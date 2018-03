Marea histórica de indignación 00:11 Las asociaciones de pensionistas guipuzcoanas lograron ayer recabar el apoyo de miles de personas a su movilización. / IÑIGO ROYO La marcha de Donostia supera toda previsión, con unos jubilados muy orgullosos de haber «roto por fin las cuerdas del miedo» que les mantenían «en silencio» | Contra viento y marea, miles de personas inundan las calles de las tres capitales vascas en defensa de las pensiones de «los héroes de la crisis» JULIO DÍAZ DE ALDA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 18 marzo 2018, 11:02

Los pensionistas vascos inundaron ayer las calles en demanda de unas prestaciones dignas y nunca inferiores a los 1.080 euros mensuales en una jornada que muchos de ellos calificaron como «histórica» y en la que las tres capitales, así como Eibar, vivieron sendas marchas que demostraron la fortaleza y capacidad de convocatoria de un colectivo que, como señalaron sus representantes en Donostia, «ha roto por fin la cuerda del miedo que nos mantenía en silencio». También destacaron las movilizaciones de Madrid y Barcelona

A pesar de que la climatología se conjuró, sin éxito, para intentar frenar a los pensionistas del País Vasco, lo cierto es que los mayores vencieron al frío, la lluvia, el granizo y el viento, que fueron generosos. Y lo hicieron por goleada y arropados por miles y miles de personas.

En San Sebastián, la manifestación convocada por la plataforma PAMG -que aglutina a Nagusilan, Helduak adi, Duintasuna Elkartea, Gepe, Fevaas, Appetol, Appebade y Agijupens- junto a Aspalgi y Txingudi apenas pudo caminar durante cinco minutos. Tal era la aglomeración que no hubo oportunidad de hacerlo. Y es que, cuando la cabecera, que había partido de Alderdi Eder a las 17.58, llegó al quiosco del Boulevard (el final programado de la marcha), muchas, muchísimas personas aguardaban aún su turno en los jardines frente al Ayuntamiento para iniciar la caminata.

Los pensionistas de Gipuzkoa advierten de que «esto no ha hecho más que empezar»

De hecho, los convocantes, emocionados, pidieron por megafonía a los allí presentes que se dieran la vuelta y se acercaran al Boulevard. «Superados por la respuesta», como reconocieron a DV, los organizadores de la movilización cifraron la asistencia en entre 15.000 y 20.000 personas.

La cita donostiarra, a la que habían mostrado su apoyo los principales sindicatos de Euskadi y todos los partidos políticos a excepción del PP, estuvo plenamente capitalizada por las distintas asociaciones de pensionistas del territorio.

Sin gritos ni apenas pancartas, casi en un silencio apenas roto por los roces entre los paraguas, el protagonismo se lo llevó aquel cartel que, de manufactura más que modesta pero efectiva, aseguraba que «el 0,25% de subida de las pensiones (el mínimo legal tras la reforma de 2013) es una mierda».

La emoción se palpaba en el ambiente, y los portadores de la pancarta que abría la marcha no pudieron evitarla por momentos al ser aplaudidos con entusiasmo por la multitud que les servía de escolta en las aceras de la calle Hernani.

La lucha de los pensionistas ¿Cuánto bajó la pensión media en Euskadi en 2017?

Sentimientos a flor de piel también entre esas personas que esperaban su turno para incorporarse a la manifestación y que, en ocasiones, dejaron caer alguna lágrima. Y es que, lejos de cualquier imagen festiva o mínimamente alegre, en el ambiente flotaba el respeto profundo a quienes ejercían de portavoces y, en definitiva, a los miles de pensionistas guipuzcoanos.

Calles colapsadas

La llegada a la calle Andia -«Parece la tamborrada, por aquí me quedó yo a ver a mi nieta», confesaba Kontxi, una pizpireta jubilada donostiarra- puso punto y final a los pasos iniciados en el Ayuntamiento. Ya no había espacio, no se podía caminar más. Había demasiada gente. «Las calles están colapsadas», reconocía uno de los organizadores, que no podía dar crédito a la acogida de la convocatoria, que en ese momento convertía el circuito Alderdi Eder-Hernani-Andia-Elkano-Boulevard en un inmenso mar de paraguas de personas anónimas en apoyo a los pensionistas de Gipuzkoa.

La respuesta no fue menor en Vitoria o Bilbao. De hecho, en esta última villa -donde desde el inicio de las protestas los pensionistas demostraron una capacidad de movilización inusitada- la Policía Municipal cifró la asistencia a la marcha en 115.000 personas.

Fotos: Iñigo Royo

En el caso de la capital vizcaína, y sin duda tras la experiencia de las recientes movilizaciones, los convocados sí pudieron completar su marcha, que se alargó algo más de una hora desde el puente del Ayuntamiento hasta la plaza del Sagrado Corazón. Mientras en San Sebastián la presencia de jóvenes a lo largo del recorrido resultó casi anecdótica, en Bilbao un grupo de estudiantes que portaba una pancarta con el lema 'Pentsionistak Aurrera' esperó a los pensionistas en la plaza Moyua para sumarse a ellos. En Vitoria, y al contrario de lo que sucediera en las otras dos capitales vascas, la convocatoria no fue unitaria (algo similar ocurrió en Madrid y otros lugares), con lo que la movilización se repartió en dos manifestaciones, una matinal y otra vespertina.

Contra el engaño

De vuelta a San Sebastián, la exitosa movilización concluyó con una mensaje lanzado desde el quiosco por José Luis Elosua, presidente de Nagusilan, quien, ante todo, quiso agradecer el apoyo de los allí presentes a los convocantes. «Las movilizaciones no han hecho más que empezar, seguiremos hasta lograr todas nuestras reivindicaciones», advirtió en un mensaje que arrancó sonoros aplausos a los asistentes.

«Llevamos un tiempo preocupados con el tratamiento que nos están dando amparándose en la crisis, pero ahora que parece superada siguen olvidándonos; no estamos dispuestos a que nos sigan engañando», dijo. «Es mentira que no haya dinero, lo que no quieren es encontrar fórmulas equitativas de reparto; basta ya de que cada vez haya más ricos y más pobres», concluyó.

A continuación, Xhole Agirre (en castellano) y Antton Carrera (en euskera) leyeron un manifiesto en el que, armados de datos, explicaron la pérdida de poder adquisitivo que sufren los pensionistas por esa subida mínima de sus prestaciones (es el quinto año consecutivo en el que se aplica el 0,25%), que tacharon de « despreciativa limosna».

En su alocución, interrumpida en varias ocasiones por los aplausos, ambos resaltaron que cuando se dice que el sistema público de pensiones es insostenible, «nos mienten». «No estamos ante un problema técnico, sino político», aseguraron. Agirre y Carrera cargaron contra la política del Partido Popular (aunque José Luis Rodríguez Zapatero también se llevó su ración de reproches), al que acusaron de actuar únicamente para «satisfacer las pretensiones de los poderes financieros, cuyo objetivo es que se incrementen las pensiones privadas».

«El sistema de pensiones de la Seguridad Social es uno de los pilares más sólidos de la protección social; y es que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras carece de recursos para poder acceder a esos sistemas privados, por lo que de no tener una cobertura pública estarían condenados a la pobreza y a la exclusión social», añadieron. Del mismo modo, ambos recordaron que las plataformas y asociaciones de pensionistas de Gipuzkoa exigen que ninguna prestación quede por debajo de los 1.080 euros, cifra que resulta de aplicar a la comunidad autónoma el baremo de la Carta Social Europea, suscrita, resaltaron, por el Estado español.

Fue Joxe Agustín Arrieta, presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Gipuzkoa (Agijupens), quien cerró la jornada. Con el cielo por fin abierto y los paraguas cerrados, arrancó una sonora ovación al asegurar que «los pensionistas han sido los héroes de esta crisis, al mantener a familias enteras con sus pobres pensiones». «Hemos pasado de ser cuidados a cuidadores, y no pararemos hasta que restituyan lo robado», afirmó, para concluir reclamando para Euskadi la gestión del régimen económico de la Seguridad Social.