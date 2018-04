Vocento apuesta por la suscripción digital y el conocimiento del usuario para fortalecer la compañía La Junta General de Accionistas de Vocento. / R. C. La estrategia digital de la compañía se vertebra en tres ejes: el big data, la innovación en la generación de ingresos digitales y el desarrollo de producto y de audiencias adaptados a la experiencia del uso COLPISA Miércoles, 18 abril 2018, 17:17

La dirección de Vocento ha recibido esta mañana en la Junta General, celebrada en Bilbao, el respaldo de sus accionistas a la gestión desarrollada en el ejercicio de 2017. El presidente del grupo, Santiago Bergareche, ha subrayado que los resultados muestran cómo «un año más Vocento avanza ante las dificultades y cambios que siguen afectando a los medios de comunicación» y que la sólida posición financiera del grupo es «la mayor garantía para afrontar en el futuro cualquier oportunidad de consolidación que pudiera aparecer en el sector».

La estrategia de Vocento tiene por objetivo fortalecer la compañía ante un entorno de mercado continuamente cambiante. Bergareche ha recordado que el negocio «más importante» del grupo sigue siendo la prensa y que se han llevado a cabo medidas de eficiencia «para la protección del negocio tradicional, como la concentración de la actividad de impresión o los acuerdos con terceros». También ha señalado que Vocento camina hacia la «digitalización de su modelo de negocio adaptándolo a las nuevas demandas de lectores y clientes».

Otro eje estratégico para el grupo es la diversificación: «El objetivo es la incorporación de negocios que estén vinculados a nuestras marcas y que contribuyan al crecimiento de la facturación», ha explicado el presidente haciendo referencia a la adquisición de Madridfusión y a la celebración del congreso de Gastronómika de San Sebastián. Además −ha añadido− «Vocento ha tomado una participación mediante Media for Equity (M4E) en otros negocios de diversificación» como son Gelt (aplicación de cupones online); Shows On Demand (plataforma colaborativa online en el sector de la música en vivo) y Music Has No Limits (compañía de entretenimiento especializada en shows musicales). También en 2017 se produjo el lanzamiento de Factor Moka, una agencia de comunicación y marketing enfocada a la generación de contenidos para que los clientes y sus marcas contacten con las audiencias.

En este sentido, Santiago Bergareche ha asegurado que «todas la decisiones de inversión se toman bajo el criterio de prudencia financiera» y que la gestión siempre estará orientada a la «generación de caja ordinaria que nos permita una posición financiera saneada». Asimismo, el presidente de Vocento ha destacado que la cotización del grupo ha experimentado una «revalorización del 23,4% con un volumen de negociación superior a los 120 miles de títulos», más del doble del registrado en 2016.

Mejora su cuota de mercado

El Consejero Delegado, Luis Enríquez, ha comenzado su presentación destacando que «el mercado de inversión publicitaria cambia de paradigma y de manera estructural» y que en un entorno donde el crecimiento del mercado publicitario es mínimo y el mercado de prensa cae un -1,4% en 2017, «los ingresos de publicidad de Vocento se han mantenido estables».

Según Enríquez, «las marcas se han lanzado a crear sus contenidos propios y a difundirlos desde sus propios medios y por redes sociales». El consejero delegado no ha escondido la responsabilidad de los medios que nutren a plataformas como Google y Facebook de contenidos de calidad y por tanto les otorgan credibilidad: «Les estamos regalando nuestro trabajo y además nos obligan a hacer variaciones en nuestros diseños y selección de contenidos. Nos alejan de nuestro criterio periodístico y nos llevan a su terreno».

Enríquez ha realzado el mejor comportamiento del grupo respecto el conjunto del sector en publicidad offline (-2,2% vs. un -6,7% del mercado), mientras que en online crece un +6,2%. También ha subrayado el diferente comportamiento de la publicidad nacional y local en papel y digital, así como la resistencia de la publicidad tradicional en los periódicos regionales. Mientras que la publicidad nacional es un 52,9% online y un 47,1% offline, la publicidad local en papel se mantiene en un 84,7% por solo el 15,3 de la publicidad digital.

Único modelo de pago real

Vocento es el único grupo de medios de España que ha implantado el modelo de pago por contenidos, en la misa senda que los periódicos más influyentes del mundo occidental. Enríquez ha asegurado «que este es el camino a seguir para fidelizar a los lectores». Desde el lanzamiento de ON+, ya son más de 15.000 suscriptores de pago entre las cuatro cabeceras regionales de Vocento (El Correo, El Diario Vasco, El Diario Montañés y desde febrero el Ideal de Granada) donde está implantado el pago por suscripción. El consejero delegado ha avanzado que el objetivo es sumar más cabeceras este mismo año, con vistas a extender el modelo a toda la red de regionales. Ha advertido que el modelo implica «un riegos de reducción de páginas vistas y por tanto de publicidad», pero ha afirmado que es un «riesgo asumido en una apuesta incuestionable por la suscripción digital de pago».

El conocimiento de las audiencias también en papel es otro de las metas perseguidas por el grupo. Enríquez recordó la implantación en 2016 de la tarjeta oro en ABC y ha avanzado la voluntad de Vocento de extender esta iniciativa a todo el grupo a lo largo de este ejercicio. «En ABC ya conocemos el 80% de nuestros compradores de papel, y esto nos permite ofrecerles un contenido de mayor valor».

Menos deuda, mayo solvencia

Enríquez ha señalado que la compañía cerró el año 2017 con generación de caja operativa ordinaria positiva de casi 22 millones, lo que ha permitido reducir la deuda financiera neta en 10,3 millones sobre 2016, hasta dejarla en 56,2 millones, 1,1 veces el EBITDA comparable frente al 1,3 del año pasado. A juicio del consejero delegado, la rebaja de la deuda permite afrontar «los retos del sector con una sólida posición financiera».