El Gobierno Vasco y los sindicatos buscan cómo esquivar la sentencia de las 37,5 horas Manifestación de funcionarios en Donostia contra los recortes, en mayo de 2013. / PEDRO MARTÍNEZ El fallo del Supremo obliga a incrementar en dos horas y media la jornada semanal, aunque se puede presentar un conflicto de competencia ante el Constitucional. Algunas centrales proponen que se compute el trabajo no presencial de los funcionarios FERNANDO SEGURA SAN SEBASTIÁN Sábado, 3 febrero 2018, 08:44

. La sentencia de las 37,5 horas ha sumido en el desconcierto tanto al Gobierno Vasco como a los sindicatos. El rechazo es unánime, pero de momento no han acordado una respuesta que impida que la jornada laboral de los funcionarios -35 horas semanales- tenga que incrementarse hasta las 37,5. Aunque no existe ese posicionamiento común, algunos portavoces sindicales indican que una respuesta podría consistir en computar como jornada laboral aquellas horas que se realizan fuera del puesto de trabajo, como los cursos de formación o el tiempo que se dedica en casa a labores que tienen que ver con la actividad profesional.

El incremento del horario de los trabajadores públicos vascos resulta obligado tras la sentencia de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo -conocida el jueves- que confirmaba la del TSJPV de 20 de diciembre de 2016. Esta última anulaba un decreto del Gobierno Vasco aprobado en febrero de ese mismo año y que reestableció las 35 horas acordadas en 2010.

Este largo y sinuoso recorrido jurídico ha desembocado en una sentencia que no puede ser recurrida en casación. Sin embargo, como ayer explicó Segundo Menéndez, magistrado de la citada sala, el Gobierno Vasco puede plantear un conflicto de competencia ante el Constitucional. De momento, como indicó Menéndez en un seminario que tuvo lugar en Bilbao, la sentencia hay que cumplirla porque «está ahí y es clara». En esa misma jornada participó el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Luis Garrido, quien coincidió con Menéndez en que «si no hay suspensión -por el Constitucional-, ahora mismo hay que ejecutarla porque ya hay sentencia firme».

Efectivamente, el fallo es claro: los 70.000 funcionarios vascos tendrán que trabajar dos horas y media más a la semana. Un aumento de la jornada que tanto el Gobierno Vasco como los sindicatos van a intentar limitar y, si pueden, sortear totalmente.

Andalucía

Una fórmula sería la implementada en Andalucía que, como Euskadi, se ha visto afectada por una sentencia similar. La Junta ha pactado con los sindicatos que los funcionarios cumplan con 35 horas en su lugar de trabajo. A estas se sumarían otras dos horas y media (hasta completar las 37,5) que se dedicarían al desarrollo profesional, organización de tareas o consulta de materias relacionadas con su actividad, labores que se podrían realizar en casa.

Esta medida es vista con buenos ojos por Xabier Arrizabalaga, responsable de Steilas, sindicato mayoritario en el sector de la enseñanza. Arrizabalaga señaló ayer que la central todavía no había analizado la sentencia en profundidad y añadió a título personal que le parece correcto que una forma de responder a la misma sea computando como horas de trabajo las que se realizan fuera del aula. «El personal docente tiene asignada una jornada por convenio, pero está claro -subrayó Arrizabalga- que nos llevamos trabajo a casa, como corregir los exámenes de los alumnos. Además, cada vez hay más actividades de formación».

En la misma línea se manifestó Encarna de la Maza, secretaria de Organización del sindicato de Enfermería (Satse). Señaló que habrá que poner «imaginación para no provocar una nueva destrucción de empleo o la precarización del existente». De la Maza alerta de que si el personal fijo incrementa las horas de trabajo, esta medida conllevará la pérdida de empleos entre los temporales, que suponen el 36,4% de la plantilla de Osakidetza.

De la Maza también reivindica que se computen como horas de trabajo las que se realizan fuera de la jornada laboral. «Se da por hecho que el 100% del trabajo de una enfermera es presencial, cuando no es así. Se supone que hemos de formarnos y por tanto acudir a cursos fuera del horario. Tampoco se tiene en cuenta cuando prolongamos la jornada, bien por la necesidad de atender a los pacientes o por el tiempo empleado en realizar los relevos».

La secretaria de Organización del sindicato de Enfermería, sin embargo, no cree que la decisión tomada en Andalucía sea un buen ejemplo, porque «han discriminado el personal sanitario respecto al resto de sectores».

CC OO sí estima que sería positivo emular a Andalucía. «El Gobierno Vasco debe presionar al Ejecutivo del PP para que revierta el recorte de las 35 horas. A su vez, debe convocar de inmediato a los sindicatos para alcanzar algún acuerdo similar al que se llegó en la Mesa General de la Función Pública Andaluza, acuerdo que ha conseguido mantener las 35 horas presenciales». ELA y LAB, por el contrario, rechazaron el modelo andaluz.

El Gobierno Vasco considera prematuro adelantar cualquier medida para responder a la sentencia. Respecto a la decisión de la Junta, fuentes de la consejería de Gobernanza Pública precisaron que el caso de Andalucía es «análogo, pero no igual» al vasco. «Ellos han actuado mediante una ley, en tanto que nosotros aprobamos un decreto que establece la jornada anual máxima de referencia, a concretar en las mesas sectoriales, como las de Osakidetza, Ertzaintza... Así que sus fórmulas, digamos que creativas, no tienen por qué valernos».

«No cambia nada»

El viconsejero de Función Pública lanzó ayer un mensaje tranquilizador. «Hay que leer la sentencia y los términos en que está escrita. Luego compartir su contenido con la parte sindical y una vez analizada buscar vías para que la calidad del servicio no se vea resentida ni los derechos de las personas. No cambia nada en este momento, en adelante y en común, veremos qué camino seguimos». Acto seguido arremetió contra el Gobierno de Rajoy. «El problema no es puntual con la jornada, sino general. El Estado pretende, a golpe de legislación, volver a recuperar determinadas capacidades que en su momento pudo entender perdidas. Es un problema global». concluyó Zearreta.