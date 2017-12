Dancausa: «La tranquilidad social y política hace a Euskadi más atractiva para las empresas»

María Dolores Dancausa (Burgos, 1959), consejera delegada de Bankinter, protagonizó el viernes en San Sebastián un desayuno organizado por Elkargi. La ejecutiva, a los mandos del banco desde octubre de 2010, compartió con su visión sobre la banca española, la situación del País Vasco y también sobre los sucesos que en los últimos meses está viviendo Cataluña.

- La Autoridad Bancaria Europea acaba de publicar su análisis de la solvencia del sector. ¿Cómo ha quedado Bankinter en el 'examen'?

- Como el tercer banco del Ibex más solvente y el sexto de entre las entidades analizadas. Tenemos un ratio de capital de primer nivel (CET1 'fully loaded', según Basilea III) del 11,3%. También somos el banco español al que el BCE exigió los menores requerimientos de capital para 2017, un 6,5%.

- ¿Deben mejorar en algo?

- Lo importante es que la banca española ha fortalecido su solvencia después de atravesar una crisis de gravedad. En Bankinter no hemos sufrido consecuencias, aunque sí hemos tenido que hacer considerables esfuerzos para mantener crecimientos de los márgenes por encima de los dos dígitos de forma recurrente.

- ¿Considera usted que el sector financiero español ha terminado ya su reestructuración?

- La consolidación está prácticamente finalizada, probablemente a falta de algunos flecos que tampoco deberían aplazarse demasiado. En cualquier caso, la banca española ha dado ejemplo de madurez al resto de la europea: se ha pasado en tiempo récord de más de 60 entidades a tan solo 14 bancos, y sin afectar al alto grado de competencia; algo que no cambiará aunque reste aún alguna operación corporativa.

- ¿Queda algo por hacer?

- Tenemos que hacer un trabajo como sector para mejorar la imagen. No es lógico que a los bancos se les perciba siempre como un actor negativo en la sociedad, en cualquiera de los pasos que da, cuando la realidad es que ha contribuido de manera muy significativa al crecimiento en los últimos años, financiando proyectos solventes de empresas y familias.

- El sistema es solvente, pero ¿es también rentable? ¿No suena un tanto 'viejo' hablar de solvencia sin resaltar más la eficiencia?

-El camino es seguir reforzando la solvencia, sin olvidar la rentabilidad, que para nosotros es esencial. Hemos hecho grandes esfuerzos por ser el banco más rentable de la banca cotizada y lo hemos conseguido hace ya años. Por otro lado, estoy de acuerdo con usted en que es importante mejorar la eficiencia. Sin duda, uno de los retos del sector. En Bankinter cerramos septiembre con una eficiencia bancaria con amortizaciones del 46,8%. Esta ratio, que no incluye Línea Directa, significa que destinamos a gastos menos del 47% de lo que ingresamos por el negocio. Es un buen nivel, máxime cuando somos de los pocos que crean empleo. Pero no nos conformamos.

- Parece que aún restan algunos años con tipos de interés en mínimos históricos. Así parece complicado mejorar márgenes...

- En efecto, los analistas no ven un escenario de subida de tipos de interés en 2018, lo que significa que tendremos que afrontar al menos otro ejercicio de estrechez de márgenes. Esta situación nos obliga a dar una vuelta de tuerca a nuestro esfuerzo. ¿Cómo? Incrementando la captación de nuevos clientes y la distribución de productos y servicios que aporten mayor valor añadido y que, por tanto, permitan mayor retorno. Esperemos que en un tiempo razonable se produzca un cambio en la política de tipos que sirva para aliviar los márgenes de la banca.

- Da la sensación de que a Mario Draghi se le ha acabado la munición y la inflación sigue sin aparecer. ¿Los Estados han de arrimar el hombro con algo en concreto?

- Independientemente de las políticas del BCE, es obligación de los Gobiernos favorecer que exista un entorno que propicie el crecimiento, para que ello redunde en el bienestar de los ciudadanos. En el caso español, es evidente que hay que realizar mejoras para atajar el altísimo nivel de desempleo, especialmente alto entre los jóvenes.

- ¿Y con la necesidad acuciante de captar volumen y la pelea por el cliente que existe no corremos el riesgo de repetir los pecados del pasado reciente?

- Sinceramente, creo que no. La banca ha aprendido de las lecciones del pasado y difícilmente se van a volver a cometer los mismos errores. Más bien al contrario.

- Ustedes mismos comercializan créditos al consumo al 0% TAE y sin comisiones...

Sí, pero son préstamos preconcedidos a determinados clientes, con quienes tenemos perfectamente analizado el riesgo, y por importes limitados. Forma parte de una estrategia global de Financiación al Consumo, que es una de las líneas por las que apostamos y que se está convirtiendo en motor de crecimiento de nuestro beneficio.

Un oasis

- ¿Qué potencia de tiro tiene el banco en el País Vasco y qué planes maneja para esta zona?

-El País Vasco es uno de los territorios en donde tenemos mayor potencialidad de crecimiento. Contamos con 6.500 empresas como clientes, 46 centros y 225 empleados. Somos especialmente potentes en empresas, con gran especialización en banca de inversión o negocio internacional, vitales en una comunidad que batirá en 2017 un record de exportación de los últimos 10 años. También somos un referente en banca privada, con cuotas superiores a las que nos corresponderían por tamaño. Tanto por el modelo económico, la tipología de las empresas o el perfil medio de los clientes, aquí podemos ofrecer una propuesta de valor diferente, que nos llevará a incrementar nuestra cuota en mayor medida y más rápido que en otras zonas de España.

- Bankinter acaba de cerrar un acuerdo con el BEI para financiar con 600 millones a las pymes, y Euskadi está lleno de pequeñas y medianas empresas...

- Es el quinto acuerdo de estas características con el BEI, y está destinado especialmente a inversiones en innovación y modernización de equipos de pymes de la industria y el comercio. Es cierto que encaja muy bien con el perfil de la empresa vasca y con la importancia que aquí se da a todo lo que tiene que ver con la innovación. Una parte muy importante del éxito de Bankinter, y de su perduración como banco independiente, se la debemos, precisamente, a la innovación. Haber sido capaces de adelantarnos a la competencia en ámbitos como la banca por internet en los años 90 o por el móvil nos ha permitido alcanzar una posición que, atendiendo a nuestro tamaño, nos hubiera sido imposible.

- ¿Qué le parecen los ataques al Concierto y el Cupo vascos?

- Son instrumentos jurídicos que regulan la relación con el Estado y que están garantizados en la Constitución. Puedo entender que haya gente que esté a favor, como también comprendo la postura de aquellas voces que se han alzado en su contra. Pero no he oído ninguna, al menos con cierta representatividad, que proponga su derogación inmediata al margen de lo que dictan el Estatuto y nuestra Carta Magna, ni superar ese marco por la misma vía. Si hay algo que mejorar o reajustar, que se valore y que se discuta, pero dentro de los cauces habituales que marca la legislación.

- Euskadi, a diferencia de Cataluña, es una especie de oasis. Sin embargo, sólo ha venido una de las empresas que han huido de Cataluña. ¿Por qué?

- Euskadi es actualmente, y en sí mismo, un buen ecosistema para que se establezcan las empresas: cuenta con compañías pujantes en casi todos los sectores, existe una tradición social muy volcada hacia el emprendimiento, hay centros universitarios de primer nivel, y se realiza desde las instituciones públicas un fuerte apoyo a la innovación y al conocimiento, que es el mejor caldo de cultivo para la creación de riqueza. Y a todo ello ha contribuido, sin duda, el ambiente de tranquilidad social y política del que el País Vasco disfruta en los últimos años y que le hace más atractivo para las empresas. Las firmas que se han marchado de Cataluña lo han hecho de forma circunstancial y no precisamente de forma voluntaria. Sin embargo, las que acuden a Euskadi lo hacen como primera opción y conscientes de que es aquí donde quieren desarrollar su labor. Es ahí donde debemos poner el foco y de donde debemos extraer enseñanzas desde el resto de España.

- ¿El País Vasco debería haber luchado por aquellas?

- Como el resto de territorios, el País Vasco debe aspirar a crear un espacio en el que las empresas quieran estar y puedan desarrollarse y generar valor para sí mismas y para el resto de la sociedad, sin incertidumbres legales y con las mayores facilidades y garantías. No se trata de luchar por las empresas de otros territorios, como tampoco de aprovechar las especiales circunstancias de un determinado entorno para robar clientes a otras entidades, sino de generar atractivo suficiente para que las empresas quieran establecerse y los clientes quieran conocer tu propuesta de valor.

- En el análisis de la EBA, Kutxabank ha resultado la entidad más solvente del país. ¿Le interesa a Bankinter o prefiere mantener el 'statu quo' y evitar la agresión?

- Desde luego no me gusta hablar en términos de 'agresión'. La entidad que usted menciona me parece muy respetable, como me lo parecen el resto de bancos competidores. En cualquier caso, no estamos interesados en esa entidad, pero tampoco en otras actualmente.

- La ausencia de extraordinarios ha pesado en los resultados hasta septiembre. ¿Qué espera para el cierre del año?

- Si excluyéramos esos extraordinarios, el beneficio hubiera crecido casi un 15%. Lo importante es que se trata de resultados obtenidos con el negocio típico, lo que quiere decir que son sostenibles en el tiempo, y que si hacemos las cosas bien, la economía evoluciona según lo previsto y seguimos ganando cuota de mercado, lo lógico es que mantengan la tendencia al alza en años venideros. Aunque no me gustaría anticipar nada, creo que incluso este año podremos superar la cifra del año anterior.

- ¿Qué tal funciona Portugal, donde el año pasado Bankinter compró los negocios de banca de particulares, banca privada y banca corporativa de Barclays?

- Nos está yendo bastante bien. Era la primera compra internacional del banco en toda su historia, y la apuesta no pudo ser más acertada. Hasta el pasado septiembre, los recursos minoristas de clientes se han incrementado allí un 8% interanual y la inversión crediticia, un 7%.

- España ha renunciado al Eurogrupo. ¿Está el país justamente representado en Europa?

- España, sin duda, tiene una representación menor de la que merece por lo que representamos, por la dimensión del país, por el esfuerzo de los últimos años, en los que hemos sido ejemplo para muchos otros de cómo salir de la crisis. Me gustaría ver a nuestros líderes políticos ocupando puestos de mayor responsabilidad en las instituciones europeas.