pancartas de la manifestación en Donostia. / Iñigo Sánchez La manifestación ya está en marcha en San Sebastián donde los participantes hacen frente al viento y la lluvia para luchar por unas pensiones dignas DV Sábado, 17 marzo 2018, 18:24

Los jardines de Alderdi Eder eran un auténtico hervidero de gente minutos antes de las seis de la tarde. Pensionistas y no pensionistas, mayores y no tan mayores, llenaban los alrededores el Ayuntamiento de San Sebastián para participar en la manifestación para lograr «unas pensiones dignas». El aguacero que ha caído pocos minutos de las seis de la tarde ha obligado a sacar los paraguas pero no ha detenido a los jubilados en su marcha reivindicativa. Los pensionistas, los mismos que, armados tan solo de dignidad y sabedores de su importancia en cualquier cita electoral, han logrado que el problema de sus prestaciones, domine la actualidad política e institucional en toda España.

Bajo el lema principal, 'Defensa de las pensiones públicas en Euskadi', la manifestación tiene previsto recorrer algunas calles del centro de la ciudad para terminar en el Boulevard.

Las asociaciones convocantes de la protesta guipuzcoana -PAMG, que aglutina a Nagusilan, Helduak adi, Duintasuna Elkartea, Gepe, Fevaas, Appetol, Appebade y Agijupens, a las que se adhieren Aspalgi y la plataforma de pensionistas de Txingudi- han acordado que sus representantes se distribuyan de forma paritaria (tantos hombres como mujeres) a la hora de portar las pancartas, que además del ya citado lema incluirán otros como: 'No al empleo generador de pensiones pobres' o 'Ninguna pensión por debajo de 1.080 euros'.

En Bilbao, la marea de jubilados que cada lunes se reúne frente al Ayuntamiento de Bilbao ha conseguido repetir el éxito de convocatoria del pasado 22 febrero. La multitudinaria marcha tenía previsto ponerse en marcha a las cinco de la tarde pero la gran cantidad de asistentes está complicando el inicio de la marcha que parte de las inmediaciones del Ayuntamiento y tiene previsto concluir en el Sagrado Corazón. El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia ha decidido alargar el recorrido en relación a la manifestaciín del pasado día 22 ya que en aquella ocasión muchos de los participantes se encontraban todavía en el inicio del recorrido debido a la gran afluencia de personas.

Pese a la amenaza de las nubes, los organizadores pretenden que esta sea una movilización sin precedentes y que anime aún más a los pensionistas a acudir a las concentraciones de los lunes junto al Consistorio, una de las más multitudinarias de todo el Estado.

La secretaria general de CC.OO. Euskadi, Loli García, ha acudido a la manifestación de Bilbao y ha emplazado al conjunto de los partidos políticos a defender el sistema público de pensiones porque es "sostenible y eficaz" y su mantenimiento es "una decisión política y no económica".

Por su parte el secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza, ha reclamado al Gobierno central que modifique su política en materia de pensiones y ha reclamado que se debe recuperar la referencia del IPC para subir las pensiones.

La movilización de Bilbao, igual que la de San Sebastián, se une a las de otras de grandes ciudades como Madrid y Barcelona, en las que tanto jubilados como trabajadores han salido a las calles para pedir unas pensiones dignas.

Manifestación en Vitoria

La primera manifestación a nivel de Euskadi ha tenido lugar este mediodía en Vitoria, a la que han acudido más de 15.000 según la Policía Local. Convocados por las organizaciones "Arabako Pentsionistak Lanean" y "Por una vida digna" la marcha ha partido desde la explanada del museo Artium hasta la plaza de la Virgen Blanca, tras una pancarta en la que se leía en euskera y castellano "Pensiones publicas dignas".

Los manifestantes, en su mayoría personas mayores aunque también había muchos jóvenes, han coreado consignas como "Ni un paso atrás, contra los recortes del Partido Popular", "Si no hay pensión no hay calefacción" y "Recorte de pensión, Gobierno dimisión", entre otros.

Entre los miles de manifestantes que han secundado la marcha se encontraba el secretario general del sindicato mayoritario en Euskadi, ELA, Adolfo 'Txiki' Muñoz.

Al concluir la manifestación se ha leído un manifiesto en el que los convocantes han reivindicado la aplicación del IPC en la revalorización de las pensiones y han advertido de que no admitirán que se les "engañe con una mísera subida ni con una desgravación fiscal para los pensionistas de más edad". También han reclamado una pensión mínima de 1.080 euros, como recomienda la Carta Social Europea, así como la abolición de la reforma laboral porque, han dicho, "sin salarios dignos no hay pensiones dignas". Los convocantes han hecho un llamamiento a continuar las movilizaciones y han citado a los vitorianos a una nueva marcha el próximo lunes y el 9 de abril.