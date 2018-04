El paro baja en Gipuzkoa del 8% por primera vez desde 2010 El territorio fue el único de Euskadi que registró evoluciones favorables tanto en desempleo como en ocupación en el primer trimestre del año según el INE ALEXIS ALGABA Jueves, 26 abril 2018, 10:10

Si el Eustat la pasada semana en su encuesta trimestral sobre población advirtió que Gipuzkoa fue el único territorio de Euskadi en donde la cifra de personas trabajadoras aumentó en el primer trimestre del año, el INE ha refrendado este jueves esa evolución. La Encuesta de Población Activa ha dejado un sabor dulce en Gipuzkoa, que habría registrado entre enero y marzo un incremento de 5.900 personas en su población ocupada con respecto al último trimestre del pasado ejercicio. Con 308.900 trabajadores, el territorio cuenta con un número de empleados similar a los del inicio de 2012.

Pero no solo eso. En una encuesta que deja descensos en el número de ocupados tanto en Euskadi (-2.600) como en el conjunto del Estado (-124.100) e incrementos en la cifra de desempleados, 1.900 más en el País Vasco y 29.400 más en España; Gipuzkoa ha registrado una evolución distinta y no solo ha visto incrementarse su cifra de trabajadores, si no que ha reducido su grupo de desempleados hasta los 26.600. Esto es, 1.300 parados menos que a cierre de 2017.

Esa evolución en la cifra de desempleados ha permitido que la tasa de paro de Gipuzkoa se reduzca hasta el 7,9% de la población activa, que la sitúa como la más baja de todas en el conjunto del Estado. Además, no se registraba un porcentaje de desempleados en el territorio por debajo del 8% desde el último trimestre de 2010.