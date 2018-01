El Gobierno retoma seis años después la aportación a Itzarri, abierto a negociar hasta el 1% Los sindicatos consideran «insuficiente» dicho límite, ya que antes era del 3%, y reclaman que se recupere lo que el Ejecutivo ha dejado de abonar en estos años PILAR ARANGUREN SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 24 enero 2018, 06:56

Tal y como había anunciado a finales del año pasado, el Gobierno Vasco aprobó ayer retomar, con efectos de 1 de enero, las aportaciones a la EPSV Itzarri, los planes de pensiones de los cerca de 90.000 funcionarios públicos dependientes del Ejecutivo, y que fueron suspendidas en 2012.

Ahora, el Gobierno liderado por Iñigo Urkullu ha decidido recuperar dichas aportaciones, aunque lo hará de entrada con una cantidad muy inferior a la realizaba antes de que se suspendieran, según incidieron ayer ELA y CC OO. Y es que en principio el Ejecutivo se compromete a abonar un 0,5%, aunque abre la posibilidad de ampliar dicho porcentaje hasta el 1%, siempre que haya un acuerdo en la Mesa de la Función Pública. De hecho, el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, mostró ayer el deseo del Ejecutivo de «recuperar el espíritu de entendimiento y acuerdo que llevó a la creación de Itzarri en 2004».

Erkoreka justificó que no se hayan retomado hasta ahora las aportaciones porque «no había plena seguridad económica y jurídica». De hecho, indicó que éste es el momento de poder hacerlo «dado que contamos con disponibilidad presupuestaria y plena seguridad jurídica», remarcó. Esta decisión tendrá un impacto presupuestario de casi 17millones.

Sin embargo, ELA y CC OO se mostraron muy críticos con la tardanza en recuperar las aportaciones y también con la cuantía. La central nacionalista recordó que los ayuntamientos y diputaciones vascos reanudaron sus aportaciones a Elkarkidetza, su EPSV, en 2014, cuando seguía en vigor la misma ley. Es más, añade, que la legislación no ha cambiado, lo que, a su entender, deja patente que «es la falta de voluntad política la que ha motivado que miles y miles de trabajadores del ámbito público vasco hayan dejado de percibir un dinero que les correspondía por su convenio colectivo».

La cenral liderada por 'Txiki' Muñoz insiste en destacar que la decisión de interrumpir las aportaciones «era irregular», tal y como ha denunciado en los órganos de gobierno de Itzarri y también en los juzgados.

Las cifras 90.000 funcionarios del Gobierno Vasco son los que se beneficiarán de las aportaciones a Itzarri. Los ayuntamientos y Diputaciones retomaron las suyas a Elkarkidetza en 2014. 1,5% salarios. También elevará los sueldos de 70.000 funcionarios un 1,5% este año, tal y como está fijado en los presupuestos.

Pero además de la tardanza en recuperar las aportaciones, ELA incide en que «se sigue sin revertir los recortes sufridos durante estos años» al tiempo que recuerda que antes de que se interrumpieran el Gobierno Vasco destinaba el 3% de la masa salarial de los trabajadores, con lo que el 1% es«claramente insuficiente».

Una cuestión con la que coincide también CC OO de Euskadi, que defiende que «debería haber un compromiso de recuperación de las cantidades perdidas durante estos años, teniendo en cuenta que se trata de salario en diferido».

Erkoreka también indicó ayer que el Ejecutivo vasco está preparando un acuerdo para incrementar el sueldo de los 70.000 empleados públicos en un 1,5% tal y como está fijado en los presupuestos vascos de este año. Una medida que será efectiva también desde el 1 de enero.

El portavoz del Gobierno indicó que en cuanto esté el acuerdo se aprobará en un Consejo de Gobierno, «independientemente de lo que el Gobierno central pueda establecer al respecto».

No obstante, el ministro de Economía, Cristóbal Montoro, indicó la víspera que el Gobierno central elevará los sueldos de sus funcionarios más del 1% «haya o no nuevos presupuestos». Y es que hasta la fecha, el Ejecutivo de Mariano Rajoy había supeditado la medida a que no hubiera prórroga y se aprobaran unas nuevas cuentas para este año.