Nebreda: «Las políticas activas tienen que incidir más en los colectivos con riesgo de cronificarse»

Como presidente de Garapen, la asociación vasca de agencias de desarrollo comarcal, Fernando Nebreda tiene un conocimiento muy a pie de terreno sobre las características de los desempleados vascos y sus necesidades para reinsertarse en el mercado laboral. Considera que las políticas activas deben incidir más en los colectivos que tienen riesgo de cronificarse y reivindica el papel de las empresas de inserción para facilitar el tránsito hacia el mercado ordinario o hacia la economía social.

-Al colectivo femenino le está costando más incorporarse al mercado laboral. ¿A qué se debe?

-Es cierto que les está costando más conseguir oportunidades. El empleo tiene una relación muy directa con el nivel de cualificación, no solo teórico, sino también vinculado con la tecnología. Y ahí, la mujer ha estado cultural y tradicionalmente más alejada. A ello se une la variable de la edad, que afecta más a partir de los 44 años y en la que las mujeres salen también más perjudicadas. Además, hay otro factor que les penaliza, el de la conciliación, porque no está bien resuelto en las empresas. Algunas grandes compañías y la administración pública van en vanguardia, pero la mayoría de las empresas no lo tiene trabajado. Y el peso de las laborales familiares sigue recayendo en gran parte en las mujeres, lo que les limita a la hora de acceder a determinados trabajos.

-Los desempleados de más edad encuentran también más dificultades. ¿Se debe a su menor formación o a que las empresas son reticentes a la hora de contratar a personas mayores de 45 años?

-En los perfiles que se van pidiendo cada vez tienen más importancia las nuevas tecnologías o una serie de competencias transversales que no han sido las tradicionales: la creatividad, el trabajo en equipo, la inteligencia emocional... Las personas mayores no han recibido esas competencias. Igual han tenido una formación más especializada, pero que se ha ido quedando obsoleta.

-¿Va a dejar la crisis amplias bolsas de paro estructural entre los desempleados más maduros, como apunta Lanbide?

-Todo eso lo que va produciendo al final es que aunque vayan bajando las cifras totales de desempleo, hay colectivos que se van cronificando. Se trata fundamentalmente de más mujeres que hombres, por encima de los de 44 años y personas de baja cualificación o cualificación obsoleta. Por lo tanto, cada vez se complica más la inserción de estas personas, lo que exige otras formas de intervención. No valen los remedios tradicionales.

-Estos colectivos requieren de un tratamiento específico y personalizado. ¿Se está llegando a todos y de una forma adecuada?

-Se requieren fórmulas de intervención que estén muy orientadas a cada persona, que establezcan estrategias individuales de inserción sociolaboral, en un proceso por etapas y complejo. A estas personas les hace falta primero una reorientación profesional y probablemente una recualificación, con programas 'experienciales', es decir, trabajos puente, por ejemplo en empresas de inserción, que les ayuden a reengancharse. Y a partir de ahí, algunos de ellos podrán entrar en el mercado laboral ordinario, pero con otros igual hay que dirigirles hacia empresas de inserción o de economía social. Son modelos de intervención más complejos.

-¿Están bien orientadas las políticas activas de empleo?

-Llevamos tiempo reivindicando que son más necesarias que nunca, pero orientadas a la persona, y también al mundo de la empresa, para conocer muy bien qué tipos de trabajo se están creando.

-¿Y se está haciendo así?

-Se está actuando, pero de manera desigual. Ahora mismo hay un buen número de programas dirigidos a jóvenes, que al final tienen una problemática específica. Tienen otros retos, como lograr la primera experiencia personal. Ahí hay un núcleo de programas importantes. Pero al final se va a tener que incidir más en los colectivos que tienen riesgo de cronificarse en el paro. Además de una intervención integral, es importante la formación en puesto de trabajo, que es más adecuada para estas personas. Y es necesario apoyar a las empresas de inserción. Es una herramienta muy válida, que puede tener un recorrido muy importante en el futuro. Puede representar la gran opción de reinserción laboral para muchas personas. La nueva economía y la innovación social están abriendo puertas y oportunidades que requieren de otra óptica, no solo la de la mera rentabilidad. Es un campo que hay que explorar más.

-¿Entre los jóvenes parados, el reto está en que la formación no siempres se adecúa a lo que demandan las empresas? ¿La formación dual es la gran panacea?

-Es una de las vías, porque las empresas no solo necesitan conocimientos teóricos, sino también aptitudes y competencias transversales. Los puestos son complejos y requieren la mezcla de diferentes ámbitos de conocimiento, pero también aptitudes de liderazgo, trabajo en equipo... cuestiones que se aprenden sobre todo a través de la experiencia. Por lo tanto, todo lo que suponga fomentar prácticas en las empresas o salidas temporales para conocer otros modelos, ayuda mucho a que esas personas se vayan adaptando a lo que las empresas quieren.

-El colectivo de inmigrantes en desempleo tiene unas características específicas, que hacen más difícil su reenganche al mercado laboral.

-Los factores que hemos comentado antes se agravan. Tienen cualificaciones más desajustadas, a lo que se añade muchas veces la dificultad del idioma. Además, un tema importante a la hora de buscar empleo es la red relacional, y ellos en la mayoría de los casos la tienen más disminuída.

-¿Se está contando lo suficiente con las agencias de desarrollo comarcal a la hora de trabajar con los parados? No hace mucho, demandaba más protagonismo.

-La labor que realizamos es positiva, porque estamos al pie del terreno y somos los que podemos conocer qué oportunidades concretas de empleo puede haber en un territorio determinado, con nombres y apellidos, y también conocer de manera directa al desempleado, sus características y qué tipo de tratamiento requiere. Tenemos la capacidad de integrar las diferentes herramientas y programas y darles una coherencia en torno a un plan personal de inserción de una persona. Ese es un potencial que se tiene que aprovechar.

-¿Se ha avanzado algo en estos últimos años?

-Se están dando pasos. En estos momentos, a nivel de Gipuzkoa hay una mesa intercomarcal con la Diputación y las agencias de desarrollo comarcal para actuaciones conjuntas. Y también con el Gobierno Vasco se están iniciando conversaciones para articular ya un sistema público vasco de empleo en el que se defina el papel que tenemos que jugar cada uno. Está en los pasos iniciales y todavía no ha dado sus frutos, pero el contexto es positivo.