«Con nuestra movilización, los pensionistas hemos dejado al Gobierno medio noqueado» 00:11 Fernando Arocena, Marian Esnaola, José Agustín Arrieta y Miguel Gortari, el sábado junto a la cabecera de la manifestación de pensionistas que inundó Donostia . / IÑIGO ROYO El colectivo agradece el apoyo de la sociedad guipuzcoana a «una pelea que solo ha comenzado». Tras una jornada sin precedentes en todo el Estado, los convocantes de la marcha de Donostia insisten en que «hay dinero, pero debe de repartirse mejor» JULIO DÍAZ DE ALDA SAN SEBASTIÁN. Lunes, 19 marzo 2018, 07:34

Cansados, pero sonrientes y, sobre todo, satisfechos; más que con ellos mismos y con el trabajo que junto a otros compañeros llevaron a cabo para que la marcha de pensionistas del pasado sábado resultara un éxito sin precedentes -como así fue-, con la respuesta de la sociedad guipuzcoana. Desbordados por esas casi 20.000 almas que se acercaron a San Sebastián para, bajo un helador aguacero, reclamar unas prestaciones públicas «dignas». Así se reconocían ayer cuatro de los organizadores de la marcha de pensionistas, que, en declaraciones a DV, advirtieron de que «la pelea solo ha comenzado».

A José Agustín Arrieta (Agijupens), Miguel Gortari (Fevaas), Fernando Arocena (Pensionistas Txingudi) y Marian Esnaola (Duintasuna) aún les brillan los ojos cuando se paran a recordar el momento en que, desde el quiosco del Boulevard de Donostia, tuvieron conciencia al final de la marcha de la acogida que logró su convocatoria.

«Desbordados» es la palabra que, de manera automática, viene a la boca de todos, aunque antes que esa llega otra: «Gracias». Gracias, señalan, a toda Gipuzkoa por, añaden, «haber entendido un problema que es de todos» y haber reacccionado «juntos gentes de todas las edades».

Arrieta trae a colación otras dos ideas que, dice, le emocionan; son «la unidad entre las distintas plataformas y asociaciones de pensionistas del territorio» y «el convencimiento demostrado por todos». «Vamos por buen camino», añade, para resaltar también un mensaje compartido con sus compañeros; y es que todos insisten en la idea de «la protesta intergeneracional».

«Hemos desmostrado que tenemos capacidad de convocatoria y movilización y creo que con nuestras protestas hemos dejado al Gobierno medio noqueado», sentencia, mientras asegura que el impacto no se queda ahí ya que «los políticos, y no salvo a ningún partido, se han quedado descolocados, fuera de juego». A su juicio, todo el arco parlamentario sin excepción estaba «despistado» en este asunto de los pensionistas y adolece de una notable «falta de autocrítica».

Para José Agustín Arrieta, es esencial realizar un estudio muy en profundidad del tema de las pensiones públicas. «Hay que saber blindar bien este apartado, trabajar la sostenibilidad y buscar fuentes de recursos más allá de las cotizaciones sociales de los trabajadores para asegurar unas prestaciones dignas y que se revaloricen con el IPC». ¿Dónde? Él sugiere que «en los Presupuestos Generales del Estado y mediante impuestos especiales». Tributos que, matiza, «no tienen que ser contra la banca o no, yo ahí no me meto».

Tras escuchar la semana pasada a todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados de Madrid en el debate monográfico sobre el sistema de pensiones, Arrieta se declara defraudado por todos. «Solo se dedicaron a poner tiritas», dice. Sin embargo, confía en que la respuesta de la calle (los convocantes cifran en más de un millón los manifestantes en toda España) «les haga pensar de una vez».

Miguel Gortari, quien se declara «pasmado y desbordado por la respuesta de toda Gipuzkoa», insiste en el aspecto intergeneracional. «Vimos a abuelos, hijos y nietos con nosotros, y eso es lo que da sentido a todo esto, que lo defendemos no es solo para los pensionistas de hoy, sino para todos los que vendrán después», afirma. Gortari, que se encuentra cómodo dentro del denominado 'poder gris', destaca que las demandas de las asociacciones de jubilados de Gipuzkoa no son nuevas. «Las pancartas las tenemos desde 2015, lo que pasa es que ahora está más de actualidad», apunta.

La cifra 25.000 personas son las que, según estimaciones de los convocantes, salieron el pasado sábado a la calle en Donostia, Eibar y Renteria para denunciar la situación de los pensionistas y reclamar al Gobierno unas prestaciones públicas «dignas». En Euskadi fueron cerca de 150.000 los manifestantes.

«Esto va mucho más allá del 0,25% (la subida decretada por el Gobierno; la mínima según la ley y que en 2018 se impone por quinto año consecutivo), esto refleja que la gente está cabreada, muy cabreada», resalta. Y de nuevo alude a «los muchos lugares de donde se puede sacar dinero, como del recorte de gastos o de los muchos parásitos que viven de nosotros». «Que devuelvan lo que han robado», concluye.

Fernando Arocena, que el sábado desde el quiosco del Boulevard aseguraba que el día era «completamente histórico», ayer se reafirmaba en la idea. «Completamente, un día sin igual», resalta, mientras apunta que «la marea se ha convertido en un auténtico tsunami». El representante de la asociación de jubilados de la zona del Bidasoa insistía en el mensaje del reparto de la riqueza: «La gente sabe que hay pasta, y lo tiene muy claro, pero no se da a cuestiones básicas». Desde su punto de vista, esa certidumbre de ser engañado es la que ha hecho que la gente se eche a la calle «cabreada» y «con la unidad y la especial atención a la desigualdad de género que se ha visto estos días».

Cuestión de tiempo

«Es una cuestión sencilla, es una injusticia terrible no poder acceder, por ejemplo, a una pensión de, al menos, 1.080 euros, que es el umbral de la pobreza en Euskadi», asegura, visiblemente serio. «Lo tenemos claro esta es una batalla a medio y largo plazo y nosotros, los jubilados, tenemos mucho tiempo, es nuestra ventaja y los políticos lo saben», añade con mejor semblante.

Marian Esnaola, que en la manifestación del sábado, confiesa, acabó calada «porque cuando llevas la pancarta no puedes abrir el paraguas», se muestra «contenta» por la acogida pero «muy preocuopada». Y es que, como explica con gesto serio, «el primer año no lo notas cuando te suben solo un 0,25%, ni el segundo, pero llega el tercero y el cuarto y ahí sí que lo notas, de hecho dejas de hacer cosas que antes hacías con normalidad». Esnaola, que se muestra orgullosa de que 25.000 personas se movilizaran el sábado en Gipuzkoa, pone también el acento en otro asunto que le preocupa: la dependencia. «Es algo muy importante que necesita más recursos y un repaerto también más ubniversal», concluye.