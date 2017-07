Josean Larrea: «Para un gerente es muy importante definir la estrategia e ir adaptándola» Josean Larrea, gerente de Sariki, en las instalaciones de la empresa especializada en metrología. / ION FERNÁNDEZ El gerente de Sariki indica que «hay necesidad de mejorar el nivel en idiomas de las personas que salen de las escuelas y las universidades» ION FERNÁNDEZ Elgoibar. Domingo, 9 julio 2017, 10:33

La metrología es una ciencia que está presente en todos los procesos de fabricación de cualquier tipo de producto o componente de sectores muy diversos, desde la medicina hasta la aeronáutica. Su rol se centra en contrastar que lo que se está realizando se encuentra dentro de las especificaciones deseadas por la compañía. Evalúa la situación del producto y permite optimizar «el proceso, ajustarlo o certificar que los componentes que se están suministrando al cliente final se encuentran dentro de las especificaciones deseadas», concreta Josean Larrea, gerente de Sariki. «Es una parte vital de un proceso de fabricación». «La metrología permite asegurar que todo lo que sale de mi producción está yendo por el camino adecuado. Hace de juez del estado de la producción», concreta.

- ¿Qué relevancia tiene la metrología en la industria 4.0?

- En la industria 4.0 se busca dotar de inteligencia a los análisis de los procesos, por lo que los datos metrológicos son adicionales a los de la temperatura, frecuencia y vibración que pueden tener las máquinas que trabajan en estos procesos. Nos permitirá hacer análisis mucho más inteligentes para sacar conclusiones y optimizar los procesos. Por ello, metrología e industria 4.0 tienen que ir de la mano. La metrología va a jugar un papel más importante que el que ha desarrollado en el pasado.

- ¿Resulta útil en todos los sectores?

- Sí. En todos los productos que una empresa fabrica nos encontramos con la necesidad de cerciorarnos de que se encuentran en buen estado y de que su producción sigue los parámetros deseados, ya sea haciendo prótesis dentales para una persona o a la hora de fabricar coches. En Sariki tenemos la automoción como el sector más importante, seguido de la aeronáutica y la medicina.

- ¿Dónde ofrecen sus servicios?

- Nuestra sede central se encuentra aquí, en Elgoibar. Luego, también tenemos en Madrid, Barcelona y Vigo. Y es que el 90% de nuestra facturación se da en España, mientras que el 10% la tenemos fuera. Los servicios que ofrecemos en el extranjero vienen de la mano de clientes de aquí que montan sus plantas en el exterior y nos piden que clonemos nuestros sistemas de metrología en los países de destino. Así, tenemos presencia en México, China o Rumanía, entre otros lugares.

- ¿Qué es Sariki Solutions?

- En esta empresa creemos que no nos podemos quedar en ofrecer una buena solución estándar o formación. Tenemos que ir más allá para ofrecer soluciones totales a nuestros clientes a partir de la cooperación con otras empresas de nuestro entorno. Trabajar con compañías que puedan ser útiles para ofrecer estas ventajas a nuestros clientes. Para apoyar este enfoque estratégico se ha creado Sariki Solutions. Supone un cambio total de lo que éramos a lo que somos ahora. Nosotros lideraremos los proyectos que se nos presenten a partir de la cooperación con otras empresas. Sariki Solutions busca ofrecer al cliente una única responsabilidad a la hora de llevar a cabo un proyecto.

- Una idea ambiciosa, ¿cómo lo han conseguido poner en marcha?

- La clave está en tener un equipo de personas potente. Trabajadores muy bien formados y a la vez ilusionados con el proyecto. La actividad a la que nos dedicamos exige una implicación y un compromiso muy fuerte para poder estar a la altura de las expectativas del cliente.

- En un sector tan complejo, ¿cómo innovan?

- Estamos al tanto de los diferentes avances tecnológicos que se puedan producir para ponerlos a disposición de nuestros clientes. No obstante, desde los últimos siete años, destinamos una parte importante de nuestra actividad a realizar proyectos de I+D+i con nuestros clientes. El año pasado, dedicamos por encima del 6% de nuestra facturación a esto. Con ello, identificamos mejor cuáles son los retos y las dificultades de las empresas y nosotros ponemos muchas energías en profundizar y tratar de buscar soluciones a aplicaciones que puedan resolverlos. La innovación es algo inherente a nuestra actividad, porque estamos en un mundo muy cambiante.

- ¿Cuál ha sido su trayectoria profesional?

- Comencé muy joven a trabajar en el área de calidad de una empresa y siempre he estado vinculado a este tipo de funciones. En 1985, me cogieron para crear Sariki en coordinación con otras tres personas. Empecé como técnico en calidad y más tarde asumí la dirección técnica, para posteriormente, en 2007, pasar a la gerencia. Esto me ha llevado a la necesidad de estar formándome continuamente.

- ¿Se requiere una formación específica para ser gerente de una empresa?

- Nadie nace con las facultades adecuadas para ser gerente, o yo por lo menos, no. Estar al frente de una empresa requiere tener una visión de 360 grados de la misma. No vale con ser un buen técnico o un buen comercial. Hay que tener en cuenta todos los aspectos de la empresa, como la gestión de las personas, la forma de acceder al mercado, la relación con los clientes. Hay muchos aspectos para lo cual no se está formado. Nadie lo tiene de manera innata. Yo me tuve que formar en la universidad y eso me ayudó mucho la visión y en cómo afrontar el futuro.

- ¿Qué es lo que más le ayudó de esa formación?

- Una de las cosas que más se me quedó es la planificación estratégica. Es muy importante, aunque pueda resultar difícil, definir la dirección y corregirla con una cierta periodicidad. Te permite contar con una hoja de ruta y cómo lo vas a hacer. Es una herramienta muy importante. Además, te ayuda a ilusionar a tu equipo, porque les das una visión y una línea de trabajo para definir en qué dirección queremos ir todos.

- ¿Echa en falta algo a la hora de la formación?

- Desde muy joven me han gustado los idiomas y he estado desarrollando mis conocimientos del inglés. Para mí aprender este idioma ha sido fundamental. Me permite tener contacto con proveedores del exterior y documentarme, entre otras cosas. Fue clave y me ayudó a crecer. Creo que todavía existe la necesidad de mejorar en este campo. Hay muchas personas que salen de las escuelas y las universidades sin contar con este perfil.