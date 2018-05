«Irán no nos preocupa, siempre que la inestabilidad no se extienda» El sector de la máquina-herramienta apenas vende en aquél país y confíaen que la solidez de los mercados de la UE, China y EE UU sigan tirandode las exportaciones FERNANDO SEGURA Viernes, 11 mayo 2018, 09:18

Las turbulencias que está generando la ruptura del acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán de momento no inquietan a la AFM. De hecho, los directivos de la asociación de fabricantes señalaron que las positivas perspectivas para este año se basan en un «escenario de estabilidad». Preguntados sobre si este escenario internacional, modificado tras el enfrentamiento entre EE UU e Irán, incidirá a la baja en las estimaciones, señalaron que no. Explicaron que las sanciones económicas que el gigante norteamericano aplicará al régimen de los ayatolás apenas tendrán efecto en las empresas vascas de máquina-herramienta porque, según los directivos del cluster, las exportaciones a aquel país son inapreciables. «En su momento se intentó potenciar el mercado iraní, pero se vio que no interesaba, porque las dificultades eran considerables», señaló Xabier Ortueta.

No obstante, para el directo general del cluster indicó que el escenario cambiaría si la inestabilidad se extiende al conjunto de la economía mundial. «El impacto directo no es importante, pero el indirecto podría serlo, pero a día de hoy es difícil evaluarlo. No obstante, confiamos en la solidez de nuestros mercados tradicionales, como la Unión Europea, China o Estados Unidos, para que sigan tirando de las exportaciones. Por otra parte -añadió Xabier Ortueta- todos los años hay algún hecho internacional que genera inquietud, así que el escenario actual no es nuevo. Es difícil encontrar días despejados en el panorama internacional».

Y, como la geopolítica es poliédrica, Antxon López Usoz prefirió ver el asunto desde la cara positiva. «El conflicto está haciendo subir el precio del petróleo, de manera que se pueden incrementar las inversiones en este sector y, por tanto, las oportunidades. Quizá, a corto plazo el panorama sea positivo», indicó.

Opinión de Confebask

El presidente de Confebask, Roberto Larrañaga, manifestó ayer una mayor preocupación que los directivos de la AFM. Señaló que en Euskadi, «a nivel global, Irán no es un país con interés especial para las empresas, pero sí a nivel particular, para alguna compañía. Lo primero que surge es la incertidumbre y, la incertidumbre te hace ser más prudente si cabe. Hay veces que pasan las cosas y hay otras que no tienen la trascendencia que parecía en un principio», indicó.

«Una vez es el precio del petróleo, otra es el 'Brexit' y otra la decisión de EE UU de subir los aranceles para determinados productos, como el acero o el aluminio», enumeró Larrañaga como ejemplos de la incertidumbre que periódicamente afecta a la economía.

Roberto Larrañaga recordó que existe un llamamiento de la UE «para que no se aplique a los países europeos las sanciones económicas. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos aunque, evidentemente, la medida de las sanciones sí nos preocupa».