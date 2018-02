Marcos Muro: «Estamos ante un reto de país y revertir la situación es tarea de toda la sociedad» Marcos Muro, viceconsejero de Juventud y Empleo. / ARIZMENDI El viceconsejero de Juventud y Empleo defiende que para atraer o retener talento es imprescindible dar importancia a las condiciones laborales, entre ellas el salario y la calidad del empleo PILAR ARANGUREN San Sebastián Domingo, 4 febrero 2018, 17:05

El viceconsejero de Juventud y Empleo, Marcos Muro, considera que el envejecimiento de la población y de las plantillas supone todo un reto de país, que no debiera estar condicionado por quién gobierne en cada momento. «Hay que tomar medidas multidisciplinares y mantenerlas en el tiempo», defiende. Añade que revertir esa tendencia es tarea de toda la sociedad, incluidos los agentes sociales.

-Empresarios y expertos apelan a la Administración vasca a adoptar diferentes medidas, entre ellas políticas adecuadas para atraer inmigrantes formados. ¿Qué se está haciendo al respecto?

- La atracción del talento foráneo no solo depende del Gobierno Vasco. Nuestras empresas han de ser atractivas para hacerlo posible. Hoy por hoy somos capaces de retener tanto el talento local como el que ha venido de fuera. Somos un país donde el arraigo es muy importante y en el que la calidad de vida es, en general, media-alta. Darnos a conocer es fundamental para atraer talento foráneo y eso es lo que hace el Gobierno Vasco.

-Los expertos concluyen que el País Vasco también tiene problemas para retener a sus trabajadores más cualificados y que Euskadi necesita generar un ecosistema competitivo para atraer a los que se van. El Gobierno Vasco puso en marcha un programa pero los resultados cosechados el año pasado fueron simbólicos. ¿Hay que revisarlo?

- Los que salen fuera adquieren una formación que es muy buena cuando retornan. Vienen con las mochilas cargadas. Yo no creo que tengamos problemas para retener a nuestras personas jóvenes más cualificadas y tampoco para hacer retornar a quienes se fueron y desean volver. Desde nuestro departamento hemos puesto en marcha un programa muy interesante para que las y los menores de 35 años que se fueron de Euskadi puedan volver, y si en 2017 el programa se puso en marcha tarde, en este 2018 ya está en vigor y esperamos mejores resultados. En nuestro país el arraigo es muy importante. Si nos comparamos con algunos vecinos europeos, aquí vivir cerca de la familia es algo que se valora especialmente. Nuestro objetivo es que quien quiera volver pueda tener opciones de hacerlo.

- Un estudio de Laboral Kutxa señala que el deterioro de las condiciones laborales es un hándicap a la hora de atraer talento. ¿Una política salarial adecuada y la estabilidad del empleo son fundamentales?

- Desde el Gobierno Vasco hemos afirmado que es momento de subir los salarios en la medida de las posibilidades de cada empresa. Y también abogamos por mejores condiciones laborales: más y mejor empleo. Para atraer o retener el talento es imprescindible dar importancia a las condiciones laborales. Nosotros hemos puesto en marcha un proyecto piloto para impulsar medidas de conciliación laboral en tres empresas de la CAPV y en la posterior valoración vimos que mejorar la conciliación de sus empleados les había permitido retener talento. Es solo un ejemplo, pero al final uno si tiene la opción de elegir dónde trabajar, se mueve por muchos factores y las condiciones son fundamentales.

- La plantilla de la Administración vasca es una de las más afectadas por el envejecimiento. ¿Cómo lo está abordando? Los sindicatos dicen que las OPEs planteadas son insuficientes para cubrir las jubilaciones y sobre todo demandan estabilización de la plantilla.

- En la administración pública vasca se está aplicando el plan de empleo que aprobó el Gobierno en 2015 precisamente para abordar un rejuvenecimiento de la plantilla y que incluye procesos para consolidar el empleo y reducir la tasa de interinidad. Con este plan se consolidarán los puestos de trabajo del personal funcionario sin descapitalizar al personal eventual.

-Países como Finlandia, Francia, Reino Unido o Irlanda, con pirámides demográficas peores que la vasca, llevan años desarrollando estrategias gubernamentales de gestión de la edad. ¿Haría falta un impulso más decidido de políticas que favorezcan la natalidad o la conciliación?

- Estamos ante un reto de país. Para hacerlo, es necesario que se tomen acuerdos entre diferentes que permitan dar estabilidad a las medidas. Nuestro objetivo es que las familias vascas tengan el número de hijos e hijas que desean, pero no siempre se cumple. Si analizamos por qué las familias no tienen hijos o retrasan ese momento, vemos que hay muchos factores que influyen: los jóvenes se forman durante más tiempo y acceden al mercado laboral más tarde; las condiciones salariales y de estabilidad de esos primeros puestos de trabajo no suelen facilitar la emancipación; el precio de la vivienda, en alquiler o compra, es elevado en Euskadi; el rol de las mujeres y los hombres en el ámbito familiar sigue siendo desigual; conciliar vida laboral y personal es complicado; hay quien considera que tener hijos obstaculiza mucho o bastante la carrera profesional de la mujer...

- ¿Qué otras políticas se podrían abordar para paliar el déficit de población activa?

- Euskadi presenta unos índices de natalidad claramente mejorables. Revertir esa tendencia es tarea de toda la sociedad: incluidos los agentes sociales. Mejorar la conciliación corresponsable es uno de los elementos para lograr mayores tasas de natalidad, aunque no el único. Para revertir esta situación se debe trabajar en muchos otros campos: la mejora de las condiciones laborales, una mayor flexibilidad, la igualdad, el acceso a una vivienda... Es un asunto que en todo caso debe estar sobre la mesa ya, y el conjunto de las instituciones vascas se acaba de comprometer a través del Pacto Vasco por las Familias y la Infancia. Este gran acuerdo establece como objetivo de país aumentar la natalidad e incrementar las ayudas a familias con hijos e hijas, además de proteger a nuestros más pequeños.