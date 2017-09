La máquina herramienta vasca luce poderío en la mayor feria del mundo La mayor feria del mundo de máquina-herramienta, la EMO de Hannover, no ha defraudado, y este año ha batido todos los récord de participación, con 2.200 expositores. / EMO Gipuzkoa aporta 31 de las 49 firmas que Euskadi tiene presentes en la EMO de Hannover, dedicada al 4.0 JULIO DÍAZ DE ALDA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 20 septiembre 2017, 07:00

La máquina-herramienta, verdadero motor industrial de Euskadi -y sobre todo de Gipuzkoa-, vive esta semana en la ciudad alemana de Hannover su cita más importante, la mayor feria del mundo en el sector: la EMO. Se trata de seis días (del 18 al 23) terriblemente intensos en los que las 49 firmas vascas allí presentes mostrarán sus mejores capacidades y tratarán de cautivar a clientes y proveedores. «La crema de la crema mundial se da cita aquí», subrayó en la inauguración el comisionado general de la muestra, Carl Martin Welcker, orgulloso de que la feria haya roto cualquier récord anterior, con 2.200 expositores de 44 países.

En esta ocasión, el 'leit motiv' del evento es «Conectando sistemas para una producción inteligente», en una clara apuesta por el 4.0, aspecto en el que la representación de Euskadi está a un excelente nivel. En esa pelea y liderando la presencia vasca estarán 31 empresas guipuzcoanas (el grueso de la misión vasca); junto a ellas, 12 de Bizkaia y otras 12 alavesas.

El peso de los fabricantes guipuzcoanos se aprecia también en el hecho de que la presencia española en Hannover es de 75 compañías. Esa misión general la organiza, como viene haciéndolo desde 1975, la AFM, cuyo presidente, Antxon López Usoz, quiso ayer desde el corazón de la feria destacar la potencia de tiro de la máquina-herramienta vasca.

«El esfuerzo de estas firmas se ve reflejado en soluciones punteras, equipos de primer nivel y propuestas innovadoras para nuestros clientes», señaló. López Usoz, que desveló que la presencia española en Hannover ocuparía el espacio completo de una feria de tamaño medio, afirmó que «el despliegue tecnológico al que vamos a asistir nos pone a la altura de los mejores».

Las cifras 5.426 metros cuadrados ocupan los stands de las 49 empresas vascas presentes en esta EMO 2017. De éstas, 31 son guipuzcoanas; 12 de Bizkaia y 6, alavesas. 2.200 exhibidores de 44 países han acudido este año a Hannover.

La representación vasca recibió ayer la visita del director general de la Spri, Alex Arriola, quien subrayó también el elevado nivel que luce el 'equipo' de Euskadi. «Nuestras empresas siguen compitiendo al máximo nivel y tratando de tú a tú con las mejores marcas internacionales», señaló. «Su apuesta por la internacionalizacación les hace poder optar a los proyectos más ambiciosos, y su apuesta por la Industria 4.0 les confiere un valor diferenciador», añadió Arriola.

La potencia de tiro de Euskadi en materia de máquina-herramienta no quedará limitada en Hannover a esa notable presencia de empresas, pues la delegación vasca aprovechará la presencia de lo más granado del sector internacional para presentar hoy la 30 edición de la Bienal de Máquina-Herramienta, que se celebrará el próximo año en el BEC de Barakaldo bajo el lema 'Be in BIEMH'.

La bienal se presentará con una imagen muy centrada en la Industria 4.0 y la fabricación inteligente mediante un recorrido por Juaristi, Correa y Zayer, empresas que, por supuesto, también están presentes en la EMO.

Filial de Juaristi

Precisamente Juaristi acaba de presentar en Hannover una nueva filial en tierras germanas, se llama Juaristi Deutschland GmbH y tendrá sede cerca de Dusseldorf. El gerente de la empresa de Azkoitia, Asier Gogorza, explicaba ayer a DV que esa nueva firma «dará servicio técnico completo a los clientes alemanes y del centro de Europa, tendrá espacio de 'showroom' para enseñar los productos y estará atendida por personal nativo». Sobre la EMO, Gogorza trasladó la mejor de las sensaciones. «Tenemos a toda nuestra red comercial aquí y un montón de citas ya concertadas, la verdad, estamos muy ilusionados con esta feria que, es impresionante, es muy, muy internacional», señaló. El máximo responsable de Juaristi detalló que la firma ha llevado a Hannover «nuestra gama más avanzada de avances y soluciones digitales». «Tiene buena pinta», zanjó.

El mismo entusiasmo mostraba ayer Koldo Arandia, director general de Ibarmia, que también atendió a este diario. «La EMO es espectacular, la mayor concentración de tecnologías de fabricación de última generación. En términos de fútbol, esto es pura 'Champions League', donde empresas como la nuestra, que sería la Real Sociedad, compite en tiempo y espacio real con el PSG o el Barça». «Para este partido hemos venido con nuestro stand más ambicioso con tres máquinas de muy alta tecnología y nuestros últimos desarrollos de Industria 4.0 y fabricación aditiva», resaltó.

Arandia aseguró que «las primeras sensaciones de esta EMO son positivas». «Se palpa un cierto escenario de recuperación y estabilidad a nivel europeo, con Alemania con unas tasas de actividad muy elevadas.Seguro que hacemos una buena feria», afirmó.

La apuesta vasca por la cita de Hannover es total. Hace ya unos días, Danobat Group ya explicó que llevaría a la ciudad alemana sus «últimas soluciones de fabricación avanzada para la industria digital». El grupo de la Corporación Mondragón, que incluye a las empresas Danobat y Soraluce, presenta estos días en la EMO propuestas centradas en la integración de soluciones de última generación basadas en tecnologías de la comunicación; desarrollos de 'Smart HMI', que asisten al operario.

La feria es también lugar para centros tecnológicos como Tecnalia, que expondrá de la mano de algunas empresas como Ibarmia, Zayer, Ona, Correa o Shuton alguonos de sus últimos avances en Industria 4.0 y sistemas de monitorización basados en la nube.

La institución donostiarra revelará también (junto a HRE Hidraulic y la UPV) un dispositivo para máquinas herramienta de mecanizado que permite refrigerar procesos de mecanizado en materiales como el titanio, aceros endurecidos, aluminios o composites de carbono.