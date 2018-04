El pacto sobre las pensiones entre PNV y PP divide a las asociaciones guipuzcoanas Concentración de pensionistas el pasado lunes en Donostia en demanda de unas prestaciones dignas. / IÑIGO SÁNCHEZ Agijupens, la principal organización, se descuelga de la manifestación del 5 de mayo, mientras el resto mantiene la protesta PILAR ARANGUREN Sábado, 28 abril 2018, 07:53

El pacto alcanzado el pasado miércoles entre el PNV y el PP sobre la mejora de las pensiones para los dos próximos años a cambio de permitir que los Presupuestos sigan el trámite parlamentario ha impactado de lleno en la unidad que mantenían las asociaciones guipuzcoanas de pensionistas, al menos en lo que respecta a la convocatoria de la manifestación prevista para el próximo 5 de mayo. Una protesta organizada a nivel estatal y a la que se habían sumado los pensionistas de Euskadi y de Navarra.

Una adhesión que se produjo el 19 de abril en una asamblea celebrada en Vitoria y en la que también decidieron convocar otra manifestación para el 26 de mayo. Pues bien, ayer las asociaciones guipuzcoanas, que están dentro de la PAMG, se reunieron en Donostia para valorar el acuerdo sobre pensiones y decidir aspectos operativos respecto a la movilización del día 5.

Agijupens cree que se cumplen las exigencias más importantes, aunque seguirán vigilantes

Agijupens, la asociación más importante, que aglutina a 37.000 personas en torno a los hogares de jubilados del territorio, ya había adelantado a este periódico su intención de replantearse la adhesión a la convocatoria al hilo de los últimos acontecimientos. Su presidente, Jose Agustín Arrieta, así se lo hizo saber ayer al resto de organizaciones. De hecho, informó que «tras escuchar a los miembros de la junta directiva, así como de la permanente comarcal y más jubilados a nivel personal», había decidido que la asociación no participaría en la manifestación del 5 de mayo. Eso sí, dejaba abierta la posibilidad de hacerlo en la del 26 de mayo, ya que apuntaba que «seguirán vigilantes».

Agijupens considera que los términos del acuerdo colman las reivindicaciones más importantes de los pensionistas, ya que recoge una revalorización del 1,6% para este año y del IPC para el siguiente, así como incrementar las pensiones mínimas un 3%, todo ello con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año si los presupuestos son aprobados. Además, el pacto contempla elevar la base reguladora de las pensiones de viudedad del 52% al 56% en 2018 y al 60% en 2019, al tiempo que se ha retrasado la entrada en vigor del factor de sostenibilidad hasta 2023. Para Agipujpens, estas medidas permitirán que en el Pacto de Toledo se asegure la viabilidad y el futuro de las pensiones.

El resto de asociaciones ve las medidas «positivas, pero absolutamente insuficientes»

La asociación admite que «son buenas, aunque no para quedarse ahí, sino para mirar al futuro con el espíritu de la defensa de unas pensiones justas y dignas». Añade que seguirán luchando para que el poder adquisitivo de los pensionistas se vaya aumentando y «tengamos un sistema público de pensiones fuerte y sostenible. Queremos hacer ese recorrido desde un sano realismo, paso a paso, sin prisas pero sin pausas». Eso sí, Agijupens señala que seguirán en la plataforma PAMG, «aunque no estemos en total sintonía con todas las reivindicaciones».

«El problema se mantendrá»

Unos argumentos que no fueron compartidos por el resto de asociaciones, que consideraron «decepcionante» la postura de Agijupens, en la medida en que creen que las medidas acordadas son positivas, pero «absolutamente insuficientes, ya que no resuelven el problema de fondo de las pensiones públicas porque si no se deroga el actual índice de revalorización de las pensiones, en el 2020 el problema con el 0,25% se mantendrá», remarcan.

Las asociaciones que mantienen la convocatoria son Nagusilan, Helduak Adi, Duintasuna, Gepe, Fevaas Gipuzkoa, Pensionistas Txingudi (Irun), Appetol (Tolosaldea) y Appebade (Eibar). La potente plataforma de pensionistas de Bizkaia también mantiene la convocatoria, al igual que las asociaciones alavesas y navarras. Todas ellas hacen un llamamiento a participar a toda la sociedad: jóvenes, mayores, trabajadores, mujeres...

En Donostia, la marcha irá amenizada por dos vehículos con megafonía. Además, contará con un servicio de seguridad con el objetivo de que la manifestación pueda discurrir sin contratiempos.