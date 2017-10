Gipuzkoa sigue aumentando sus ingresos: un 4,5% este año y un 5% en 2018 La Diputación aplaude que Gipuzkoa «se blinda» con el compromiso alcanzado en el Consejo Vasco de Finanzas de presentar en 2018 la nueva Ley de Aportaciones ALEXIS ALGABA San Sebastián Viernes, 13 octubre 2017, 13:26

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, y el responsable de Hacienda y Finanzas, Jabier Larrañaga, han comparecido este viernes por la mañana en las Juntas del territorio para informar sobre las conclusiones alcanzadas en el Consejo Vasco de Finanzas (CVF) del pasado miércoles y anticipar los datos recaudatorios para cierre de este ejercicio y para el siguiente, con los que se deberán confeccionar los presupuestos de la institución foral y de los ayuntamientos.

En lo que respecta al cierre de 2017, Gipuzkoa prevé que la recaudación crezca un %4,5, hasta los 4.449,3 millones, por encima de lo presupuestado a principios del año (sin tener en cuenta el efecto del acuerdo del Cupo, lo que elevaría hasta los 4.646 millones la recaudación por los ajustes del IVA). “Es un crecimiento impresionante”, ha dicho el diputado general, remarcando que ha sido un ejercicio excepcional en lo que respecta a la recaudación. “El fortalecimiento de la economía ha traído consigo la recuperación del empleo, mejoras salariales, mayores beneficios empresariales… Todo ello, claro está, tiene su reflejo en la recaudación”, ha explicado. No obstante, ha advertido que el ejercicio aún no ha concluido, por lo que “tenemos que seguir trabajando”.

De cara al 2018, Gipuzkoa prevé seguir transitando por la vía del crecimiento, con un subida del 5%. “Nuestro territorio tiene por delante diversos y diferentes retos de futuro, y necesitaremos de cada vez más recursos para hacerles frente”, ha explicado Olano. “Por eso, creo que es una muy buena noticia el conocer que la recaudación de Gipuzkoa sigue creciendo”, ha remarcado, subrayando que en el motor de esta subida son “la promoción económica y nuestro tejido productivo”. Tenemos que seguir insistiendo en la misma dirección, que nuestras empresas gocen de buena salud es la mejor garantía para el sostenimiento de nuestro nivel de bienestar”, ha añadido .

Ley de Aportaciones

Los representantes forales han hecho también especial hincapié en el compromiso adquirido de forma unánime por las partes participantes en el CVF para tener dispuesta el próximo ejercicio una nueva Ley de Aportaciones. “Se ha tomado el compromiso de presentar un nuevo proyecto de Ley y, de no haber acuerdo, se tomarán medidas de protección para garantizar la suficiencia financiera de todas las instituciones", ha remarcado. Así, de no terciar acuerdo en torno a una nueva Ley y en el caso de que alguno de los territorios no alcance a cubrir el 99% de su coeficiente horizontal, se aumentarán los recursos del Fondo General de Ajuste, una petición que hizo expesamente la Diputación de Gipuzkoa después de demorarse los plazos previstos inicialmente. "El acuerdo es muy positivo para Gipuzkoa ya que nos blinda de cara al futuro", ha asegurado Olano.

Otro récord en el Fofim

El próximo lunes será además el momento para que el responsable de Hacienda se reúna con los consistorios en el Consejo Territorial de Finanzas y les haga llegar las previsiones del Fondo Foral de Financiación Municipal (Fofim) tanto para la liquidación de este ejercicio como para 2018. Jabier Larrañaga ha adelantado que el Fondo Foral será similar al previsto a principios de año (467 millones), y que en 2018 seguirá por la senda del crecimiento con un aumento que podría rondar el 3%. “Por tanto, podemos decir que los consistorios de Gipuzkoa cuentan año tras año con cada vez más recursos”, ha destacado.