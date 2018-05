Extrabajadores de Edesa denuncian la demora en el pago de las indemnizaciones DV SAN SEBASTIÁN. Sábado, 26 mayo 2018, 09:13

Una treintena de antiguos trabajadores de Edesa Industrial denunciaron ayer que CNA afirma que carece de liquidez para abonar las indemnizaciones por despido y los finiquitos. Además, aseguran que no han recibido en ningún momento «carta de despido, ni documento de finiquito».

En un comunicado, los firmantes recuerdan que el 3 de mayo conocieron el auto judicial en el que se confirmaban sus despidos y que recogía «los importes de las indemnizaciones». Sin embargo, advierten de que CNA no ha comunicado los despidos y afirman que, incluso, se dio la circunstancia de que «algunos compañeros fueron a trabajar el día 5, pues no sabían que habían quedado finiquitados. Hoy es el día en que la empresa no nos ha entregado ningún documento. Además, nos constan dificultades para poder tramitar el desempleo».

Según indican, tras ponerse en contacto con la interlocución de la empresa y sus abogados, les han comunicado que «a día de hoy no tienen liquidez, que esperan pagar una parte de la indemnización en breve y el resto, más los finiquitos, algo más adelante, cuando tengan dinero».

Denuncian que se da la circunstancia de que la empresa está en un concurso de acreedores, «con la intención de presentar un convenio para salir de esta situación. Para ello, tiene que llegar a un acuerdo. Y mientras eso sucede, se está produciendo un impago salarial». Los trabajadores critican que el presidente de la empresa, Jorge Parladé, «quiere sacar su plan adelante, llegando a un acuerdo en la Junta de Acreedores que incluye despedir a la plantilla, y lo curioso es que nos adeuda el coste de los despidos». Por último, denuncian que «lo realmente grave es que todo este proceso está supervisado por un administrador concursal» del que dicen desconocer «si va a tomar cartas en el asunto ante semejante incumplimiento».