El Ibex cierra plano en una sesión regular para Europa Aena encabezó los ascensos, con una subida del 1,13%. El peor fue Técnicas Reunidas, que retrocedió un 1,90% CRISTINA VALLEJO Lunes, 16 abril 2018, 19:11

El ataque aliado de este fin de semana contra Siria no ha ocasionado muchas turbulencias en los mercados «a posteriori». Quizás porque los inversores ya estaban sobreaviso. O, más probablemente, porque, al no haberse visto afectados intereses directamente rusos, es difícil ver una respuesta de Vladimir Putin, por lo que la probabilidad de un choque global en territorio sirio, que era lo que se temió la semana pasada, se ha visto rebajada. Ésta es una represalia que parece puntual, como otras anteriores, ante el presunto uso de armas químicas por parte del ejército sirio, algo que todavía no se ha probado. La puerta continúa abierta a nuevos bombardeos en caso de que Francia, Reino Unido y Estados Unidos, los países que han participado en el lanzamiento de misiles en la madrugada del viernes al sábado, detecten nuevos ataques químicos en el país, por lo que se mantiene una sensación de calma tensa. Aunque Donald Trump declaró «misión cumplida» el mismo sábado.

Y esa calma tensa fue la que observamos en las Bolsas europeas, que terminaron prácticamente todas ellas en números rojos.

Entre los mejores índices, el Ibex-35, que cerró prácticamente plano: se dejó un 0,01%, hasta los 9.766,10 puntos. Ello después de haber estado dudando durante toda la jornada entre los números rojos y los verdes y tras haber atacado, durante el primer tercio del día, la cota de los 9.800 puntos, nivel que se le resistió durante toda la semana pasada. El indicador no se coloca por encima de esa referencia desde el último día del mes de febrero.

El mejor de todos fue el Ftse Mib de Milán cerró prácticamente plano. El Cac 40 francés retrocedió un 0,04%. El Dax alemán se dejó un 0,41%. Los peores fueron el PSI-20 de Lisboa, que se dejó un 0,61%, y el Ftse 100 británico, que perdió un 0,91%.

Aena encabeza los ascensos y Técnicas Reunidas, las pérdidas

En el selectivo español, Aena fue el valor más rentable, con una subida del 1,13%. Después se colocaron IAG y Bankia, con avances de un 0,76%. ACS, mientras, se anotó un 0,63%. Bankinter y CaixaBank se apuntaron alrededor de un 0,5%.

Entre los grandes, subidas para Inditex (0,41%), así como para el Santander (0,32%) y para BBVA (0,08%).

En negativo, el peor, Técnicas Reunidas, que retrocedió un 1,90%, seguido de Acciona, Cellnex, Amadeus y Meliá, todos ellos con pérdidas de más de un punto porcentual. Entre los «blue chips», pérdidas para Repsol, que retrocedió un 0,77%, mientras que Iberdrola perdió un 0,61%, y Telefónica, un 0,09%.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, los mayores avances fueron para Abengoa 'A', que ganó un 6%, mientras que los que más cayeron fueron Audax y Solaria, que retrocedieron un 9,55% y un 8,24%, respectivamente.

Wall Street se mueve al alza

En Wall Street, a diferencia de lo que ocurría en Europa, dominaban los números verdes en la apertura. Así, al cierre de la sesión europea, el Dow Jones ganaba un 0,75%, mientras que el S&P 500 se anotaba un 0,65%, y el Nasdaq, cerca de un 0,3%.

En Estados Unidos se conocieron datos macro mixtos. Por ejemplo, las preventas minoristas se comportaron mejor de lo esperado en marzo. Pero la encuesta manufacturera de Nueva York se colocó por debajo de lo previsto, al caer desde los 22,5 hasta los 15,8 puntos. Y también por debajo de lo esperado se situó el índice de confianza del sector promotor inmobiliario, que retrocedió desde los 70 a los 69 puntos.

Los avances de Wall Street se pueden basar en la esperanza en que se calmen los frentes geopolítico y comercial y los inversores puedan fijarse en los resultados empresariales que comienzan a presentarse estos días en Estados Unidos.

En el mercado de divisas, subida del euro frente al dólar. La moneda comunitaria se anotaba un 0,30% frente al billete verde, para colocarse en 1,237 unidades.

Ello después de que Donald Trump, a través de otro tuit, se quejara de las devaluaciones de las divisas de Rusia y de China. Así las cosas, el billete verde caía contra el conjunto de principales divisas del mundo: el US Dollar Index retrocedía un 0,3% frente al conjunto de principales monedas del mundo.

En el mercado de petróleo, caídas después del ataque a Siria. El barril de Brent, de referencia en Europa, bajaba un 1,18% al cierre de la sesión, para colocarse en los 71,72 dólares. El barril de West Texas, de referencia en Estados Unidos, retrocedía un 0,75%, hasta los 66,88 dólares.

El precio del oro, en cambio, continuaba al alza: la onza avanzaba un 0,17% al cierre de la sesión, hasta los 1.348 dólares.

En el mercado de deuda prosigue la subida de las rentabilidades. El rendimiento de los títulos americanos a diez años alcanzaba el 2,85%. Desde que tocara mínimos desde febrero a finales del mes de marzo ligeramente por debajo del 2,75%, el interés de los bonos americanos vuelve a emprender su camino hacia los máximos, que marcaba en el 2,95% el pasado 21 de febrero.

Y eso que hoy mismo el presidente de la Reserva Federal de Nueva York, William Dudley, ha afirmado que la autoridad monetaria estadounidense continuará con un ritmo pausado en sus subidas de tipos a no ser que la inflación se dispare. Aunque Dudley sigue poniendo sobre la mesa la posibilidad de tres o cuatro subidas de los tipos de interés este año.