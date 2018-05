LAB ve «necesaria» la huelga para avanzar en el convenio de la Construcción EFE Jueves, 10 mayo 2018, 19:38

El sindicato LAB ha asegurado este jueves que ve «necesaria» la huelga para «avanzar» en el convenio de la Construcción de Gipuzkoa.

LAB hace esta reflexión en una nota en la que explica que la última reunión de la mesa negociadora de este convenio se ha celebrado hoy con «el peor pronóstico», porque la patronal Adegi no ha llevado «ninguna propuesta» y «ha intentado condicionar la presentación de la suya a la retirada» de las realizadas por los sindicatos.

«Nos parece irresponsable y vergonzoso y nos reafirma en la necesidad de la movilización para lograr un buen acuerdo», ha señalado LAB, que ha advertido al mismo tiempo de que «si el próximo día 16 de mayo no hay un cambio de 180 grados en Adegi», interpelará al resto de sindicatos «para iniciar la huelga y movilizaciones en el sector».

Por su parte, el sindicato ELA ha recordado que este convenio se encuentra «paralizado» desde el año 2010, al tiempo que ha calificado de «vergonzoso e inaceptable que tras cinco reuniones, la patronal Adegi siga sin concretar propuesta alguna que facilite acercar posturas en aras a un posible acuerdo».

«Desde ELA, no podemos permitir que se siga mirando hacia otro lado ante la necesidad de renovar un convenio útil y necesario para todos», recalca la central que amenaza con «ir a la huelga si no se llega a un acuerdo en mayo», con lo que «las grandes infraestructuras y obras emblemáticas de Gipuzkoa se verán fuertemente afectadas en caso de no cerrar un acuerdo este mes».