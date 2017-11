Isabel II, George Soros y Sheldon Aldeson aparecen en los 'Paradise Papers'

Trias lo niega

EP-El presidente del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona y exalcalde, Xavier Trias, ha asegurado este lunes que "nunca" ha tenido dinero en el extranjero. "Nunca he tenido ninguna relación con ninguna cuenta o producto financiero en el extranjero; nunca he tenido dinero en el extranjero; nunca he tenido conocimiento ni he participado en operaciones financieras supuestamente ligadas a mi familia", ha dicho en un comunicado. Trias ha destacado que no es la primera vez que recibe acusaciones similares que después se han demostrado falsas: "Estoy seguro de que así será de nuevo ahora".