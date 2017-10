El Gobierno Vasco eleva hasta el 2,9% este año y el 2,4% en 2018 el crecimiento del PIB en Euskadi Los consejeros Josu Erkoreka y Pedro Azpiazu han presentado el proyecto de presupuestos para 2018. / Blanca Castillo El Ejecutivo subraya que el impacto de la situación de Cataluña, de producirse, será «indirecto y poco importante» ALEXIS ALGABA San Sebastián Martes, 24 octubre 2017, 14:16

El Gobierno Vasco, tal y como anunció la pasada semana, ha revisado al alza su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi tanto para este ejercicio como para 2018. Este año, la nueva previsión apunta a un crecimiento del 2,9% -el anterior objetivo se marcaba en el 2,7%- y para el próximo curso la revisión ha sido de una décima y pasa del 2,3% anterior, al 2,4%. De esta forma, el Gobierno Vasco prevé que la economía vasca crezca en 2018 por encima de la española, ya que la semana pasada el Gobierno de Madrid redujo su previsión hasta el 2,3%.

Así lo han anunciado tras el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana el Lakua el portavoz de Ejecutivo, Josu Erkoreka, y el consejero de Hacienda y Finanzas, Pedro Azpiazu, tras aprobarse en ese mismo consejo el Proyecto de Presupuestos para 2018 que se ha diseñado con esa previsión de crecimiento del 2,4%. Así, para el próximo ejercicio, el Ejecutivo vasco ha diseñado un proyecto de Cuentas con monto total de 11.486,4 millones de euros, lo que supone un incremento de 426 millones con respecto a las del actual curso. El responsable de Hacienda ha detallado que contabilizar los efectos de la deuda y las inversiones del tren de alta velocidad, el incremento presupuestario para inversión real es de 290,4 millones, un 2,9% más que en 2017.

Las cuentas se registrarán el lunes en el Parlamento Vasco Las Cuentas se registrarán el próximo lunes en el Parlamento autonómico y, a partir de ese momento, el Gobierno Vasco (PNV-PSE) iniciará las negociaciones con los grupos de la oposición para tratar de garantizarse los apoyos suficientes para la aprobación definitiva de los Presupuestos en la Cámara. El PNV y el PSE-EE se encuentran a un escaño de la mayoría absoluta, por lo que necesitan llegar a un acuerdo con al menos uno de los grupos de la oposición para poder sacar adelante los Presupuestos. Aunque el año pasado el Ejecutivo llegó a un acuerdo con el PP para sacar adelante sus Cuentas.

Ambos han anticipado que el proyecto será registrado el próximo día 30 y han mostrado su disposición a negociar "con todos los grupos políticos" ya que "el presupuesto diseñado es muy bueno para Euskadi". Ni Erkoreka ni Azpiazu han contemplado una posible prorroga presupuestaria si no alcanzan un acuerdo con una tercera fuerza que de luz verde al proyecto. En caso de que las cuentas resulten aprobadas, se situaría como la más elevada en la historia de la Administración autonómica.

Sin 'efecto Cataluña' en el crecimiento

En lo que respecta a ese cálculo mejorado de las previsiones de crecimiento, Azpiazu ha apuntado que no se ha tomado en cuenta ningún 'efecto' de la situación de Cataluña ya que "todavía es algo que solo se puede especular" y, en caso de que pueda llegar a afectar a la economía vasca "sería de forma indirecta y a consecuencia de la afección que pueda tener a la economía española". Azpiazu ha señalado que "hoy por hoy no hay ninguna afección en la economía vasca" por la situación que atraviesa Cataluña.

El consejero de Hacienda no ha especificado si el ejecutivo vasco está tratando de atraer de alguna forma a las empresas que están moviendo sus centros de decisión desde Cataluña en plena deriva independentista. "Yo no he hecho ningún movimiento para atraer empresas a Euskadi. Si la mayoría se van a Madrid es porque ese movimiento es muy común", ha apuntado.

En lo que respecta a la reforma fiscal que negocian PNV y PSE, Azpiazu ha corroborado que las negociaciones siguen su curso y "se están limando" las diferencias entre ambos partidos. El consejero confía en que el acuerdo se produzca en breve y ha añadido que "todavía hay tiempo" para aprobar las modificaciones fiscales antes de fin de año y que tengan su efecto a partir del 1 de enero.

Las partidas

En la misma línea que en anteriores Presupuestos, el 77% de los recursos del Gobierno autonómico se destinarán a políticas sociales. Además, las inversiones, una vez rebajados los créditos de gestión del TAV y la Variante Sur, se elevan un 7,4%.

Salud es el Departamento que experimenta el mayor incremento, con un presupuesto superior a los 3.671 millones de euros, lo que supone 128 millones más que en 2017.

Educación cuenta con casi 2.717 millones de euros, con un incremento del 1,9% respecto a 2017. En este apartado se contempla un impulso a la mejora de la educación a través de la financiación de los conciertos educativos, ayudas a las guarderías infantiles y la aportación a la UPV/EHU, con un incremento de 16,3 millones de euros, y de las inversiones en infraestructuras, que aumentan cuatro millones.

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales, el tercero en cuantía presupuestada, está dotado con 1.014 millones de euros. La cuantía de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) experimenta una actualización del 1,5%, al igual que los salarios de los funcionarios, y junto a la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) supone una aportación de 491,3 millones de euros.

Previsión de creación de empleo

Las previsiones de creación de empleo para el próximo ejercicio también experimentan en Euskadi una subida con respecto a lo calculado en junio.

El Gobierno Vasco ha fijado que la creación de puestos de trabajo suba en 2018 un 1,7 %, dos décimas más que lo previsto

Así, el Gobierno Vasco ha fijado que la creación de puestos de trabajo suba en 2018 un 1,7 %, dos décimas más que lo previsto, con lo que se crearían 15.500 empleos a tiempo completo, y la tasa de paro se acercará al objetivo que se ha marcado el Ejecutivo autonómico de situarla por debajo del 10 %. Para este año se prevé que el empleo crezca un 2,1 %, frente al 1,9 % estimado en junio.

Azpiazu ha precisado que en el primer semestre de 2017 el número de puestos de trabajo a tiempo completo aumentó un 2,1 %, lo que implica que se han recuperado ya unos 45.000 empleos desde 2014, aunque faltan cerca de 70.000 para volver al nivel existente antes de la crisis económica.

«Cierto optimismo»

El consejero ha explicado que, según los indicadores internacionales, el contexto económico es de "cierto optimismo". Ha señalado que en el primer semestre de 2017 el conjunto de la economía mundial creció del orden del 3,5 %, lo que hace pensar que las previsiones para el conjunto del año, que el Fondo Monetario Internacional ha situado en el 3,6 %, se cumplirán con "una alta probabilidad". En relación a la Unión Europea, el Gobierno Vasco considera que la economía podría crecer un 2,3 % este año y un 2,1 % en 2018.