«La FP asume el reto, pero no sé si ocurre lo mismo con las empresas»

El viceconsejero Jorge Arévalo afirma que los jóvenes que salen de los centros de Formación Profesional están preparados para trabajar en la industria 4.0. Cuando se le pregunta por la queja de los empresarios referida a que no encuentran jóvenes con los perfiles adecuados, Arévalo responde que quizá sean ellas las que no están preparadas para asumir profesionales que aportan ideas nuevas.

- ¿Qué es el 'talento', al que tanto se alude como requisito clave para descollar en la industria 4.0?

- El talento lo tienen aquellos que son capaces de aportar un valor que diferencie a una empresa, a un servicio o a un producto de otro. La industria 4.0 supone competir con los mejores y en ese caso ya no nos vale la preparación habitual. Es necesario dar un salto hacia arriba.

- ¿La FP vasca está preparada para formar profesionales brillantes?

- No buscamos crear clones, sino personas que adquieran una preparación muy potente y que les permita aportar ese valor diferencial. Analizamos las capacidades de los alumnos y vemos cómo reforzarlas. Para trabajar esas altas capacidades hemos puesto en marcha una nueva forma de aprendizaje, denominado de alto rendimiento, que cuenta con 5.500 alumnos. No son clases al uso, sino basadas en la colaboración y el reto. Se trata de potenciar el talento conceptual, el emprendedor -que se apasionen por los retos-, el organizativo -que sepan gestionar los recursos- y el funcional -la resolución de las tareas operativas-.

- ¿Este objetivo se está consiguiendo?

- En ello estamos. Vamos por el buen camino, pero conseguir el objetivo nos llevará tiempo. Empezamos a probar estos conceptos en 2013 y en la actualidad 1.000 profesores trabajan ya en estos nuevos entornos complejos.

- Sin embargo, es habitual escuchar a los empresarios quejarse de que no encuentran jóvenes con el perfil adecuado...

- También puede ocurrir que las empresas no estén preparadas para recibirlos. Las empresas a veces dicen cosas que nos preocupan. Estamos preparando chavales para que trabajen con autonomía y con capacidad de decisión. Sin embargo, si van a una empresa y el jefe les dice, 'haz esto así porque lo digo yo'... entonces se desaprovecha ese talento y así vamos mal. Las empresas tienen ahí un recorrido muy largo.

- No obstante, sí es cierto que hay empresas que no hallan jóvenes con los conocimientos precisos.

- Si se da este hecho y se ponen en contacto con nosotros, inmediatamente trabajamos con ellas y montamos un programa de especialización a la carta. Y, además, nos comprometemos a que en menos de tres meses empezamos a formar chavales en nuestros centros o en la empresa de que se trate. Pero, insisto, habrá que preguntar a esa compañía si está preparada para asumir personas que digan a los directivos que un determinado proceso se puede mejorar. ¿Van a admitir esa propuesta o la ignorarán? Porque esto nos está pasando.

- Esto que usted dice me recuerda a la queja de un consultor que participó como ponente en la última edición del Basque Industry 4.0. Señaló que recibía con frecuencia a empresarios que le pedían expertos en industria 4.0, pero sin concretar el perfil.

- A nosotros nos pasa lo mismo. Nos dicen: 'necesitamos personas con talento, con un perfil diferente'. Cuando les pedimos que concreten sus necesidades, no lo tienen claro. En otros muchos casos, las compañías sí saben lo que buscan. Trabajamos en colaboración estrecha con empresas muy especializadas, como Gestamp, Tubacex, Cie Automotive o Mercedes. Firmas muy importantes y con las que no tenemos ningún problema. La estructura de la FP está preparada para formar gente con talento que marque la diferencia en la industria 4.0, pero no sé si las empresas también lo están.

- ¿La apelación al talento no puede enmascarar la búsqueda de jóvenes brillantes, pero a su vez dispuestos a trabajar jornadas interminables por bajos sueldos?

- Puede ser que haya empresas que busquen personas muy preparadas y que ofrezcan sueldos bajos. La gente con talento, preparada y que avanza al ritmo de la tecnología ha realizado un gran esfuerzo para lograr este nivel. Las empresas deben ofrecer contratos de calidad y, además, llevar a cabo un cambio organizativo para que sepan aceptar las iniciativas de jóvenes que han estado preparándose durante tres años para aportar valor añadido donde trabajen.