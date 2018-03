José Llorca: «El futuro del puerto de Pasaia no nos inquieta, es muy competitivo»

El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, afirma que el futuro del de Pasaia no está en entredicho, pese a que el año pasado se situó por debajo de los 3 millones de toneladas, siendo el que sufrió una mayor pérdida de tráficos en España. Llorca señala que, pese a estos malos datos, se autofinancia y es «muy competitivo» en el movimiento de vehículos, productos siderúrgicos y papel. «Su situación actual no nos inquieta en absoluto», remacha. Respecto a su viabilidad -puesta en cuestión en un informe de PWC, elaborado en base a una encuesta realizada a empresarios vizcaínos- frente a la pujanza del puerto de Bilbao, considera que ambos son compatibles porque ofrecen servicios a cadenas logísticas diferentes.

- Pasaia, debido al descenso brutal en el tráfico de chatarra y la desaparición del carbón, se ha situado por debajo de los 3 millones de toneladas. El año pasado fue el puerto de la red estatal con una mayor bajada en el movimiento de mercancías. ¿Se han encendido las alarmas?

- Los puertos están al servicio de la economía productiva y son imprescindibles para la competitividad de un territorio. En Gipuzkoa se han producido algunos problemas, como el cierre de Corrugados en Azpeitia y la planta de Arcelor en Zumarraga, repercutiendo en los tráficos marítimos. Estos vaivenes ocurren en todos los puertos, porque reflejan la situación de la economía local. En este país tenemos desde los que mueven 100 millones de toneladas, como Algeciras, hasta los de 1,5 millones. Del tamaño de Pasaia hay bastantes, y se autofinancia.

- ¿No cabe por tanto temer por su futuro?

- No hay ningún riesgo. Pasaia tiene que seguir trabajando y diversificar sus tráficos. Es muy competitivo en el movimiento de coches, papel, siderurgia producida en Bergara... Está dando servicio a la economía guipuzcoana y, es cierto, el cierre de algunas factorías ha provocado el descenso en la chatarra, pero insisto en que es muy competitivo en otro tipo de mercancías y confiamos en que se diversifique. No estamos inquietos. La situación es de autosuficiencia económica, logra beneficios y cumple los requisitos que marca la ley para los puertos de interés general. El nuevo presidente está muy interesado en potenciar la estructura de personal para incidir en la actividad comercial. Hay que seguir trabajando para que Pasaia siga siendo un puerto relevante.

- Bilbao también está potenciando su red comercial, con el fin de ser la instalación de referencia en el eje Atlántico. ¿Pasaia puede acabar siendo absorbido por su vecino?

- No. Hay puertos en muchas regiones de España muy próximos unos de otros y que responden a cadenas logísticas diferentes. Los puertos no compiten, quienes sí lo hacen son las empresas privadas que eligen uno u otro como base para sus operaciones. Hay muchos agentes económicos comprometidos con Pasaia, con cadenas logísticas tan competitivas como las del automóvil, asentadas en el valle del Ebro. Bilbao, por su parte, es un puerto muy asociado a los graneles líquidos y, debido a sus refinerías y a la presencia de Petronor, con gran presencia de productos energéticos. También es potente en contenedores. Cada cual tiene su impronta y ofrecen servicio a sus propias cadenas logísticas.

- ¿Pasaia podría establecer también líneas para contenedores?

- Tiene que abrirse camino, seguramente con el norte de Europa. Pasaia, al igual que otros puertos de España de tamaño mediano y pequeño, tiene futuro. En Galicia existen cinco puertos de interés general, de ellos tres concentrados en el sur: Vilagarcía, Marín y Vigo. Los tres compiten por los tráficos y Marín, siendo pequeño, registra una cuota de movimientos de contenedores bastante importante, estando al lado Vigo. Por tanto, no veo ningún problema en que convivan grandes y pequeños. Lo importante es trabajar en el 'hinterland' de cada uno y Pasaia cuenta con Gipuzkoa, el valle del Ebro y La Rioja. Tiene futuro y la bajada actual de tráficos no nos preocupa en absoluto.

- Usted indica que Pasaia cuenta con posibilidades en el tráfico de contenedores, pero los dos intentos llevados a cabo han fracasado. ¿Le consta la existencia de una tercera iniciativa?

- Deseamos que las autoridades portuarias trabajen con sus operadores para intensificar los tráficos. La consolidación de una línea requiere que las cargas se consoliden. Por tanto, debe haber una apuesta de los empresarios guipuzcoanos por el uso de Pasaia como parte de su cadena logística. Cada vez resulta más caro el transporte entre las factorías y las terminales. Pasaia dispone de un nicho de mercado importante, porque cuenta con un 'hinterland' potente. Los grandes volúmenes quizá salgan por Bilbao, pero hay una parte importante de la exportación guipuzcoana, dirigida al norte de Europa, que puede realizarse de forma directa desde Pasaia, sin tránsitos en otros puertos, utilizando perfectamente barcos contenedores de mediano tamaño. Otra opción es llevar la mercancía a Rotterdam y Amberes, para que desde allí continúen por rutas intercontinentales. Lo importante es establecer cadenas logísticas lo más baratas posibles, y para lograrlo hay que adecuar la oferta a la demanda real existente.

- Resalta la competitividad de Pasaia en el tráfico de vehículos, pero los buques para su transporte cada vez son más grandes. ¿Las pequeñas dimensiones del puerto podrían hacer peligrar esta actividad?

- No todos los puertos deben estar capacitados para todos los tráficos y, en el caso de los vehículos, la exportación al Reino Unido u otros puntos de Europa no precisa de 'megacarriers'. Lo importante es que Pasaia sea capaz de satisfacer las necesidades del mercado exterior y este no siempre requiere volúmenes grandes, sino líneas directas. En las rutas intereuropeas se utilizan barcos más pequeños. También pasa con los portacontenedores. Los hay de 22.000 'teus' de capacidad y otros mucho más reducidos para destinos que no tienen tanto potencial de demanda. Sería absurdo utilizar en líneas directas grandes portacontenedores con huecos en la carga. Cada buque debe responder a las necesidades del mercado y Pasaia tiene perfectamente acotados a los que sirve. Las limitaciones físicas no son un problema, como queda patente en el hecho de que una naviera importante de 'cars carriers' - en referencia a Noatum- es concesionaria de Pasaia.

- ¿Qué opinión le merece el proyecto de la plataforma intermodal de Lezo?

- Estamos a favor de las infraestructuras que favorezcan la intermodalidad de forma ágil. Uno de los proyectos del sistema portuario global es el fondo de accesibilidad, es decir, una participación activa en la financiación de infraestructuras ferroviarias, porque creemos en el ferrocarril. Las navieras, cada vez más, tienden a buscar y contratar sus cargas en el interior del territorio, para garantizar que no haya huecos en los barcos. Por tanto, apoyamos la plataforma de Lezo.

- ¿Cree que es compatible la regeneración urbana que se ha proyectado con la actividad del puerto? Algunas empresas consideran que se está interfiriendo en el ámbito portuario, hipotecando su actividad.

- La actividad debe ser sostenible en el aspecto social, medioambiental y económico. Las condiciones de protección, como infraestructura crítica, son cada vez más exigentes. Después de los atentados de las torres Gemelas, todos están sometidos a normas de protección, haciéndolos más impermeables en las zonas de actividad comercial. Nuestra estrategia global es que la actividad portuaria sea compatible con abrirse a los frentes urbanos, mediante zonas de interacción puerto-ciudad, de manera que los ciudadanos accedan a los espacios litorales. Hemos trabajado con la Diputación y con los ayuntamientos para lograr este objetivo, por eso hemos informado afirmativamente a la reciente aprobación del plan especial. Consideramos que la regeneración es positiva para mantener la convivencia entre el puerto y Pasaia.