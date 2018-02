Una Euskadi envejecida desafía al mercado laboral a cubrir decenas de miles de empleos Funcionarios del Gobierno Vasco, una de las plantillas más envejecida de Euskadi, acuden a trabajar en la sede de Lakua. / Igor Aizpuru Empresarios, instituciones y expertos alertan del déficit de personas en edad de trabajar. PwC cifra la caída de la población activa en 122.000 personas en una década, mientras la demanda laboral prevista hasta 2030 es de 476.964 nuevos efectivos PILAR ARANGUREN San Sebastián Domingo, 4 febrero 2018, 17:06

A nadie escapa ya que la población vasca envejece a pasos muy rápidos. El descenso paulatino del número de nacimientos plantea retos mayúsculos. Entre ellos en el mercado laboral, porque el número de personas en edad y en disposición de trabajar -eso que se llama población activa- está descendiendo y lo seguirá haciendo en los próximos lustros si nadie lo remedia, con lo que se abre la puerta a que queden cuantiosos puestos de trabajo sin ocupar.

Esto que hoy en día parece una utopía -la tasa de paro de Euskadi es del 10,57%-, no lo es, tal y como alertó esta semana la consultora PwC en un estudio realizado entre los empresarios vascos y que dejaba una conclusión llamativa: el déficit de trabajadores en Euskadi superará con creces las 100.000 personas en una década. Se refería a la caída de la población activa entre 2010 y 2020.

El mensaje, sin embargo, no es nuevo, ya que en enero de 2016 un informe de Adegi advertía que Gipuzkoa perdería 52.000 personas en edad de trabajar hasta 2030. Dos meses más tarde, otro estudio de Laboral Kutxa también alertaba de que la caída de la población activa iba a lastrar las necesidades de personal que se requerirían en el País Vasco entre 2014 y 2024. Las cuantificaba en 302.084 personas, de las que 266.000 correspondían a las jubilaciones previstas hasta dicha fecha.

Si tanto los empresarios como los expertos advierten de una realidad que puede tensionar y mucho el mercado laboral vasco y en consonancia la competitividad de nuestro tejido productivo, también la propia Administración vasca, a la que apelan todos los agentes a la hora de abordar estrategias gubernamentales de gestión de la edad, es consciente de dicha situación. De hecho, en 2016 Lanbide diseñó una aplicación de prospectiva, denominada Futurelan, para intentar anticiparse a los profundos cambios cuantitativos y cualitativos previstos en quince años.

«Es el mayor desafío de las empresas. De hecho, ya se roban personal unas a otras» Pello Guibelalde, Presidente de Adegi

«Son mensajes alarmistas interesados. Hay que plantearlo como #un reto positivo» Maribel Ballesteros, UGT-Euskadi

El observatorio realizó un estudio sobre las oportunidades de empleo que se iban a crear entre 2015 y 2030 por las perspectivas de desarrollo económico y por las necesidades de sustitución por jubilación. La conclusión era que se necesitarían casi medio millón de personas (476.964), la mayor parte (369.510 efectivos) para cubrir las plazas vacantes por jubilación y el resto (107.454) por la propia evolución económica. Y buena parte de ellos se requerirían en la propia administración pública vasca, tal y como se detalla en el gráfico adjunto.

Estas cifras muestran la necesidad de hincar el diente a una realidad que en el caso del País Vasco resulta más acuciante que en el conjunto del Estado, ya que mientras la población española crecerá un 2,71% entre 2010 y 2020, lo que supone sumar más de un millón de personas, la vasca se reducirá un 1,99% (42.692 personas menos). Un descenso que implicará una caída de la población activa del 8,8%, lo que representará 122.251 personas menos en edad laboral. La situación no es nueva y viene de atrás. De hecho, en los últimos diez años -desde 2007 hasta 2017- la población activa vasca ha caído en 49.100 personas. ¿Pero cómo se puede paliar ese déficit de trabajadores?

Retener y atraer talento

El estudio de PWC, que alerta de que la situación «es grave», apunta a medidas como el impulso de la inmigración, pero siempre que esté formados. A continuación señala que las empresas tendrán que definir qué perfiles profesionales necesitan para cubrir determinados puestos de trabajo, y la Administración «deberá articular políticas de formación y de acogida adecuadas para los extranjeros». La conclusión de los directivos vascos es que vendrán inmigrantes preparados si se realizan ofertas competitivas respecto de las que reciben en su país o en otros destinos. Pero para eso «se requieren políticas adecuadas para atraer talento extranjero».

Las empresas vascas también creen que el País Vasco tiene un problema de retención de sus trabajadores más cualificados. «Euskadi genera talento, pero es necesario crear un nuevo ecosistema competitivo capaz de captar a quellas personas que se han ido al extranjero».

Para Laboral Kutxa, su informe de 2016 sigue estando vigente y también las conclusiones extraídas entonces. ¿Qué se dice al respecto? En primer lugar, que la reducción de la población activa y el envejecimiento de las plantillas supondrán no solo una oportunidad, sino también un reto para las empresas vascas y para la Administracion pública, que será la más afectada ya que tiene el personal con la edad más elevada. Los responsables del estudio consideran que la inmigración no supondrá un alivio a la presión demográfica a corto plazo, ya que no se prevé un incremento de los flujos «a menos que se desarrolle una política activa y dirigida de atracción».

Pero también ahonda en las dificultades para retener y atraer talento del tejido productivo. Al respecto, apunta que algunas de ellas se deben a factores estructurales, como el reducido tamaño de las empresas. A esto se añaden otras limitaciones coyunturales, como la escasa oferta de empleo interesante o el deterioro de las condiciones laborales. Y apunta que aunque los salarios son más altos que en el Estado, siguen siendo inferiores a los de otros países europeos, lo que reduce la capacidad de captar profesionales extrajeros o de recuperar a quienes se han marchado.

El estudio de Laboral Kutxa incide en que todo ello «obliga a plantearse políticas ambiciosas en el ámbito laboral para la retención y la atracción de profesionales cualificados». Los responsables del mismo recuerdan que países como Finlandia, Francia, Reino Unido o Irlanda, con una pirámide demográfica más complicada que la vasca, llevan ya años desarrollando estrategias gubernamentales de gestión de la edad en las distintas esferas de la vida y también de las empresas.

Nuevos perfiles

La patronal guipuzcoana y la vasca son conscientes de los retos que plantea el descenso de la fuerza laboral. De hecho, están realizando un nuevo análisis de situación. En su informe de 2016, Adegi también advertía de que la reducción de la población activa ahondará aún más la falta de determinados perfiles profesionales cualificados. Este viernes, el presidente de la patronal guipuzcoana, Pello Guibelalde, incidió en ello al señalar que el mayor desafío al que se enfrentan las empresas del territorio es encontrar trabajadores. «No hallamos algunos perfiles que necesitamos, lo que tendrá consecuencias para la sostenibilidad y el desarrollo de las empresas».

El déficit de personal va a obligar, según Guibelalde, a desarrollar políticas de atracción de personas. Una tarea, indicó, en la que se tienen que implicar tanto las empresas como las universidades y otros agentes, «ya que se trata de un reto de país». Un reflejo de ese déficit de perfiles es que las empresas «empiezan ya a robarse personal entre ellas». Pero como no parece que esa sea la solución a la caída de la población activa, el presidente de Adegi considera que habrá que contratar a empleados de otra procedencia que estén formados.

Otro de los pasos a dar sería la readecuación de la formación de los que ya se encuentran en el mercado laboral, y también lograr que los jóvenes que se han marchado retornen. «Para ello hay que cautivarles tanto desde el punto de vista económico como desde otros aspectos. Hay que hacerles atractiva la vuelta».

La responsable de Acción Sindical de UGT-Euskadi, Maribel Ballesteros, quita hierro a esta problemática. A su juicio, los mensajes que aluden a la falta de mano de obra suelen ser recurrentes por parte de la patronal. Es más, añade que se trata de «mensajes alarmistas interesados, con los que pretenden crear cierta inseguridad. Buscan que se interiorice como algo negativo para profundizar en la precarización, pero en realidad hay que plantearlo como un reto en sentido positivo. Ojalá podamos asumir másde 100.000 personas que vengan de otros sitios».

En este sentido, Ballesteros defiende que esa falta de mano de obra no hay por qué suplirla necesariamente con población inmigrante, ya que se puede acoger a trabajadores de otras comunidades, como ocurrió en la década de los 60 y 70. A partir de ahí, se puede complementar con la inmigración, pero para ello -explica- «hay que desarrollar políticas que permitan adaptar las cualificaciones, para que personas con formación no tengan que trabajar de pinches».

También ve necesario realizar un trabajo de recualifición con trabajadores vascos para orientarles hacia esos puestos de trabajo más demandados. En cualquier caso, cree fundamental que se desarrolle una política salarial adecuada. «Si queremos retener o atraer talento lo tienen que pagar. Los jóvenes no regresan porque el mercado laboral vasco no es suficientemente atractivo». Y se muestra tajante: «Ninguna medida política tendrá una respuesta positiva si no hay contraprestaciones. Las empresas se han acostumbrado a pagar poco y a que trabajemos mucho y les va a costar mucho tener una visión distinta». En este sentido, la responsable sindical interpreta que el plan de familia impulsado por el Gobierno Vasco no será suficiente para paliar ese déficit.