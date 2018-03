«Una estructura transversal facilita la participación de los trabajadores»

Cada año pasan por las instalaciones de Gipuzkoako Urak entre 6.000 y 7.000 escolares de entre 12 y 14 años. El objetivo de esta visita radica principalmente en enseñarles los procesos de potabilización y depuración del agua, porque «muy poca gente conoce en qué consisten», explica Iñigo Elosegi, gerente de la empresa donostiarra.

- ¿Cuál es el proceso para su potabilización?

- Seguimos cinco pasos. Primero añadimos unos productos químicos, homologados por el Servicio Vasco de Salud, para que las pequeñas partículas se peguen las unas con las otras. Gracias a esta acción cogen peso y caen al fondo, lo cual facilita su limpieza. Luego, metemos ozono (O3) al agua para quitar los metales. Posteriormente, pasamos el agua por unos filtros de arena para acabar con las partículas pequeñas. A continuación, volvemos a realizar un proceso de ozonización para suprimir la posible materia orgánica que pudiera quedar. Acabamos añadiendo cloro para desinfectar y para garantizar que no quede materia orgánica.

«Hay que procurar cercanía con el cliente y resolver sus dudas en el momento»

- Y, ¿qué se hace con el agua residual?

- La pasamos por varias rejas de diferentes tamaños para quitar todo tipo de sólidos, desde plásticos hasta palos. Acto seguido introducimos aire al agua, con lo que la grasa se va hacia arriba y la arena al fondo. Así quitamos las grasas y la arena. La siguiente fase incluye procesos biológicos y naturales acelerados, con los que una serie de bacterias se van alimentando de la materia orgánica que hay en el agua. Luego, quitamos esas bacterias. Así conseguiríamos sanear el agua.

- ¿Son buenas estas infraestructuras para gestionar el agua?

- Sí, porque son relativamente nuevas. Cuando arrancó Gipuzkoako Urak prácticamente no había instalaciones de tratamiento de agua residual y agua potable. Las hemos implementando con el tiempo.

La empresa 1993 año de fundación. 1993 La empresa de San Sebastián tiene actualmente en plantilla a 220 trabajadores. 1993 Actividad Gestión del agua Servicio a la carta para los ayuntamientos que forman parte del consorcio, que en estos momentos son 74.

- ¿Cuáles son los retos que hay dentro de la gestión del agua en Gipuzkoa?

- Desde el punto de vista de infraestructuras estamos casi cubiertos, así que ahora nos estamos centrando en el apartado de mejorar la gestión, como puede ser el controlar las fugas y ofrecer un buen servicio al cliente.

- ¿Cómo se adaptan a los miles de clientes, a veces personas particulares y otras los propios ayuntamientos?

- Al estar las infraestructuras completas y en buenas condiciones la relación con los responsables municipales resulta sencilla y tenemos una buena relación con ellos. Para la gente en general tenemos 12 oficinas en Gipuzkoa para atender quejas o sugerencias. Una vez al año hacemos una encuesta para saber cuáles son nuestros mayores déficit.

- ¿Qué resultados obtienen?

- En estas consultas que hacemos a las personas salimos muy bien parados. La mayor queja suele estar relacionada con el precio del agua. Nos dicen que es cara. No obstante, también nos indican que comparativamente con otros servicios como el de la electricidad resulta barato.

- ¿Cómo consiguen que los clientes entiendan la factura?

- Hay que indicar que en esa encuesta anual que hacemos algunos nos indicaron que no entendía la factura. Por ello, hemos llevado a cabo el rediseño de la misma para facilitar este apartado. Nos ha quedado un diseño de factura bastante limpio y claro.

- ¿Qué tipo de reclamaciones tienen?

- Tenemos un índice de 0,3 reclamaciones por cada 1.000 facturas, de estas se estiman el 5%. Suelen estar relacionadas con una mala lectura. Acudimos a los hogares y comprobamos si se ha realizado correctamente. Generalmente, están bien.

- ¿Cuáles son los compromisos de Gipuzkoako Urak?

- El primero de todos sería ofrecer agua de calidad. Luego, estaría el respeto al Medio Ambiente. Buscamos evitar fugas para gastar cada vez menos agua, ejecutar bien las obras y otro tipo de acciones que ayuden en este sentido.

- ¿Qué hace diferente a Gipuzkoako Urak?

- Nuestra confianza. Somos transparentes y claros. No tenemos nada que esconder. Creo que los técnicos municipales y nuestros abonados confían en nosotros.

- ¿Resulta difícil ganarse esa confianza?

- Sí. Los operadores de luz y agua tenemos la fama de que hacemos lo que nos da la gana con nuestro servicio y esto hace que tengamos muchas reticencias. Muchos confían en nosotros únicamente porque se les atiende en euskera. No somos como esos operadores telefónicos que no sabes dónde están y que parece que pasan de ti. Hay que mostrar cercanía. Nuestro centro de llamadas se encuentra en Abaltzisketa. Procuramos que la resolución de la duda sea inmediata.

- ¿Qué trabajos ha desempeñados en su vida laboral?

- Realicé mis estudios de Ingeniería en Tecnun y después empecé a trabajar en una cooperativa. Después me incorporé a una empresa de grúas y allí completé un MBA en Deusto. Tras seis años en esa compañía, me enteré de la existencia de este puesto de trabajo y me presenté. Llevo 25 años como gerente. Soy el primer trabajador de esta empresa.

- ¿Cómo es poner en marcha un proyecto del que no es propietario?

- Fue un reto. Empecé contratando la línea telefónica y comprando ordenadores. Posteriormente, fui contratando trabajadores. Resultó apasionante y bonito. Me dediqué en los primeros meses a visitar qué se había hecho en otros lugares para copiar lo bueno y evitar lo malo. Una cosa que no me gustaba mucho era que muchas empresas tenían una subcontratación muy elevada. Nosotros si podemos lo hacemos todo nosotros.

- ¿Cómo se gestiona un equipo tan amplio?

- No tenemos una estructura jerarquizada, nos inclinamos por una idea más transversal. Cada proceso tiene su propio equipo, retos y objetivos. Esto nos permite tener una visión diferente, porque todos los trabajadores pueden dar su opinión respecto a cada uno de los apartados en los que se encuentran integrados. Contamos con 12 proyectos y cada uno de ellos está compuesto por un equipo de 12 personas, y a veces se invita a otro trabajador que tenga alguna idea. Gracias a esto se consigue implicar y concienciar a la gente. Si el gerente dice a todo el mundo lo que tiene que hacer no va a conseguir motivar a los trabajadores. Este sistema facilita la gestión.