Masermic construirá una planta solar en China que le situará en la élite mundial del sector Jesús Mari Iriondo y su hermano Carlos, junto a un heliostato a escala menor de los reales. / MORQUECHO La compañía ha logrado el contrato gracias a una tecnología novedosa de heliostatos pentagonales, capaces de producir un 10% más de energía que los convencionales. La empresa de Mendaro fabricará la electrónica de 15.000 paneles que generarán 50 MW

Masermic aspira a comerse el mundo y el primer gran bocado lo ha dado en China. La compañía de Mendaro ha firmado un contrato para participar en la construcción de una planta solar de torre central (CSP) en el gigante asiático. Este proyecto, denominado Hami, le permitirá luchar por el liderazgo mundial en este tipo de infraestructuras. Las plantas CSP se basan en una torre central en la que se concentra la radiación solar que reflejan miles de paneles alineados sobre extensas superficies de terreno. En esta instalación el calor impulsa un motor térmico -normalmente una turbina de vapor- conectado a un generador de electricidad.

Parece simple, pero no lo es. La rentabilidad depende de la tecnología que se utilice y esta es la carta que ha permitido a Masermic ganarse la confianza de Donfang Electric Corporation para el desarrollo de los sistemas eléctricos de los 15.000 heliostatos (paneles). También diseñará el software necesario para que los paneles apunten con precisión a una diana de solo doce metros cuadrados situada en una torre de 120 metros de altura. Un requisito complejo si tenemos en cuenta que los paneles más alejados pueden estar situados a 1,5 kilómetros y que deben seguir la trayectoria solar.

Los datos 90 millones de euros es el presupuesto de la planta china, una de las mayores del mundo en tecnología de torre central 45.000 equipos fabricará Masermic en Mendaro destinados a los 15 000 heliostatos 22 millones de euros facturará la compañía guipuzcoana en 2018. Espera un crecimiento anual del 20%

Las obras de ingeniería se iniciaron en septiembre y se estima que la planta comience a generar energía en diciembre del próximo año.

Levantará una segunda fábrica en Gipuzkoa con una inversión de 20 millones de euros

Tecnología propia

¿Cómo ha sido posible que una pequeña empresa de Mendaro -tiene cuarenta empleados- haya conseguido este megacontrato? La clave, como se ha indicado, radica en su tecnología. Esta le permitió apostar por el crecimiento internacional, objetivo que se consolidó formando el consorcio Stellio, junto a la alemana SBP Sonne y la zaragozana Ingemetal. La sede rota entre las tres compañías.

El proyecto Hami ha sido adjudicado al consorcio. El presupuesto asciende a 90 millones de euros. La infraestructura se situará en la escala de los campos solares CSP mayores del mundo, con capacidad para generar 50 MW de energía. Jesús María Iriondo, director general de Masermic, subraya que la contribución de su compañia ha sido clave para que el consorcio se lleve el gato al agua. «Resulta fundamental que los heliostatos se muevan con precisión y Masermic se ha responsabilizado de los sistemas electrónicos que posibilitan una óptima concentración de los rayos solares en la torre».

La compañía negocia contratos por 214 millones de euros en Arabia Saudí, China, Europa y Chile

Los 45.000 equipos necesarios para el funcionamiento de la planta china se fabricarán en Mendaro, además del software. Masermic ha subcontratado a Euskabea (Andoain) la realización de parte de los sistemas y de la ingeniería.

Paneles pentagonales

Un elemento absolutamente novedoso en la propuesta del consorcio ha sido la forma que tendrán los 15.000 paneles. Los que se instalarán en China serán, por primera vez en el mundo, pentagonales, a modo de 'velas' con una superficie de 50 metros cuadrados y cinco metros de altura. No existe ninguna otra planta solar, ya sea de torre central o fotovoltaica, con este tipo de heliostatos. Los utilizados habitualmente son cuadrados o rectangulares.

Iriondo explica que los pentagonales consiguen un 10% más de energía que los convencionales. «La forma no es un capricho. Los nuestros mejoran sustancialmente la calidad de la radiación porque desde la mañana hasta la noche generan en la torre una figura circular. Los cuadrados, sin embargo, proyectan una figura helíptica a la mañana y al atardecer y, por tanto, un menor aprovechamiento».

Iriondo añade que también ha resultado determinante a la hora de firmar el contrato la capacidad de almacenamiento de las baterías, un talón de Aquiles tanto de las plantas solares como de las eólicas, dado que solo generan energía cuando las condiciones meteorológicas son óptimas. Sin sol y sin viento las instalaciones se paran, de ahí la necesidad de disponer de sistemas de acopio para que puedan seguir vertiendo MW a la red en esos periodos desfavorables.

«Hemos desarrollado -explica el director general- equipos de almacenamiento mediante un sistema de sales que permiten generar energía prácticamente las 24 horas del día. La ventaja para las grandes operadoras eléctricas es evidente, porque pueden gestionar el suministro según les convenga, sin depender de la presencia del sol».

El desarrollo de este nuevo concepto de campos solares de torre central por parte de Stellio fue reconocido el pasado mes de junio, cuando el consorcio recibió el premio a la innovación tecnológica en el marco del congreso 'China International CSP Station'. Este galardón y el contrato con Donfan Electric Corporation han situado a Masermic en posición inmejorable para optar a otras adjudicaciones en China.

Expansión mundial

El gigante asiático, explica Iriondo, «está desarrollando un plan muy ambicioso de extensión de la energía solar. Han puesto en marcha veinte plantas piloto para verificar qué tecnología es la más rentable. Nosotros ya nos hemos posicionado, de manera que el acuerdo con DLC lo planteamos con una perspectiva de futuro. Queremos que cuenten con el consorcio para montar las decenas de instalaciones que prevén poner en marcha en China».

El director general de la empresa de Mendaro afirma que se abre ante ellos una «tremenda oportunidad de mercado», que se extiende a todo el mundo. Asegura que el consorcio está negociando contratos en firme por valor de 214 millones de euros en Chile, Oriente Medio y Europa. «Nos podemos situar en posiciones de liderazgo mundial, aunque seamos pequeñitos y estemos en Mendaro», afirma Iriondo.

En España, sin embargo, no contemplan posibilidades de negocio, ni siquiera tras las últimas subastas llevadas a cabo para la instalación de plantas solares y eólicas. «No vemos recorrido para campos CSP, porque las tarifas son bajas y no permiten rentabilizar la inversión. Sin embargo, el potencial es altísimo, así lo han reconocido en Chile, China, Europa o Marruecos. En este último país están desarrollando un potente plan de instalaciones solares. Sería chocante que Marruecos exportara esta energía a Europa mientras que España, con la enorme radiación existente en el sur, no hace nada por incentivarla, cuando podríamos ser la pila energética del continente».

Nuevo pabellón

Esta expansión internacional de Masermic conllevará una mayor actividad, hasta el punto de que la empresa prevé construir una segunda fábrica que ocupará una superficie de entre 8.000 y 10.000 metros cuadrados. Este pabellón, que requerirá una inversión de cerca de 20 millones de euros, no se ubicará en Mendaro, sino en una localidad cercana que el director general prefiere no revelar.

La compañía guipuzcoana también prevé incrementar la plantilla. Recientemente ha contratado a dos personas, a comienzos de este año se sumarán otras ocho y en un plazo de dos años en torno a diez más. Iriondo indica que la plantilla de Mendaro está consolidada, de ahí que el crecimiento no vaya a ser especialmente significativo. Las contrataciones suelen ser más numerosas en los lugares donde se construyen los campos solares. Durante el periodo de las obras, el consorcio pone en marcha una planta de producción que requiere en torno a 22 empleados. Una vez que la instalación CSP se entrega llave en mano, la planta citada se desmantela y se traslada a otro emplazamiento.

La facturación de Masermic se verá incrementrada sustancialmente en los próximos años. En este ejercicio la compañía alcanzará los 22 millones de euros, sumando las tres divisiones: mobilidad, living y energías renovables. Esta última aportará el 60% de las ventas. La previsión de crecimiento en la actividad de plantas CSP se sitúa en un 20% anual hasta 2022.

El director general subraya que estas magníficas previsiones se sustentan en las inversiones realizadas en innovación. En el presente ejercicio se elevarán a 2 millones de euros y el próximo año a 2,8 millones. «La única manera de desbancar a la competencia es apostando por la I+D+i. Nosotros colaboramos muy estrechamente con Tekniker -Iriondo es presidente de este centro- en cuanto a la vigilancia tecnológica y el desarrollo de nuevos productos para plantas solares».