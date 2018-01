Madrid y Vitoria se felicitan del impulso de la UE a la conexión eléctrica con Francia Arantxa Tapia repasó ayer en un foro en Bruselas la política industrial del País Vasco. / IREKIA La consejera Tapia, de visita en Bruselas, destaca que es «uno de los elementos clave para que los precios de la energía se reduzcan» ADOLFO LORENTE BRUSELAS. Viernes, 26 enero 2018, 06:52

Seguro que han escuchado alguna vez aquello de «este es un gran ejemplo de los muchos frutos que puede dar la colaboración interinstitucional a todos los niveles». 'Voilà!', aquí lo tienen. La Comisión Europea, como avanzó DV, anunció ayer a bombo y platillo una subvención récord de 587 millones para impulsar la construcción de la conexión eléctrica submarina que unirá España y Francia a través del Golfo de Bizkaia. Una obra complejísima valorada en 1.750 millones, que estará en funcionamiento en 2025 y que servirá para que la Península Ibérica deje de ser una de las últimas islas energéticas de la UE.

Tocaba cantar victoria. La noticia pilló a la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras en Bruselas, donde participó como ponente en una jornada técnica al más alto nivel sobre energía e industria. «Es algo en lo que llevamos tiempo trabajando. Es una buena noticia porque supone que estaremos mejor interconectados y que habrá más seguridad y calidad del suministro», recalcó Arantxa Tapia. «Es uno de los elementos clave para que los precios de la energía se reduzcan», apostilló.

Desde el Gobierno español, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, tampoco ocultó su satisfacción, en esta ocasión vía Twitter. «Valoramos muy positivamente el respaldo recibido por parte de la UE pues supone un aval a la solidez técnica y económica de un proyecto necesario para España y defendido históricamente por nuestro país», apuntó.

La conexión submarina, impulsada por Red Eléctrica Española (REE) y su homóloga francesa Réseau de Transport d'Electricité, unirá la localidad vizcaína de Gatika y la gala de Cubnezais (norte de Burdeos). Serán cuatro cables -dos en cada dirección en corriente continua- que recorrerán 370 kilómetros: 280 bajo las aguas del Cantábrico, diez por suelo vasco y 80 por suelo francés, que «permitirán aumentar la capacidad de intercambio desde los actuales 2.800 megavatios (MW) hasta los 5.000».

Bruselas, como avanzó este diario, anuncia una subvención récord de 587 millones para el proyecto AYUDA COMUNITARIA RÉCORD

«Supone un importante paso adelante para acabar con el aislamiento de la Península Ibérica», ensalzó el comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, cuyo equipo recordó como el presidente Juncker se ha implicado a fondo con Madrid, París y Lisboa para que este proyecto sea una realidad.

Rebaja eléctrica en Euskadi

Hablando de energía, Euskadi sigue muy pendiente de Bruselas y Madrid para poder hacer efectiva la rebaja en la tarifa eléctrica reclamada por las empresas consumidoras intensivas y que fue pactada por el PNV y el PP en la negociación de los Presupuestos de 2017. Sin embargo, el ministro Nadal ya ha advertido de que no será una realidad hasta que no se aprueben las cuentas de 2018, lo que supone un aviso a navegantes para que los jeltzales den el 'sí quiero'. Tapia, en este sentido, recalcó que «hay mecanismos para poder aprobar ya esta rebaja» y se mostró confiada en que al final, Bruselas no la considere una ayuda de Estado ilegal.

Durante su ponencia, la consejera invitó a las autoridades comunitarias a tomar en cuenta a las regiones competitivas como Euskadi en la toma de decisiones en materia de política industrial. Durante su conferencia, pronunciada en un perfecto inglés, Tapia recordó la estrategia de especialización inteligente que desarrolla el Gobierno Vasco, y puso sobre la mesa la potencia del sector energético vasco que, expuso, está compuesto por 350 empresas que, de forma conjunta, facturan 47.000 millones de euros, con 21.000 empleos locales.