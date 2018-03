Los pensionistas de Gipuzkoa optan por la movilización «sostenible» a partir de abril La concentración de ayer se convirtió en manifestación en Hondarribia. / LUSA Valoran el apoyo en las calles, por lo que apuestan por espaciar las manifestaciones y formarán una comisión vasco-navarra que decida el calendario de protestas. Advierten de que «no estamos como al principio» y que las medidas que anticipa el Gobierno central llegan gracias a la presión social ALEXIS ALGABA SAN SEBASTIÁN. Martes, 27 marzo 2018, 09:45

Lo poco agrada y lo mucho cansa. Así como tienen interiorizada la lucha por lo que consideran justo -una revalorización de las prestaciones por encima del 0,25%-, los pensionistas guipuzcoanos también se saben el refranero popular de arriba a abajo, y se han parado en ese dicho. Tras recibir el apoyo de miles de vecino en su última gran movilización, la del pasado día 17, los distintos colectivos componentes de la Plataforma de Asociaciones de Mayores de Gipuzkoa (PAMG) han decidido que continuarán con sus reivindicaciones después de la Semana Santa, pero lo harán en un formato más «sostenible». «No queremos abusar de la gente. Hemos recibido un apoyo enorme que solo podemos agradecer y por ello pensamos que lo mejor es espaciar en el tiempo las próximas manifestaciones», explica el presidente de Fevaas Gipuzkoa, Miguel Gortari.

Los componentes de la PAMG se reunieron ayer para realizar una valoración de lo que fue la movilización del pasado día 17 en San Sebastián y poner las bases de un potencial calendario de protestas a partir de abril. Los responsables de las distintas asociaciones destacaron la unidad que están registrando las movilizaciones pero también fueron autocríticos y ambiciosos y se ponen como objetivo el atraer a más personas jóvenes a las próximas protestas y dibujar un recorrido algo más extenso que la última vez. Para ello se han comprometido a conformar una comisión organizativa formada por seis miembros de los distintos colectivos participantes en la PAMG (Fevaas Gipuzkoa, Nagusilan, Duintasuna, Gepe, Helduak Adi, Pensionistas Txingudi, Appetol y Appebade). Ellos también se encargarán de contactar y reunirse con organizaciones tanto de Álava como de Bizkaia y también de Navarra, con el fin de que las fechas elegidas para las manifestaciones sean las mismas en todos los territorios. También tratarán de contactar con el resto de asociaciones estatales para compartir impresiones y calendario.

«Es importante racionalizar el movimiento. Debemos ser unitarios pero sin cansar a nadie», admite también Joxe Agustin Arrieta, presidente de Agijupens. La plataforma guipuzcoana aboga por realizar una manifestación multitudinaria cada mes o mes o medio, aunque las concentraciones de cada lunes -competencia de las organizaciones locales- se seguirán celebrando. «Estamos solo en el principio y esto durará muchos meses», añade Marian Esnaola, presidenta de Duintasuna. Ayer mismo, se celebraron concentraciones en Donostia, Eibar, Bergara, Zarautz, Andoain, Azpeitia, Mutriku, Zumarraga, Lasarte, Hondarribia y Zumaia. Las próximas ya serán después del parón vacacional, a partir del 9 de abril

Las medidas del Gobierno

Los componentes de la PAMG se reunieron el mismo día en el que el secretario general de Ciudadanos, Albert Rivera, presentó el acuerdo presupuestario alcanzado con el Partido Popular, que incluye un incremento del 2% en la pensiones mínimas y la actualización de las de viudedad y una serie de bonificaciones fiscales para este colectivo. «Es evidente que no estamos como al principio y que los partidos políticos están muy preocupados», apunta Esnaola, que enmarca esas medidas anunciadas en el contexto de la presión social surgida a raíz de la movilización de los pensionistas. «Desde un sano realismo, es un pasito adelante fruto de la lucha del movimiento, pero la reivindicación mínima debe ser la subida del IPC para todas las pensiones», añade a su vez Arrieta.

«No queremos abusar de la gente. Hemos recibido un apoyo enorme y solo podemos agradecerlo» Miguel Gortari, Fevaas Gipuzkoa

«Las medidas del acuerdo PP-C's son un pasito adelante fruto de la lucha del movimiento» Joxe Agustin Arrieta, Agijupens

«Es evidente que estamos mejor que al principio pero la movilización no ha hecho más que empezar» Marian Esnaola, Duintasuna

Sea como fuere, los portavoces de estas asociaciones ven en las medidas del acuerdo PP-C's una posible respuesta que busque «silenciar» el movimiento, aunque no creen que lo vayan a lograr. «Creo que hay un cabreo con la clase política que va más allá por no haber entendido lo que pedía el pueblo», sostiene Arrieta. El presidente de Agijupens señala que la plataforma de Gipuzkoa tiene marcadas tres reivindicaciones claras: la revalorización de todas las pensiones con el IPC; el apoyo a las pensiones mínimas para que no haya «ninguna» por debajo del umbral de la pobreza -1.080 euros-; y el sostenimiento del sistema de pensiones público.

Desde PAMG valoran lo que supone el complemento de la RGI para más de 15.000 pensionistas vascos, pero piden tanto al Gobierno Vasco como a las diputaciones, que sigan trabajando en esa línea. «Y esperamos que si en Madrid aprueban beneficios fiscales para los pensionistas, que las Haciendas vascas también los aprueben. Ya hemos visto que reforman Sociedades y Patrimonio, así que no les debería costar hacer un guiño a los pensionistas», apunta Marian Esnaola. La plataforma se muestra dispuesta también a colaborar con la Diputación de Gipuzkoa.