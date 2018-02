Los partidos vascos, salvo el PP, critican la anulación por el Supremo de la jornada de 35 horas de los funcionarios

Un magistrado del Supremo apunta que el Gobierno Vasco podría impugnar

El magistrado de la Sala tercera del Tribunal Supremo Segundo Menéndez ha apuntado este viernes la posibilidad de que el Gobierno Vasco impugne la sentencia ante el Tribunal Constitucional si entendiera que hay "un problema de competencia entre el Estado y la Comunidad Autónoma". En declaraciones a los medios tras participar en un seminario en Bilbao ha opinado que la sentencia que recoge la interpretación del Alto Tribunal sobre la jornada de los funcionarios vascos "está ahí y es clara". En concreto, ha indicado, el tribunal resuelve que la jornada de los funcionarios debe ser de 37 horas y media, "y no las 35 previstas", refrendando así una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Por su parte, el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Luis Ángel Garrido, ha incidido en que "podría plantearse hipotéticamente un conflicto de competencias ante el Constitucional" por parte de la Administración vasca si bien, a día de hoy, tanto el TSJPV como el TS, no podían "hacer otra cosa que no fuera aplicar la ley vigente", que es ley presupuestaria de 2012, que obligaba a las 37 horas y media. Ha indicado, además, que "lo normal es que esa sentencia empiece a ejecutarse cuando sea firme y sería muy raro que estableciera" una retroactividad sobre las horas no trabajadas por los funcionarios vascos en estos años".