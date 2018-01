«Si tengo una idea y mi equipo me ve convencido, van a muerte conmigo» El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, en la jornada de Adegi / Mikel Fraile El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, y su homologo en Orio, Jon Salsamendi, explicaron las claves del éxito de sus respectivos conjuntos ALEXIS ALGABA Jueves, 18 enero 2018, 07:13

Los equipos que ambos lideran han cuajado un 2017 de enmarcar. Uno, José Luis Mendilibar, mantiene al Eibar en Primera División con unos resultados sobresalientes, en séptima posición tras los primeros 19 encuentros de liga. El otro consiguió una hazaña de película con la trainera de Orio en la última Bandera de la Concha. La embarcación amarilla remontó ocho segundos en la segunda jornada de regatas con una mar embravecida y devolvió a la localidad costera una bandera que llevaban una década sin conseguir. Ambos, ejemplos de gestión y trabajo para conseguir los objetivos marcados, compartieron con un auditorio muy atento algunos ingredientes de ese buen hacer. Principios que pueden aplicarse también a la gestión de cualquier empresa.

«Si yo tengo una idea y mi equipo me ve convencido y sin titubeos, ellos van a ir a muerte conmigo», explicó el técnico de la Sociedad Deportiva Eibar. Mendilibar reivindicó la necesidad de que todos los integrantes del plantel, tanto técnicos como futbolistas se sientan «participes» del proyecto. «Yo confío igual en un compañero con el que llevo 15 años trabajando como en el que acaba de llegar al club», confesó.

La confianza, precisó el entrenador de Zaldibar, se labra también con la «cercanía», la exposición clara de los objetivos, sabiendo escuchar a todos los integrantes del equipo y «sin trabajar a espaldas del grupo». Pero, ante todo, el trabajador o, en este caso, el jugador de futbol o el técnico, debe estar «a gusto» con lo que hace. «Para conseguir los objetivos marcados, estar a gusto es más importante que ser severo», ahondó Mendilibar.

El entrenador del conjunto armero manifestó que aunque los jugadores formen la base de todo el organigrama (los trabajadores de una empresa), «sin ellos y sin su implicación, las cosas nunca pueden a salir bien». Por ello, y para tener a todos alerta e implicados, Mendilibar marca como clave la gestión del éxito y del fracaso. «A mi siempre me ha costado mucho agradecer cuando las cosas salen bien, pero me he dado cuenta que a todo el mundo le gusta el reconocimiento», apuntó.

Pero no todo es agradable, también hay que saber gestionar las frustraciones y egos de los jugadores. «Los futbolistas que fichan por mi equipo deben saber que fichan para entrenar y que soy yo al final el que elijo si juega o no. Por eso mi responsabilidad es mayor y debo ser consecuente», apostilló.

Tras sendos espectáculos visuales de destreza con el balón y la ‘trial bike’ sobre el escenario, llegó el turno del entrenador de Orio, Jon Salsamendi, que desgranó la fórmula maestra por la que la trainera amarilla logró remontar una regata que parecía imposible en La Concha el pasado mes de septiembre. «La primera idea que te viene a la cabeza es la buena y el éxito radica en cómo se transmite y cómo se ejecuta», sostuvo. Salsamendi explicó que una regata en las condiciones del segundo domingo de La Concha «no se puede entrenar ni testar. Por eso es indispensable la confianza de todos y la cohesión del equipo para alcanzar el resultado».

Salsamendi regresó el pasado año a Orio tras un trienio de éxitos con Urdaibai. «Me explicaron que estaban hundidos y para calcular el grado de compromiso del club con mis planes les hice una pregunta. ¿Si pido pintar la trainera de rojo lo haríais? ‘Si crees que es lo mejor, sí’, me dijeron. Ahí supe que tenía que darlo todo».

Esa confianza en su trabajo, la trasladó a su bote en forma de planes individualizados de entrenamiento con el objetivo de llegar en la mejor forma al momento clave de la temporada y que era compartido por todos. «Hace tiempo que dejamos de ser aquellas bestias que salían a darle palos al agua y a ganar si había suerte», confesó. Esa transformación y compromiso quedó reflejada en la Bandera de La Concha de 2017, la primera para Orio en la última década.