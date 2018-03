Los pensionistas guipuzcoanos llaman a toda la sociedad a manifestarse este sábado Rueda de prensa de la Plataforma de Asociaciones de Mayores de Gipuzkoa en San Sebastián / Michelena Piden al PNV que no apoye los presupuestos del Estado si no contemplan una pensión ligada al IPC PILAR ARANGUREN Martes, 13 marzo 2018, 12:58

La Plataforma de Asociaciones de Mayores de Gipuzkoa (PAMG) que agrupa a ocho plataformas, junto con Aspalgi y los pensionistas de Txingudi, han llamado este martes a toda la sociedad, no solo a personas mayores, sino también a jóvenes, a que acudan a la manifestación que han convocado para este sábado en San Sebastián en defensa de unas pensiones públicas dignas.

Las diez asociaciones han comparecido en Donostia para dar a conocer el manifiesto y el lema de las pancartas que portarán este sábado en la protesta que arrancará a la seis de la tarde desde Alderdi Eder para concluir en el Boulevard. Los eslogan que se mostrarán este sábado son, además del lema general, que reza en 'Defensa de las pensiones públicas dignas', otros tres mensajes claros: 'No al empleo generador de pensiones pobres', 'ninguna pensión por debajo del umbral de la pobreza' y 'una pensión mínima de 1.080 euros'.

Los convocantes han aclarado que dichos lemas llevan implícito el mensaje contrario a la subida del 0,25% establecida por el Gobierno Estatal para este año, al igual que ha hecho en los cuatro ejercicios precedentes.

Los pensionistas reclaman en su manifiesto unas pensiones públicas que "nos garanticen una vida digna para todas las personas: jóvenes y mayores". Denuncian que "nos mienten cuando nos dicen que el actual sistema de pensiones es insostenible, porque no estamos ante un problema técnico, sino ante un problema de responsabilidad política". Asimismo, denuncian que las medidas del Gobierno del PP en materia de pensiones han estado dirigidas a satisfacer las pretensiones de los poderes financieros, cuyo objetivo es que se incrementen las pensiones privadas.

Defienden que el sistema de pensiones de la Seguridad Social es uno de los pilares más sólidos de la protección social, porque la mayoría de los trabajadores carece de recursos para poder acceder a los sistemas privados de pensiones, por lo que no tener si no tuvieran una cobertura digna estarían condenados a la exclusión social.

Por ello, reclaman que ninguna pensión esté por debajo del umbral de la pobreza y exigen una pensión mínima de 1.080 euros. "Este debe ser nuestro objetivo a conseguir".

Así, apelan a toda la sociedad a "indignarnos y comprometernos. Estamos ante un grave desafío en la defensa y mejora del sistema público de pensiones como elemento imprescindible para la consolidación de una vida digna y cohesión social para todas las personas pensionistas y trabajadoras".

Movilizaciones sin pausa

En este sentido, afirman que seguirán movilizándose hasta lograr ese objetivo. No esperan nada de la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, este miércoles en el Parlamento y señalan que no permitirán que les desmovilicen con propuestas que no resuelven este problema".

Afirman que "no se trata de un problema de recursos, porque hay dinero, sino político, de distribución de la riqueza" y apelan a los diferentes partidos a que clarifiquen sus posturas, especialmente al PNV, ya que mientras en las Juntas Generales de Gipuzkoa se decanta por ligar la revalorización de las pensiones al IPC, en Madrid está evaluando apoyar los presupuestos, como hizo el año pasado. En este sentido le piden al partido jeltzale que no apoye los presupuestos generales de este año si no incluyen una subida de las pensiones ligadas a la inflación, que el año pasado fue del 1,2% y que para este año se espera sea del 1,6%.