«Ya era hora de que nos levantáramos» Los pensionistas quieren hacer valer su fuerza para que los políticos les tengan en cuenta José Antonio Amundaráin, José Luis Larrañaga, Asunción Montaño y Santiago Guijarro. Viernes, 23 febrero 2018

«Aquí estamos, de pie, en actitud de hacer algo, de luchar para defender nuestros derechos, unas pensiones que nos permitan cubrir nuestras necesidades vitales y no unas prestaciones miserables». José Antonio Amundarain se mostraba ayer orgulloso de haber acudido a la manifestación en Donostia. «Ya era hora de que nos levantáramos para que los políticos nos escuchen alto y fuerte».

Este pensionista de Oñati, con 70 años sobre sus espaldas, diez de ellos jubilado, apuntaba que su situación personal no es tan dramática como la de muchos miles de mayores, pero que acudía por solidaridad y para evitar que las pensiones sigan perdiendo poder adquisitivo. «Primero nos congelaron y en los últimos cinco años nos suben un 0,25%. Se ríen de nosotros», proclama. «Pedimos 1.080 euros como mínimo, que es el objetivo que establece la Carta Social Europea».

«Este mensaje tiene que llegar a los políticos, porque son los que elaboran las leyes y nosotros les damos legitimidad», añade. Su pensión no es de las más bajas ya que trabajó durante muchos años en Ulma, como ajustador, pero cree que es una lucha de todos.

Hacerles daño en el Congreso

José Luis Larrañaga tampoco puede quejarse de la jubilación que le ha quedado, pero este debarra de 66 años acudió ayer «para protestar a favor de la gente con jubilaciones miserables». Este exfuncionario del Ayuntamiento de Deba lleva dos años retirado y está en una etapa de la vida en la que aún no ha perdido su espíritu batallador. No en vano ha sido durante muchos años delegado sindical.

«Tenemos que crear un partido político para darles en los dientes a esa gentuza del Gobierno. Con salir a la calle no es suficiente. Hay que hacerles daño en el Congreso. Con 9,5 millones de votos tenemos mayoría absoluta», esgrime.

José Luis aboga por «quitar todos los sueldos vitalicios de políticos y altos cargos institucionales, como el Rey» para mejorar el sistema. Se lamenta de que «hace cincuenta años ya hacíamos manifestaciones para pedir que las cosas cambiaran, pero la juventud de hoy en día no se mueve».

La situación de Asunción Montaño es la contraria. Se quedó viuda cuando tenía 52 años –ahora tiene 72– y con tres hijos a su cargo. La pensión que le correspondió entonces era de 70.000 pesetas, con las que era muy difícil sacar adelante una familia. «Me tuve que poner a trabajar. Ahora mi pensión es de 700 euros, no ha mejorado prácticamente nada». En estos momentos ejerce de abuela y cuida de sus nietos. «Estamos hartos ya de los políticos. Se lo llevan todo y luego no queda para las pensiones».

Asunción no se muerde la lengua: «Todos son unos chorizos, y pasa igual en todos los partidos», remarca, mientras una compañera suya le alienta. «Sí, dí eso, no te calles». «Es una vergüenza –continúa–, para ellos ya tienen». Se queja de que con un billete de diez euros no llega para nada. «Hay que hacer muchos números para llegar a final de mes, porque la luz y la calefacción se llevan mucho dinero. Esta última hay que controlarla y poner solo una horita». Explica que los gastos fijos se llevan al mes 150 euros, con lo que no le queda mucho para poder vivir. «Menos mal que tengo el piso pagado», comenta.

Pero añade que elevar un 0,25% las pensiones «es reirse a la cara. Rajoy se ríe de todos nosotros, y el otro, el otro, el otro...».

A escasos metros de Asunción se encuentra Santiago Guijarro, de Lazkao, que ha acudido a la manifestación junto a su madre. «He venido porque estoy hasta los c.... del Gobierno», brama. «Nos suben unos céntimos y ellos son unos ladrones y sirvengüenzas que se lo reparten todo». Tiene 60 años y una pensión muy baja. Hace algo más de un año que se jubiló. Trabajaba para el Ayuntamiento de su localidad en labores de limpieza de calles.

«Cuarenta años cotizando para que luego te quede una pensión de m...». Lamenta que nadie haga caso a los pensionistas. Pero no está de acuerdo en que haya que crear un partido. «Para qué. Cuando entran en el Gobierno todos se reparten el dinero y se olvidan de los pobres. Y para ellos sí tienen. Les meten en la cárcel y a los tres meses ya están en la calle».