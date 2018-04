Unos 250.000 contribuyentes pueden aceptar ya su declaración de la Renta en Gipuzkoa Perona, Larrañaga y Domínguez presentarán hoy la Campaña de la Renta 2017. / Sara Santos Alrededor de 375.000 contribuyentes de Gipuzkoa deberán cumplir este año su cita con la Hacienda foral para realizar la declaración de la renta 2017, que arranca hoy ALEXIS ALGABA San Sebastián Lunes, 16 abril 2018, 06:39

La Campaña de la declaración de la Renta 2017 en Gipuzkoa arrancará y finalizará hoy para unos 25.000 contribuyentes . Esa es de forma habitual la media de guipuzcoanos que en el primer día en el que se pueden aceptar las autoliquidaciones que les prepara la Hacienda foral de Gipuzkoa aceptan la propuesta y siguen con su rutina diaria. Este año, el fisco guipuzcoano ha preparado alrededor de 250.000 autoliquidaciones para que otros tantos contribuyentes vean la Campaña de la Renta 2017 como un mero trámite y la relación con el fisco, en lo que respecta al IRPF, sea cómoda y simple. «Alrededor del 10% de esas autoliquidaciones se acepta el primer día», apuntan desde el Departamento de Hacienda y Finanzas. Lo dicho, unos 25.000 guipuzcoanos que para cuando terminen de leer este artículo, ya estarán pensando en qué hacer con el dinero que les va a devolver la Hacienda foral.

¿Por qué decimos que recibirán dinero del fisco? Muy sencillo. También es una tendencia contrastada que nueve de cada diez autoliquidaciones que se aceptan en los primeros días de la campaña de la renta son favorables al contribuyente. A nadie le amarga un dulce. Y si ese dulce llega hasta la cuenta bancaria en un plazo promedio de 1,6 días desde que se acepta la autoliquidación (el 90,7% de las mismas se abonó el pasado año en menos de 3 días desde su aceptación), posiblemente este fin de semana será un periodo de 'paga extra' para un buen puñado de guipuzcoanos.

Pero no todos tendrán la suerte de solventar su cita anual con la Hacienda foral con solo conectarse a su ordenador. La pasada campaña, el 67% de los contribuyentes en Gipuzkoa recibieron una propuesta de autoliquidación de la declaración de la renta. Concretamente, 250.128 de los casi 376.000 que tuvieron que rendir cuentas en torno al IRPF. Una tasa importante pero que el Departamento que dirige Jabier Larrañaga confía en poder seguir elevando en la medida de lo posible en las próximas campañas. La incógnita es saber si lo podrá hacer este año después de haber podido subsanar en tiempo récord el error cometido por la Hacienda de Álava que ha provocado la revisión de alrededor de 6.000 autoliquidaciones de contribuyentes que trabajan en territorio alavés.

De esas autoliquidaciones, en la Campaña 2016 se aceptaron 216.153, es decir, el 86,4% de las remitidas. La mayoría de contribuyentes repetirá en la recepción de esa propuesta de la que han podido consultar su existencia desde el pasado 6 de abril. Hoy será el día en el que oficialmente podrán aceptar esas autoliquidaciones, aunque tendrán hasta el próximo 30 de junio - fecha de cierre de la Campaña de la Renta 2017 - como plazo también para pensarse si darle el visto bueno o no.

Eso sí, conviene analizarla detenidamente pero no remolonear en el caso de no estar de acuerdo con la misma, ya que la fecha de inicio de la reserva de citas para realizar la renta mecanizada arrancará este mismo viernes. Serán alrededor de 150.000 los guipuzcoanos que acudan a las oficinas seleccionadas para cumplimentar su declaración de la renta y aportar la documentación necesaria. Las once oficinas dispuestas para ello en Gipuzkoa (tres en San Sebastián y una en Azpeitia, Beasain, Bergara, Eibar, Errenteria, Hernani, Irun y Tolosa) abrirán desde el próximo lunes y hasta el 30 de junio sus puertas para completar esa labor de lunes a sábado de 8.00 de la mañana y hasta las 14.00 horas de la tarde.

Otra «buena» Campaña

La apertura de esta cita 2018 con la Hacienda de Gipuzkoa llega sin excesivas novedades con respecto a ejercicios anteriores. Por mencionar alguna, la incorporación de la casilla para declarar las viviendas dirigidas a pisos turísticos. Además, el grueso de cantidades devueltas por los bancos por las cláusulas suelo en 2017 no tendrán que ser sumadas a la base imponible de los contribuyentes -aunque la judicialización de la cuestión no permite hacer una aproximación de la cifra total-.

Con todo, el Departamento que dirige Jabier Larrañaga espera que sea otro ejercicio relativamente positivo para el fisco foral. El pasado año, el saldo negativo para las arcas guipuzcoanas (se devuelven más cuantías que las ingresadas) fue de 52 millones de euros, la cifra más baja de la década, y este año no se prevé que varíe en exceso, ya que los contribuyentes que deban pagar a Hacienda volverán a superar la barrera de los 100.000, debido a la mejoría del empleo y la entrada de nuevos asalariados al sistema.

Unos 140.000 guipuzcoanos se librarán de tributar el IRPF de 2017 en Gipuzkoa al ingresar menos de 12.000 euros al año, entre ellos alrededor de 75.000 pensionistas. El gasto en exenciones aumentará un 6,6% hasta los 72,5 millones y el de deducciones se reducirá un 1%, hasta los 136 millones.