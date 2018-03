«Las pensiones dignas son un derecho básico recogido en la Constitución» 01:47 Fernando Arozena (Movimiento de Pensionistas de Txingudi), Mikel Olabarria (Duintasuna) y José Riviere (Agijupens), tras el coloquio. / LOBO ALTUNA Las asociaciones guipuzcoanas defienden que el sistema público es viable. Constatan que la gente ha ido a las plazas y las calles con sus problemas, pero con una visión de justicia social PILAR ARANGUREN SAN SEBASTIÁN. Domingo, 4 marzo 2018, 08:42

Los pensionistas están en pie de guerra contra el Gobierno en defensa de unas prestaciones «dignas». Un movimiento larvado que ha eclosionado en las últimas semanas y que pretende mantener un pulso fuerte. Los portavoces de tres asociaciones guipuzcoanas analizan la situación para DV y las propuestas que plantean para que el sistema sea sostenible. Se trata de José Riviere, presidente de Agijupens; Mikel Olabarria, miembro de la Permanente de Duintasuna, y Fernando Arozena, uno de los portavoces del Movimiento de Pensionistas de Txingudi, creado recientemente.

-¿Por qué creen que han arraigado más las protestas en Euskadi?

-José Riviere: Porque estamos hartos de que el Gobierno de Rajoy haya establecido por quinto año consecutivo una subida de las pensiones del 0,25%. De que haya anulado el artículo 8 de la ley de la SS, que dice que las pensiones deben subir lo mismo que el IPC, y además lo hizo mediante decreto ley. Eso es gobernar a modo de una dictadura.

-Mikel Olabarria: Además del hartazgo, porque las pensiones se congelaron a partir de 2008, y desde 2014 solo se incrementa ese 0,25%: La peculiaridad es que aquí se viene trabajando desde hace tiempo. Hay mucha gente con unas pensiones muy bajas, mientras que el nivel de vida en Euskadi es elevado. Además, la gente está indignada porque grandes cantidades del fondo de reserva se han gastado en cuestiones que no tienen nada que ver con las pensiones. La Carta Social Europea establece que todos los mayores, no solo los que han cotizado, tienen que tener garantizados unos ingresos económicos mínimos. El trabajo de las diferentes organizaciones ha generado aquí masa crítica y todo esto ha provocado la chispa que ha encendido las últimas movilizaciones.

-Fernando Arozena: Hay mucho malestar porque dentro de los pensionistas hay bolsas de pobreza. Durante la crisis han sido en muchos casos el sostén de sus familias y están hartos. Además de la ridícula subida del 0,25%, las declaraciones de algunos políticos del PP y la corrupción -se han llevado a paraísos fiscales un dinero que estaba destinado al Bienestar Social- han sido entre otras cuestiones las que han colmado el vaso. Nosotros nacimos a través de llamamientos en redes sociales. La primera concentración fue en Irun y a partir de ahí se decidió crear el Movimiento de Pensionistas de Txingudi. Nos juntamos todos los miércoles y es abierto y plural.

-M. O.: La gente ha ido a las plazas con sus problemas pero con una visión de justicia social. Un 58% de los pensionistas vascos cobra menos de 1.100 euros. De ese 58%, el 70% son mujeres. Pero el 78% de las féminas percibe menos de 600 euros. El Gobierno Vasco ha dicho que va a tratar de paliar la brecha salarial, pero la brecha de pensiones es algo gordo.

-En Bizkaia, la convocatoria del pasad 22 de febrero la realizaron diez asociaciones de pensionistas y logró reunir a 35.000 personas. En Gipuzkoa no hubo esa unidad y las protestas se dispersaron.

-J. R:Agipupens fue una de las pioneras. Comunicamos la convocatoria a todos los hogares del territorio. El transporte era gratuito para los asociados pero el que no lo era también podía venir. No podíamos extender con ese modelo a todos los pensionistas porque el desembolso sería importante. Nosotros, en 2013 ya hicimos un manifiesto que se leyó en las plazas de los ayuntamientos en el que se señalaba que 'el que toque las pensiones no tiene mi voto'.

-F. A.: Es muy importante la unidad de todas las asociaciones. A la manifestación del día 22 también vino a Donosti gente de Txingudi por su cuenta, aunque no hubo un llamamiento general para toda Gipuzkoa, tal y como se produjo en Bizkaia. Hay que buscar reivindicaciones que nos unan, porque las pensiones no son una cuestión exclusiva de los pensionistas de hoy, afecta a toda la sociedad. Con las políticas actuales se condicionan las futuras y en adelante lo van a tener peor. El Gobierno está promoviendo las pensiones privadas. Con los salarios de miseria de los jóvenes es imposible que se pueda sostener el sistema público. Pero si no se salvaguarda se condenará a la gente a la marginación. El artículo 50 de la Constitución recoge como un derecho básico las pensiones dignas, y lo incumplen. La Carta Social Europea establece que nadie tiene que tener una remuneración por debajo del índice de pobreza, que es de 1.125 euros. Los pensionistas tienen un arma muy poderosa, que es el voto. Nosotros no recomendamos el voto a nadie pero decimos que hay que tener en cuenta estas cuestiones.

- M.O.: La Carta Social Europea establece que las pensión mínima tiene que ser el 90% del Salario Mínimo Bruto, que es a su vez el 60% del Salario Medio. En estos momentos en Euskadi el Salario Medio es de 27.000 euros brutos. El Salario Mïnimo sería el 60% (1.170) y la pensión mínima el 90% de éste (1.053 euros).

-El 17 de marzo está prevista otra manifestación en toda España. Las asociaciones vizcaínas ya han decidido secundarla. ¿Qué pasará en Gipuzkoa?

- F. A: Ayer tuvimos una reunión y decidimos apoyar la movilización de ese día. El martes hay una reunión de la PAM, la Plataforma de Mayores de Gipuzkoa. Nosotros vamos como invitados, pero intentaremos que sea una protesta unitaria y lo más coordinada posible, abierta a toda la sociedad, no solo a pensionistas.

-M. O.: En este momento no tenemos datos suficientes. Nosotros ya participábamos en las reuniones de la PAM. El martes veremos. Nuestra postura anterior era sumarnos a todas las movilizaciones, pero lo analizaremos.

-J. R.: Nosotros no participamos en la PAM, pero tenemos una reunión este martes de la directiva y presidentes de comarca. Trataremos el tema.

-¿Además de rechazar la revalorización del 0,25%, cuáles son las reivindicaciones que reclaman?

-M. O.: No todo el mundo tiene las mismas reivindicaciones, pero hay coincidencia en algunas cosas: que la revalorización sea la misma que el IPC; recuperar el 6% de poder adquisitivo perdido por las pensiones en estos años o que la pensión mínima sea de 1.080 euros. Nosotros ya hicimos una recogida de firmas hace dos años. Logramos 71.724 y las llevamos al Parlamento Vasco.

-¿Qué propuestas plantean para poder solucionar el déficit de la Seguridad Social?

-F. A.:Todas estas movilizaciones tienen que desembocar en que en el Congreso se tomen la medidas necesarias para garantizar el derecho básico a unas pensiones dignas. Se tienen que complementar a través de los presupuestos generales.

-M. O.: Primero hay que analizar dónde está el agujero, a dónde ha ido el dinero del Fondo de Reserva y restituirlo. El sistema se financia por cotizaciones de trabajadores y empresas. Pero si hablamos de que se trata de un derecho básico hay que tener en cuenta que hay muchas mujeres que no han cotizado pero que han trabajado y mucho. Y se tiene que reconocer esa aportación social. Hay que repensar el sistema. Existen fórmulas fiscales que permiten mantener un nivel adecuado. Es una decisión política. Somos una cuarta parte de la población y un tercio del electorado. Tienen que saber que los que toquen las pensiones no tendrán nuestro voto. Y los últimos presupuestos del PP los apoyaron Ciudadanos, Coalición Canaria, Nueva Canaria y el PNV. Tienen que decidir si van a seguir en esa línea. Y no hay que olvidar que el próximo año entra en vigor el factor de sostenibilidad, de modo que las pensiones de los que se jubilen en 2019 se reducirán un 4,5%. Una merma que irá en aumento.

-J. R.: La Reforma Laboral tampoco ayuda, porque introdujo entre otras cosas que los primeros 500 euros del sueldo no cotizaban. Además, los empleos precarios, los sueldos bajos... también lastran las cotizaciones.

-F. A.: Las cotizaciones están bajando porque el empleo se está creando sobre todo en el sector servicios, donde los sueldos son más bajos y los puestos más precarios. Las bonificaciones a las empresas también reducen ingresos al sistema de la Seguridad Social.

-M. O: Habría que eliminar las reformas laborales del PSOE y del PP que generan condiciones de trabajo precarios, sueldos bajos, empleo a tiempo parcial... favoreciendo a los empresarios, con el objetivo de crear empleo, pero que no se consolida.

-Algunos expertos defienden lo que se denomina 'mochila austriaca', en el que cada trabajador va acumulando sus cotizaciones en una especie de fondo, del que puede disponer cuando se jubile o en caso de paro. ¿Podría ser una salida para garantizar el sostenimiento de las pensiones públicas?

-F. A.: El sistema público de pensiones tiene que estar basado en la solidaridad para poder garantizar unos derechos básicos. No se puede ir a sistemas individualizados, que es lo que quieren implantar tratando de promover por ejemplo los planes de pensiones privados. El que tenga recursos, por ejemplo, podrá disponer de un plan de pensiones, pero la mayoría no podrá hacerlo.

-J. R.: Hasta el año 2000 no había déficit en la Seguridad Social, pero todo el dinero que se fue generando cuando había superávit se lo han ido gastando en el AVE, carreteras... cosas que no tenían nada que ver con las pensiones, ni siquiera con la Seguridad Social.

-M. O.: A la Seguridad Social se le pide que se autofinancie cuando otros ministerios se financian de los presupuestos. Lo lógico es que los gastos de funcionamiento, de edificios... se saquen de las aportaciones y se financien vía presupuestos. Si se considera que es un derecho de las personas, si se quiere tener un sistema de justicia social hay que dotarse de un modelo que pueda responder a esas necesidades. Y por supuesto, hay que hablar de fiscalidad.