La Hacienda de Gipuzkoa subasta los terrenos del fallido proyecto turístico vasco en Murcia Marcha ecologista contra la recalificación en Lo Poyo. / J.M. RODRIGUEZ El plan preveía construir 5.000 viviendas vacacionales y campos de golf junto al Mar Menor. Kutxa y tres empresarios invirtieron en 2004 un total de 219 millones en un plan que fue tumbado por la Asamblea Regional por las afecciones al entorno natural FERNANDO SEGURA San Sebastián Sábado, 19 mayo 2018, 18:03

La Diputación sacará a subasta el día 31 del presente mes once fincas situadas en Cartagena, algunas de ellas colindantes con el Mar Menor, por un importe de 4.025.779 euros, una de las mayores pujas convocada por el departamento de Hacienda en los últimos años. En lo que va de 2018, la institución foral ha utilizado el mismo procedimiento con otras diez propiedades, todas ellas en Gipuzkoa, con el objetivo de cobrar deudas contraídas por sus titulares con el fisco territorial.

El expediente de Murcia es con diferencia el de mayor cuantía y el que arrastra una historia más enrevesada. Se trata del último fleco de la operación inmobiliaria emprendida en 2004 por Kutxa en Cartagena, a través de los empresarios vascos Javier Arteche, Luis María Maya y Agustón Aguirre -Grupo Yeregui- para desarrollar un megaproyecto turístico junto al Mar Menor.

La iniciativa no llegó a buen puerto. El proyecto naufragó porque se basaba en la premisa de que los terrenos iban a ser recalificados, pero este trámite no recibió el respaldo de la Asamblea Regional, dado que el plan no se ajustaba a los requerimientos medioambientales. La controversia además subió de tono porque el fiscal jefe del Tribunal Superior de Murcia abrió diligencias informativas tras una denuncia presentada por el PSOE por un supuesto delito de tráfico de influencias. Los socialistas sospechaban que los compradores de Lo Poyo podían tener garantías de su recalificación al haber pagado una cantidad muy elevada por terrenos no urbanizables.

Se compraron terremos rústicos a precio elevado a la expectativa de una recalificación fallida EXPECTATIVAS FRUSTRADAS

La operación fue investigada por el juez de la operación Malaya tras admitir Roca que cobró comisiones como intermediario TRAMA MARBELLÍ

La decisión de la Asamblea Regional dejó sin efecto una inversión de 219 millones de euros para construir 5.000 viviendas y campos de golf. Kutxa invirtió 110 millones a través del Grupo Yeregui para la compra de la finca de Lo Poyo (510 hectáreas de suelo rústico). Para más 'inri', la operación fue investigada por el juez de la operación Malaya, dado que el cerebro de la trama marbellí, Juan Antonio Roca, admitió haber cobrado comisiones tras ejercer de intermediario. La polémica surgida al respecto llevó a Kutxa a segregar su partipación en la sociedades que compartía con los tres empresarios citados.

La entidad financiera, consultada esta semana sobre si mantiene propiedades en la finca de Lo Poyo, aseguró que los terrenos «se vendieron», sin precisar el balance de una operación que, a buen seguro, provocaría un considerable agujero en su arcas. Hay que tener en cuenta que pagó una cantidad elevada por unos terrenos a la expectativa de una recalificación que no se produjo.

La Zerrichera

Además de este plan urbanístico en Cartagena, Kutxa participó en otro también fallido en el municipio de Águilas, en el que invirtió 100 millones de euros. En La Zerrichera, enclavada parcialmente en una zona protegida por la UE, también se iba a levantar una megaurbanización destinada al ocio. Las instituciones murcianas no dieron el 'placet', alegando el nocivo impacto en el entorno natural

En agosto de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de la Región desestimó el recurso de la caja, que reclamaba 100 millones de euros al Gobierno de Murcia por cambiar la normativa urbanística en La Zerrichera. Esa cantidad se solicitaba en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la paralización de la promoción. El cambio de la normativa dio al traste con un macroproyecto gestado en 2005 y que contemplaba la construcción de 3.000 viviendas, un hotel de lujo, un campo de golf de 18 hoyos, todo ello sobre una superficie de 250 hectáreas.

Respecto a la situación de este último proyecto, Kutxabank responde que «el terreno de la operación en Aguilas, sigue en nuestro balance, saneado en su mayoría».

Estas operaciones fallidas llevaron a Kutxa a replantearse su estrategia de promociones inmobiliarias y optó por abordar proyectos de menores dimensiones. Además, Kutxabank soltó lastre al vender en diciembre de 2014 el Grupo Neinor, a donde había traspasado en 2012 las promociones de riesgo, al fondo de inversión norteamericano Lone Star.

Cifras clave 4,025 millones de euros es el precio de salida de las once fincas en la subasta que se celebrará el proximo día 31. 9,986 millones es la cantidad en la que la sociedad de valoraciones Zehazki, por encargo de la Diputación de Gipuzkoa, tasó en octubre del pasado año el valor actual de los terrenos que saldrán a puja. Los compradores pagaron 219 millones en el momento de la compra de estas fincas, alrededor del año 2004.

El derrumbe de la operación urbanística de Cartagena todavía provoca réplicas, aunque en este caso no afectan directamente a la entidad financiera. La Hacienda guipuzcoana ha instruido un expediente administrativo de apremio contra Lagilur -denominación anterior de Yeregui Desarrollo SL- «por deudas garantizadas ante esta Hacienda foral con garantía consistente en hipoteca inmobiliaria unilateral de fincas propiedad de terceros».

El departamento de Hacienda, consultado ayer sobre el montante de la deuda, señaló que no podía aportar esta información por motivos de «confidencialidad». Por tanto, no es posible saber si la subasta de las once fincas de Cartagena que sirvieron como aval, y que saldrán a puja conjuntamente por el citado importe de 4.025.779 euros, cubrirá la deuda o no de los socios iniciales de Kutxa en el megaproyecto turístico con vistas al Mar Menor.