Jóvenes con espíritu innovador El experto en 'branding' Andy Stalman interactuó ayer con los jóvenes en la apertura de la Donostia Week INN en el Kursaal. / LOBO ALTUNA La Donostia Week INN arranca con fuerza en un día dirigido a estudiantes MACARENA TEJADA SAN SEBASTIÁN. Martes, 24 octubre 2017, 07:25

Si piensa que es demasiado pequeño para hacer la diferencia, no ha pasado una noche con un mosquito. Con este proverbio africano arrancó ayer la ponencia del experto en 'branding' Andy Stalman, que inauguró la Donostia Week INN, una semana dedicada al talento que convierte a San Sebastián en capital de la innovación hasta el viernes.

Los más jóvenes fueron los protagonistas de esta primera jornada titulada 'Gazteekin connecting talent'. El objetivo principal era conectar a los estudiantes con diferentes empresas que tienen sede en nuestro territorio, así como darles claves para construir su propia marca y aprender a prepararse una entrevista de trabajo.

'Mr. Branding', como es conocido Stalman, logró el lleno hasta la bandera de la sala del Kursaal donde impartió su charla. Con su ponencia 'La distancia entre lo que eres y lo que quieres ser es lo que haces', despertó el interés de todos los estudiantes allí presentes. «Cuando se construye una marca, no hay solo un factor que la compone, si no que la suma de todo es lo que la crea. La marca San Sebastián implica los pintxos, La Concha, el Kursaal, la isla Santa Clara... Todo», les explicaba el ponente argentino a los jóvenes, que escuchaban sin perderse ni una sola palabra del experto en 'branding'.

Stalman hizo hincapié en la «importancia de que nuestra marca sea reconocida. Lo opuesto al amor para una marca no es el odio, si no la indiferencia». Para que los estudiantes le siguieran, lo comparó con las redes sociales. A la pregunta de quién no tiene un perfil en las redes sociales solo una persona dijo que no. Todos rieron. El interés que mostraron los alumnos en la charla fue enorme. Fueron conscientes de la importancia de lo que publican en sus cuentas de Facebook o Instagram, ya que «esa es nuestra marca global. Hoy por hoy la mayoría de empresas entran en nuestros perfiles antes de contratarnos».

Actividades de hoy Encuentro. 'Urban M. International workshop'. Talente House. Jornada 'Producto local. ¿Cómo ser primer plato en la era de internet? Talent House. Sesión 'Donostia Innovation League'. Monte Igeldo. Taller 'Cómo mejorar la competitividad del comercio a través del compromiso de las personas'. Tabakalera. Jornada 'Tecnología e innovación aplicadas'. Sesión 'Tech, music, tendencias, joerak'. Dabadaba

'Mr. Branding' lanzó varias preguntas a su audiencia, que fueron respondidas al instante. Interactuó con fluidez con los alumnos, que se mostraban muy receptivos y no dudó en animarles a pensar diferente y preguntar de manera distinta. «No hay que tener miedo de decir lo que pensamos o de criticar lo que nos parece mejorable. El mundo hoy tiene más miedo que confianza y tenemos que cambiar esto». La charla terminó con un gran estallido de aplausos.

Marca personal

«Nos ha parecido una charla muy interesante. Nos ha dado muchas claves para construir nuestra marca personal», comentaban Olaia Zabala y Nahia López tras escuchar a Stalman. Estas estudiantes del centro Nazaret de Donostia también asistieron a la mesa redonda en la que representantes de las empresas Ikor, Ikusi y Piolet explicaron qué buscan en los jóvenes. «Nos han contado qué tenemos que hacer para preparar como es debido una entrevista de trabajo», relataban las jóvenes. Lo más importante sería «ser nosotras mismas, así como informarnos de la empresa antes de acudir a la cita».

El día estaba dirigido al futuro de San Sebastián, a la formación de los jóvenes. Por eso, además de escuchar a expertos en el sector, también tuvieron la oportunidad de tener un encuentro con empresas innovadoras donostiarras. Y no solo eso. Tras las charlas, la primera jornada en el Kursaal finalizó con cuatro talleres. Los asistentes pudieron elegir entre el taller de desarrollo de capacidades actitudinales, el de desarrollo de capacidades de comunicación en público, el de lo que hay que hacer y lo que no en LinkedIn y, por último, el de creación de valor a través del pensamiento visual. Todos fueron un éxito.

Además de las actividades de 'Gazteekin conecting talent', también se llevó a cabo una sesión sobre el salto a Europa de las pymes tecnológicas y una sesión de cine y tecnología, 'Moneyball'. El primer día de esta quinta edición de la semana de la innovación donostiarra reunió a cientos de personas en torno a un mismo asunto: conocer más sobre la innovación de las empresas y la tecnología. Las actividades continúan hoy con una agenda a rebosar.