CAF logra un contrato en el Reino Unido por importe de 200 millones de euros Tranvía de Birmingham construído por la CAF. / dv El objetivo del pedido es renovar la actual flota de vehículos de West Midlands Trains Ltd y hacer frente al crecimiento previsto de pasajeros en la región de Birmingham EFE Martes, 17 octubre 2017, 12:06

La empresa guipuzcoana CAF se ha adjudicado un contrato por importe de 200 millones de euros para la fabricación, suministro y mantenimiento de nuevos trenes que operarán en la franquicia West Midlands, en el Reino Unido.

Según ha informado CAF en un comunicado, este nuevo contrato consolida su posición como uno de los principales fabricantes de trenes en el Reino Unido, donde la firma vasca construye una nueva fábrica que iniciará su actividad en otoño de 2018.

En esta nueva operación, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarril ha sido seleccionada por West Midlands Trains Ltd, empresa formada por Abellio, Japan East Railway Company, y Mitsui & Co Ltd, para la fabricación, suministro y mantenimiento de nuevos trenes para la recientemente adjudicada franquicia West Midlands.

Este contrato forma parte de una inversión cercana a los 1.000 millones de libras que dicha franquicia ejecutará durante los próximos años.

El contrato adjudicado a CAF por importe de unos 200 millones de euros consiste en el suministro de 26 Unidades Diesel (DMU), que se dividen en doce trenes de dos coches y otros catorce trenes de cuatro coches.

«Continuidad a los recientes éxitos obtenidos»

El objetivo de este pedido es renovar la actual flota de vehículos y hacer frente al crecimiento previsto de pasajeros en las líneas que unen las localidades de la región de Birmingham.

Los nuevos trenes mejorarán las condiciones de servicio a los pasajeros, dispondrán de aire acondicionado, Wi-Fi gratuito y tomas de corriente de serie en todos los vehículos, ha señalado CAF.

El director de Desarrollo de Negocios de CAF para el Reino Unido e Irlanda, Richard Garner, ha asegurado que la adjudicación de este contrato supone una "noticia fantástica que da continuidad a los recientes éxitos obtenidos" por la empresa como son "los contratos de suministro de nuevos trenes para las franquicias de Northern y TransPennine".

La operación de financiación de los nuevos trenes será liderada por Infracapital y Deutsche Asset Management.

Los trenes serán arrendados a la nueva franquicia ferroviaria de West Midlands, práctica habitual en este tipo de operaciones.

Fábrica de CAF en Reino Unido

La empresa CAF, fundada en 1917 y con sede en de Beasain, es uno de los líderes mundiales en fabricación de productos, componentes y sistemas ferroviarios.

CAF cuenta con instalaciones de producción en España, Francia, México, Estados Unidos y Brasil y tiene una plantilla cercana a las 8.000 personas.

Los contratos recientemente adjudicados a CAF incluyen el suministro de 10 tranvías Urbos 100 % de piso bajo para el tranvía de Seattle, 8 trenes de alta velocidad Oaris para el operador noruego Flytoget, 49 tranvías que circularán en la ciudad de Utrecht en los Países Bajos, 12 locomotoras eléctricas duales para RATP de París, 9 trenes ligeros para Zweckverband Schönbuchbahn (Alemania) y 8 tranvías para la red de transporte en Estocolmo (Suecia).

La nueva fábrica que CAF construye en el Reino Unido, en Newport, Gales del Sur, tendrá más de 46.000 metros cuadrados y empleará a 200 personas cuando inicie su actividad en el otoño de 2018, aunque se prevé que eleve su plantilla hasta los 300 trabajadores en 2019.

La nueva fábrica está diseñada para que CAF pueda construir en sus instalaciones una gran variedad de trenes, incluidos tranvías, trenes suburbanos y metros, y trenes de alta velocidad.