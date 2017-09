Mariscal: «Queremos duplicar nuestra cuota en Euskadi en cinco años»

Ignacio Mariscal (Burgos, 1974), consejero delegado de Seguros Reale, ha viajado recientemente a San Sebastián para firmar un acuerdo de patrocinio con Gastronomika, la feria internacional que se celebra cada año en el palacio del Kursaal y que en esta edición se desarrollará entre los días 8 y 11 de octubre. El ejecutivo resalta la apuesta de la compañía por Euskadi y repasa la actualidad del sector.

-¿Podría dibujarme cómo es Reale Seguros hoy día?

-Somos parte de un grupo mutualístico italiano con 200 años de historia, de los pocos que quedan en Europa. Estamos en España desde hace 27 años con seguros generales, una filial de Vida y otra de inversiones inmobiliarias. Sumando todo, alcanzamos 900 millones en primas, con 950 empleados y presencia en toda España mediante un modelo basado en el mediador.

-Usted acostumbra a enfatizar ese último aspecto, el del mediador. Supongo que para resaltar que detrás de las pólizas de Reale hay personas con cara y ojos, ¿no?

-¡Claro! Trabajamos por y para los agentes, las agencias y los corredores de seguros, que son nuestro único canal de distribución. Hay otros que distribuyen a través de internet o de un banco. Nosotros lo hacemos a través de los que entendemos que son los expertos en el sector, con una formación y reconocida capacidad de diagnosticar el riesgo y proponer la mejor póliza en cada caso.

-¿Qué presencia tienen en el País Vasco y qué planes tienen aquí?

-En España somos la suma de compañías que hemos ido comprando o de carteras que hemos incorporado. Algo que no ha pasado en Euskadi. Aquí tenemos menos cuota, pero la zona nos interesa muchísimo por su importancia económica. Así que tenemos en marcha un 'Plan Euskadi'.

-¿Estudian operaciones corporativas o compras en el País Vasco?

-Aquí hay compañías muy interesantes y magnificamente gestionadas, pero para comprar alquien tiene que querer vender (sonríe). Estamos abiertos a estudiar lo que sea si surge la oportunidad.

-¿Cómo es ese 'Plan Euskadi'?

-Queremos ampliar nuestra actual red de 268 mediadores, de los que 214 son corredores, para llegar a 320 en tres años. Del mismo modo, queremos llegar a zonas rurales, pues hoy estamos en los grandes polos urbanos, y además queremos desarrollar productos específicos en el seguro de automóvil y en productos industriales.

-¿Qué cuotas de mercado tienen?

-Depende del ramo. En automóvil somos la sexta compañía del país, con un 6%, pero en Euskadi ese porcentaje es del 3,5%. En el segmento de seguros 'diversos' es parecido, un 4% o 4,5% frente a menos del 3,5% aquí. Nuestra ambición es casi duplicar nuestro tamaño en Euskadi en un plazo de tres a cinco años. Para esto hemos puesto la estructura. Tenemos tres oficinas, que las hemos reforzado con nuevas personas desde comienzos de año.

«El sector asegurador ha llegado a tener el 11% de la deuda pública española en la crisis»

«Nuestra apuesta por el País Vasco es seria; queremos estar pegados a la gastronomía»

-¿Qué va a pasar con la oficina de San Sebastián?

-Está en calle Urbieta, y se ha reforzado con tres nuevas personas este año. Pero en enero de 2018 nos trasladaremos a otra en Amara, que será en propìedad, como sucede en el resto de España. La de Urbieta es alquilada. Esto también nos diferencia.

-¿Cómo se encuentra el sector?

-Es extremadamente sano. No ha habido problemas en la crisis. No hemos dejado de atender a nadie, con unos niveles de solvencia y patrimonialización tremendos. Hemos mantenido el empleo y las inversiones en deuda pública.

-En realidad, han sido el sostén del Tesoro en lo peor de la crisis...

-Exacto. Habrá alguno al que no le guste escucharlo, pero es así. Hemos llegado a tener el 11% de la deuda pública de este país. Si el 11% decide comprar bonos alemanes porque son más seguros, ya le digo yo dónde se va la prima de riesgo... Hemos dado el do de pecho. Además, de todos los impuestos que se recaudan, el negocio asegurador aporta, directa o indirectamente, el 11%.

-¿Cómo les impactó la crisis?

-El sector se redujo, pero poco.

-¿Y cómo va este año?

-Bien. El sector en su conjunto está creciendo un 3,5% y nosotros, un 5%. Y sigue siendo rentable.

-¿Cómo llevan esa hiperregulación, recientemente incrementada con la norma Solvencia II?

-Esa norma pone en relación tu patrimonio actual con tus obligaciones presentes y futuras, y el fin de la misma es necesario. Además, mejora un poco la fórmula de cálculo de lo que tienes que tener. Es más garantista. Pero se mete en sistemas de gobierno y lo complica todo.

-Las aseguradoras son grandes inversoras. ¿Corren mucho más riesgo que antes por los tipos bajos?

-Los activos libres de riesgo, como la deuda soberana, apenas tienen rentabilidad. A dos años de plazo, España, no Alemania, te cobra dinero. Así que si quires rentabilidad debes bloquear el dinero a largo plazo, pero nosotros no podemos, por pura responsabilidad. Si quieres inversiones más rentables has de entrar en inmobiliario, renta variable o renta fija corporativa. Siempre sabiendo lo que somos.

-La banca se ha volcado a vender seguros en busca de comisiones. ¿Es leal esa competencia?

-La banca ha hecho seguros toda la vida, aunque sí es verdad que ahora, cuando los márgenes financieros se han venido abajo, esto se ha acentuado. Y donde se han empezado a desarrollar, que antes no estaban, ha sido en automóvil, pyme, comercios o salud.

-¿Lo llevan bien, entonces?

-La banca es un canal más, con todo su derecho a trabajar los seguros, pero lo único que se le pide es que lo haga con las mismas armas. Que no meta nada en la coctelera que obligue al cliente. Si jugamos al mus, jugamos con cuarenta cartas y los reyes son los reyes. Si para ellos también los treses son reyes... Que no utilicen datos que no deben usar.

-¿Les da miedo la competencia de internet? A la banca, sí...

-No. No nos da miedo. Para mí internet es un escaparate para ver y comparar pero no a contratar un seguro. Hoy, el 75% de las pólizas de seguros se analizan primero en la red pero luego la suma de on-line y teléfono solo supone el 4% de las contrataciones.

-¿Acabarán las Google de turno vendiendo seguros?

-No creo. Piense que ganan mucho más cobrándonos a nosotros por anunciarnos y estar bien posicionados que montando su propia aseguradora, que no es baladí.

-Reale se caracteriza también por una intensa política de patrocinios que, en el caso de Gipuzkoa, es evidente...

-Somos muy activos en deporte. Somos patrocinadores de la Federación de Golf, estamos en Moto GP y también en fútbol. El deporte tiene valores próximos a los nuestros. Aquí apoyamos a la Real Sociedad desde el año 2012, y seguiremos al menos dos años más; estamos encantados. Es una apuesta muy decidida.

-¿Preparan algo en Euskadi?

-Hemos fichado a Inaxio Perurena, que es un crack. Tiene también unos valores que nos gustan y, claro, tiene una llegada fuerte en el mundo rural, que nos interesa mucho.

-¿Algo más?

-Sí. La apuesta por Euskadi es seria y va a más. Queremos estar pegados al mundo cultural y al mundo gastronómico, en el que Donostia es una referencia mundial, y hemos firmado un patrocinio con Gastronomika. Tenemos desarrollada una oferta específica y completa para todo lo que son restaurantes que quieran tener un posicionamiento alto, así que para nosotros es perfecto. Tendremos un set en el Kursaal para explicar todo esto bien.