Doce razones para ir a la manifestación de los pensionistas

Arantza Corrales | Urretxu «Queremos que las pensiones se revaloricen, no migajas»

«Queremos justicia para los que no han podido cotizar lo suficiente para tener buenas pensiones. Pedimos pensiones dignas que nos permitan comer, calentarnos y vivir. También queremos que éstas se revaloricen como hasta 2013, con lo que sube la vida y no con las migajas que nos quieren dar. Es una reivindicación a futuro, no para dos años».

Juan Ramón Sáez | Pasai Donibane «Hay que apoyar a los mayores en sus reivindicaciones»

«Tengo 57 años, trabajo y aunque a mí aún me quedan unos cuantos años para jubilarme, he decidido venir a la manifestación porque considero que hay que apoyar a los mayores en sus reivindicaciones. Además, los que somos más jóvenes debemos de empezar a luchar para que en el futuro podamos tener también nosotros unas pensiones dignas».

Txema y Pilar | Zubieta «Nos gustaría que se mantuviera, al menos, el aumento del IPC»

«Somos un matrimonio que llevamos 16 años jubilados. La pensión llega porque hacemos que llegue a base de privarnos de muchas cosas. Nos gustaría que se mantuviera, por lo menos, el aumento del IPC, porque el acuerdo al que han llegado ahora los políticos es únicamente para dos años y tampoco está claro que nos lo vayan a pagar».

Felicitas Sancho | Zumarraga «Mientras ellos roban, hay pensionistas que no tienen ni para comer»

«Vengo a esta manifestación a pedir que se establezca una pensión mínima de 1.080 euros para que podamos vivir, si no bien, por lo menos, con dignidad. Mientras ellos roban y hacen de todo, hay muchos pensionistas que no tienen ni para comer y aunque ése no es mi caso, he querido venir a defender a quienes lo están pasando mal».

Carmen | Lasarte «Tenía un piso y lo he tenido que vender para poder vivir»

«Estoy jubilada desde hacer cerca de 10 años, con una pensión muy pequeña. Tenía un piso en propiedad y lo he tenido que vender para poder vivir. Me estoy comiendo el capital. No me fío de los políticos. Por eso creo que tenemos que poner de nuestra parte y armar ruido. Pido justicia para que las personas que peor lo están pasando tengan menos problemas».

Luis y Jon | Donostia «Los pactos políticos no sirven para nada. Hay que seguir luchando»

«Hemos venido en familia a esta manifestación porque queremos que se suban las pensiones. Venimos pensando también en nuestro futuro, porque si no se lucha por las pensiones desde ahora, que somos jóvenes, poco vamos a conseguir en el futuro. Los últimos pactos políticos que se han dado no sirven para nada. Hay que seguir luchando».

Nekane | Donostia «Que seamos los vascos quienes gestionemos nuestro dinero»

«Soy pensionista y aunque puedo decir que yo estoy bien, quiero solidarizarme con aquellos jubilados que no tienen pensiones dignas. Hay que trabajar para que seamos nosotros, los vascos, los que gestionemos nuestro dinero, porque, aunque tenemos un concierto económico, luego se gastan el dinero en lo que les apetece y no lo llegamos a ver».

Jesús Gogorza | Irun «Hay que sumar esfuerzos para apoyara los que lo pasan mal»

«Tengo 77 años y vengo a esta manifestación con la pretensión de defender las pensiones de los jubilados como yo. Reconozco que la mía es bastante digna, pero soy consciente de que otras muchas personas, como las viudas, lo están pasando mal. Hay que sumar esfuerzos para apoyar a todos los demás, porque esto es un desastre».

María Ángeles Alberdi | Eibar «He cotizado muchos años y tengo derechoa una pensión digna»

«Esta mañana he estado en la manifestación que ha habido en Eibar y ahora he venido también a la de Donostia para pedirle a este Gobierno un poco de justicia. Hemos cotizado un montón de años y tenemos todo el derecho del mundo a cobrar una pensión digna. Lucho por eso para mí y para todos los que tengo a mi alrededor, para todos los españoles».

Gari y Ekhi | Donostia «Según lo que se luche, nosotros podremos tener o no pensión»

«Somos estudiantes y hemos decidido sumarnos a la manifestación de hoy en Donostia para apoyar a los mayores, porque la lucha tiene que ser llevada tanto por ellos como por nosotros los jóvenes y toda la clase trabajadora en general. Dependiendo de lo que se luche, también nosotros podremos tener o no una pensión en el futuro».

José Arin | Ordizia «Dicen que no hay dinero. ¿Cómo va a haber si se lo llevan?»

«Quiero que las pensiones suban, porque hemos perdido poder adquisitivo. Hay quien sólo cobra 400 euros y así no se puede vivir. Dicen que no hay dinero. ¿Cómo va a haber si se lo llevan ellos? Estos días hemos visto que se lo llevan a mantas. ¿Y qué va a hacer la juventud el día de mañana? Algunos con 40 años aún no han cotizado nada».

Victoria Ripa | Donostia «Hay que blindar el sistema de pensiones para que no se toque»

«Queremos que nos suban las pensiones a los que ya estamos jubilados y que garanticen que los que en la actualidad son jóvenes también las puedan cobrar en el futuro. El sistema de pensiones de España es de los mejores que existe en todo el mundo y hay que blindarlo para que ningún gobierno las pueda tocar. No queremos que se privaticen las pensiones».