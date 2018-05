«Europa ha de abordar una unión política si no quiere ser irrelevante en el orden mundial» Félix Arrieta y J. Antonio Rodríguez, de Deusto, flanquean a Michel Camdessus ayer en Donostia. / USOZ Michel Camdessus, exdirector gerente del FMI, repasa en Donostia las claves del futuro y aborda asuntos como la corrupción o el fin de ETA JULIO DÍAZ DE ALDA SAN SEBASTIÁN. Jueves, 3 mayo 2018, 06:56

Michel Camdessus, quien guiara las riendas del Fondo Monetario Internacional (FMI) entre los años 1997 y 2000 (marcados por la Crisis del Sudeste Asiático) con mano tan flexible como firme, ofreció ayer en San Sebastián, invitado por la Universidad de Deusto, una excelsa conferencia ante un nutrido grupo de estudiantes y personalidades del ámbito académico en la que repasó los que, a su juicio, se presentan como los grandes desafíos del mundo en el horizonte de 2050. Con una claridad envidiable a sus 85 años -cumplidos el pasado martes- y el sentido del humor por bandera, Camdessus charló después con DV sobre asuntos más próximos a Euskadi como el final de ETA (el economista nació y vive hoy en Bayona), y también sobre Cataluña, la corrupción o la relación de España con una Europa que, subrayó, «ha de abordar una unión política si no quiere ser irrelevante en el orden mundial». «No es sencillo con el Brexit en la agenda, con una Merkel debilitada o con una Italia 'nowhere', pero es prioritario», insistió. La charla fue presentada por el catedrático de Economía de la Deusto Business School, Asier Minondo Uribe-Etxebarria, y Félix Arrieta, director del Deusto Forum Gipuzkoa.

Cuestionado por la corrupción, que junto a los paraísos fiscales tachó como «el peor cáncer de la economía», Camdessus aseguró que «en el ámbito internacional no se tiene la imagen de que España sea más o menos corrupta que otros países». Eso sí, aplaudió el hecho de que «la clase política ya no se crea inmune», lo que calificó de «muy importante». Cuestionado por Rodrígo Rato, quien también ocupara la máxima responsabilidad en el FMI, Camdessus tiró de diplomacia: «Yo conocí al brillante ministro de Economía; fue una pena que como otros de mis sucesores no agotara el mandato en una institución que requiere de un aprendizaje y de mucha paciencia».

Pobre reflexión

El que fuera también director del Club de París o gobernador del Banco de Francia, afirmó que el Estado «no se preocupa lo suficiente de los temas europeos». «La reflexión sobre Europa es pobre en España», zanjó el economista, que se refirió también a la crisis catalana para apuntar que «es urgente una solución política». «No se puede esperar a que algo suceda, es necesaria alguna forma de diálogo, no puede seguir así», explicó.

También se refirió al final de ETA, para explicar que «es una muy buena noticia». «Aquí tienen ustedes otra visión más próxima de los dolores de una guerra interna, pero como vecino del país vasco-francés el adiós a las armas y la petición de perdón es mucho mejor que mantener aquellas en mi país y guardar silencio», añadió. «Espero que sirva para la reconciliación y para que Euskadi y España saquen conclusiones que puedan ofrecer al mundo para que cosas así no se repitan», dijo.

De vuelta al orden mundial, Camdessus urgió a los bancos centrales a reducir la «enorme liquidez existente en el mundo sin dañar demasiado el crecimiento», y declaró «posible» la creación de varios FMI (incluido uno europeo) «siempre que sean fuertes y no caigan en la tentación de inyectar liquidez por ser simpáticos». El veterano economista animó a los jóvenes presentes a «cambiar el mundo, a emprender y, sobre todo, a compartir».