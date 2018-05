Pello Guibelalde : «El café para todos no sirve. Ya nadie habla de convenios, ni los sindicatos, que no quieren diálogo»

Pello Guibelalde (Legazpi, 1944) cederá el testigo de la presidencia de Adegi el próximo día 30 -si nada imprevisto sucede- a Eduardo Junkera. El empresario repasa para DV sus seis años de mandato; un periodo en el que la economía guipuzcoana ha pasado del negro al blanco. Orgullo de la organización, destaca el éxito de la Nueva Cultura de Empresa.

-¿Fue un poco locura presentarse a presidente de Adegi en 2012?

-En absoluto. Incluso fue una obligación. En tiempos difíciles -estábamos en recesión- también hay que dar ejemplo y remar. No soy de las personas a las que les asustan los problemas; de hecho, de alguna manera me crezco. No dudé nunca, sabiendo la situación económica y política del territorio. Para mí era un reto, pero también un honor y un privilegio, que asumí con toda la responsabilidad. Recordemos que Gipuzkoa perdía entonces 4.000 empleos al año y ahora vamos a sumar 7.000 y a crecer casi un 3%.

«Gipuzkoa no es, por su tamaño, el motor de Euskadi, pero sí un ejemplo a seguir por otros»

-¿Le trasladó su antecesor, Eduardo Zubiaurre, algún consejo? ¿Tiene alguna idea para el candidato a su cargo, Eduardo Junkera?

-Los tres habíamos conocido muy bien antes Adegi. Lo único que sé es que Junkera, al que no le puedo dar ningún consejo, lo va a hacer francamente bien, si resulta elegido. Es un hombre con una valía impresionante, y lo ha demostrado.

-¿Ha cambiado Pello Guibelalde en estos seis años?

-Quizá me he moderado. No por Adegi, es que te haces mayor. Lo que sí he hecho es aprender mucho.

-¿Esto era como imaginaba?

-Sí, aunque no era consciente de la inmensa valía de la organización.

-¿Quién le ha impresionado más?

-Tras este tiempo, admiro muchísimo al empresario guipuzcoano, que es una persona que se juega su casa y su patrimonio y que invierte lo que gana en su compañía. Su valor y capacidad de riesgo son dignas de mención. Además, el otro día decía el lehendakari que nos alegrábamos todos de que el paro en Euskadi esté en el 11,3%; y tu, sentadito ahí (en la asamblea de Cebek) piensas que en Gipuzkoa está por debajo del 8%...

-¿Es Gipuzkoa el motor vasco?

-No, por su dimensión, pero sí creo que es el ejemplo a seguir por otros territorios. Me refiero a tecnologías punteras, a capacidad de trabajo, a la 'Nueva Cultura de Empresa'. Hablo de hacer y no de decir.

-¿No convendría en ocasiones ser más echados para adelante?

-Hay frases hechas que no son verdad. 'El vasco no vende y el catalán, sí'. Una falacia. El guipuzcoano no es tímido, simplemente es más respetuoso, con el cliente, con el producto, con el mercado... Pero no quiere decir que sea menos comercial o menos simpático. No creo que tengamos que envidiar a nadie.

-¿Es un lugar solitario la presidencia de Adegi?

-En absoluto. Ya le he dicho que he notado una cercanía enorme de toda la organización. En seis años muy pocas veces he dicho a un directivo aquí que no me gustaba lo que hacía. Alguna cosilla..., pero siempre respeto absoluto al que hace.

-¿Cree que su labor al frente de Adegi ha contribuido a ese crecimiento vivido en Gipuzkoa?

-Yo no me puedo atribuir ningún tanto ni ningún mérito. Vuelvo a hablar de los profesionales de la casa y de los socios de Adegi. Yo he aportado mi granito de arena.

-¿Perdió socios Adegi en la crisis?

-Si analizamos los ingresos por cuotas, hubo una pequeña caída, pero hemos recuperado y ahora estamos mejor que antes de la crisis.

-¿Se va con la tarea cumplida?

-Siempre se puede hacer más. Pero me voy orgullo de haber aportado un granito de arena al éxito que tiene hoy Adegi entre las patronales vascas. Tenemos mucha imagen, y el mérito es del equipo. La organización ha ganado mucho peso y mucha autoridad moral en Confebask, en cuyo seno las relaciones son hoy una balsa de aceite.

-Lo que no ha cambiado en este tiempo es la relación con los sindicatos. ¿Qué sucede?

-En el mundo globalizado los cambios son instantáneos. Pero las centrales se han quedado en ese sentido obsoletas. No se han modernizado. Por eso tenemos la 'Nueva Cultura de Empresa', que soluciona los problemas de la compañía y también del sindicato. De las crisis hemos aprendido mucho.

«Yo he puesto mi granito de arena, pero he tenido un apoyo enorme de toda la organización de Adegi»

-¿Quiere decir que la empresa sí ha aprendido y las centrales, no?

-Por supuesto. El mercado es global. Ya no vale con vender en Beasain. Si no vamos a vender van a venir a comprarnos, como ya dije yo hace un tiempo, aquello de 'Gipuzkoa estaba en venta y que venían los fondos de inversión', lo que ahora ya no digo. ¡Bendita crisis que nos ha enseñado tanto! Con respecto a las reivindicaciones sindicales, hay que decir que en el futuro la gente va a tener tanta formación que las propuestas las van a tener que explicar mucho. No va a valer eso de 'mañana todos a la huelga'.

-Volvamos si le parece a los sindicatos y su aprendizaje en la crisis.

-¿Cuántas huelgas hay hoy en día? Casi no hay conflictividad. No hay convenios, pero hay acuerdos de empresa. En la mía los hay. Basados siempre en la confianza.

Mesas de negociación

-El propio lehendakari es el que anima a unos y otros a resucitar la negociación colectiva...

-Antes, solo había un comentario en los órganos de Adegi: el convenio. Hoy, de eso no se habla. El lehendakari también habló, sin citarla, de la 'Nueva Cultura de Empresa'. Nosotros estamos en todas las mesas, los que no están en algunas son los sindicatos. Mire el Acuerdo Marco para los 100.000 empleos hasta 2020.

«Para el Gobierno foral de Bildu, antiempresa, representábamos la vaca a ordeñar al máximo»

-Un pacto entre las patronales y el Gobierno Vasco que ha molestado muchísimo a los sindicatos...

-Yo eso no lo entiendo. Yo soy un responsable sindical y me dicen que las empresas necesitan a 100.000 personas y no me opongo a que esto se firme.

-Creo que se oponen a no formar parte del acuerdo...

-Ya dijo el lehendakari que fue un error, pero también que no se va a retraer. De todos modos, que vengan y se sumen. Estamos abiertos.

-Mondragón dice que también hubiera querido formar parte...

-Me parece positivo. Las cooperativas, con las que tenemos mejores relaciones que nunca, tienen su peso. A lo mejor, en el futuro no van a poder hacer lo que hace cuarenta años.

-¿Qué sucede con el convenio del Metal de Gipuzkoa, que sigue bloqueado y era la referencia a seguir para muchos en el territorio?

-Nadie habla de convenios, ni los sindicatos. El café para todos no sirve. Unas empresas pueden firmar una cosa y otras, otra. Subidas o no. Que cada uno aguante su propia vela. Eso de que las empresas pequeñas van a morir si no tienen convenio colectivo es mentira. El empresario guipuzcoano no está por dañar a ningún trabajador. Cuando llegué a la presidencia íbamos a machacar a los empleados con la reforma laboral; ¿y qué dijimos?, que se mantuvieran las condiciones. Y se mantuvieron y después se mejoraron.

-¿Entonces, el Metal?

-Los sindicatos no tienen ningún interés en la negociación colectiva. Huyen de las mesas. Las empresas, el consejo rector, el comité ejecutivo de Adegi... nadie habla de eso.

-¿Pero entiende el llamamiento de la Administración?

-La Administración lo que quiere es pacificación. Otra cosa es el sector público, en el que yo, todavía presidente de Adegi, no tengo ninguna responsabilidad. Estoy convencido de que el lehendakari se refiere más al sector público.

-Uno de los hitos para Adegi surante su primera presidencia fue la mala relación con la Diputación Foral gobernada por Bildu. ¿Cómo fue aquello? ¿Hubo intentos de retomar el diálogo?

-Eran dos mundos antagónicos. Eran anti empresa y nosotros el pim-pam-pum de Bildu. Nos presentábamos como el caballo que tira del carro y ellos nos veían como la vaca a la que ordeñar al máximo. Ellos rompieron la relación de manera unilateral y pidieron a bombo y platillo a las empresas que abandonaran Adegi. Y ya si hablo del Impuesto de las Grandes Fortunas ya...

«Nosotros sí estamos en todas las mesas; los sindicatos, no, pues huyen de las mismas»

-Le escucho...

-Mire, el empresario guipuzcoano si algo tiene claro es que los beneficios los reinvierte en su empresa. Y ese dinero va a generar competitividad y empleo mañana.

-Se acaba de pactar en Euskadi una reforma fiscal que, en contra de lo que ustedes reclaman, no ha armonizado el Impuesto de Patrimonio, que sustituirá al de Grandes Fortunas en Gipuzkoa.

-Nosotros pedidos permamentemente a nuestra Diputación esa armonización. El otro día leíamos que la recaudación había crecido un 10%, pero es que si bajas esa fiscalidad vas a recaudar más. La armonización no se ha hecho, ellos sabrán por qué.

-Ahora, un empresario guipuzcoano pagará más que un vizcaíno...

-Hombre, se ha reformado el impuesto, se ha recuperado el escudo y han bajado los tipos, pero no puedo entender por qué no se armoniza. Una fiscalidad que castigue a la empresa no tiene sentido.

-¿A lo mejor en eso sí que hay que ser algo más vizcaínos?

-Pues sí, pues sí... A pesar de eso, tengo que reconocer que la fiscalidad de hoy es mejor que la de antes.

-El lehendakari insiste en pedir a los empresarios que consoliden la subida de salarios...

-Respeto total al lehendakari, pero si tenemos que hablar de salarios y jornada, que de eso no habla nadie, tampoco él, hay que decir que tenemos los sueldos más altos y las jornadas más bajas.

«Con ETA no aprendimos nada. A veces me pregunto: ¿cómo hubiera sido nuestra querida Euskadi sin ellos?»

-¿Qué balance hace de la 'Nueva Cultura de Empresa'?

-Sabíamos que nos iba a costar mucho. Se interpretó mal al inicio, pero venimos en positivo a hacer un planteamiento más justo y de confianza ante los retos que vienen. No podemos perder un minuto en enfrentamientos por que perderemos competitividad. Tenemos que estar todos orgullosos de nuestra compañía y remar juntos. Ser socios en un proyecto compartido. Es el futuro, lo saben también los trabajadores, que no quieren conflicto. Y me siento orgullosísimo de que haya visto la luz siendo yo presidente.

-¿Qué papel han de jugar los sindicatos en este nuevo tiempo?

-El que ellos quieran. Obviamente, estamos abiertos. Les esperamos.

-Al inicio de su segundo mandato se planteaba como retos la autosuficiencia financiera de Adegi y telegrafiaba una «subidita de cuotas». ¿Qué fue de aquello?

-El objetivo de la autofinanciación se ha logrado al 100%. Y las cuotas se subieron un 1% el año pasado y este; por debajo de la inflación.