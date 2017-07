«España debe aprovechar la coyuntura para ganar peso en la mesa europea»

Steinberg también analiza el papel de España en la Unión Europea y las últimas decisiones tomadas desde Bruselas para rescatar al Popular, que nos recuerda el no tan lejano rescate bancario de 2012. El investigador cree que el 'Brexit' y el crecimiento económico español deben llevar al país a tener un mayor peso en las decisiones de la UE.

- Tomando como ejemplo el rescate del Popular, ¿Cree que España siempre es el conejillo de indias para probar todos los sistemas europeos?

- Yo tengo la sensación de que mientras en Italia se intenta por todos los medios evitar la intervención del Monte dei Paschi, en España se ha visto la posibilidad de resolver el problema de una vez por todas y además sumarnos algunos puntos. Por un lado, diciendo que nosotros somos de fiar y usamos las reglas del juego para resolver nuestro problemas, y por el otro, sencillamente, afirmando que nosotros resolvemos nuestros problemas. Yo no lo vería como conejillo de indias en este caso, sí en 2012, pero aquella fue una situación diferente.

- Pero parece que España es el país al que se le piden todo tipo de demostraciones desde Europa para ser tenida en cuenta y lograr una posición relevante en la Unión.

- Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Los bancos de pruebas de la UE son los países pequeños con poco peso. España tiene tratamiento de país grande y eso nos da ventaja. Aquí no hubo rescate completo porque no había dinero para ello y porque entonces mantuvimos la soberanía económica en muchas áreas que si no fuera así, hubieramos estado como Grecia, Portugal o Irlanda. Entre los grandes pesamos menos de lo que deberíamos. Siempre se pensó que España era como Polonia y que se encontraba por detrás de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido. Ahora, como Polonia parece batirse en retirada parece que somos más; y como somos más serios, llegamos al nivel de Italia. Pero como somos más de fiar que los italianos, pues creemos que somos más que ellos. Ese es el discurso que estamos tratando de construir. Es cierto que hay necesidad de que España aproveche esta coyuntura para volver a la mesa europea y poner más cosas sobre la mesa. España debe ganar relevancia y ver qué puede aportar a la Europa post 'Brexit' para ganar peso y presencia en la UE.